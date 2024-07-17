Экс-команда Мазепина плюёт на решения суда: не вернула ни деньги, ни машину. Почему так?

Спустя даже два с лишним года после разрыва контрактов с Никитой Мазепиным и компанией «Уралкалий» американская команда Ф-1 «Хаас» никак не может закрыть российскую главу в своей биографии. Даже соломоново решение швейцарского Арбитражного трибунала не поставило точку в отношениях «Уралкалия» и «Хааса». Команда Ф-1 вроде бы признала решение трибунала, но отказывается его выполнять — что происходит?

Как стороны дошли до арбитража

Напомним, «Уралкалий» стал титульным спонсором «Хааса» перед сезоном-2021, что открыло дорогу в чемпионат мира Мазепину. Однако в 2022 году после начала СВО американцы предсказуемо разорвали отношения с российскими компанией и гонщиком — собственно, с тех пор и идут разбирательства, кто кому и сколько должен.

Перед сезоном-2022 «Уралкалий» успел перевести «Хаасу» бо́льшую часть спонсорского взноса — говорили, что речь идёт о примерно € 12 млн. Разумеется, обе стороны волнует их судьба. Кроме того, в рамках сотрудничества американская команда должна была передать «Уралкалию» болид, на котором Мазепин выступал в своём дебютном сезоне.

Болид «Хааса» 2021 года Фото: Clive Rose/Getty Images

Когда отношения были разорваны, «Уралкалий» потребовал вернуть деньги. «Хаас» же не просто отказался делать это, а ещё и пригрозил, в свою очередь, подать на российскую компанию в суд, указав на пункт в контракте, что «Уралкалий» не должен каким-либо образом портить деловую репутацию команды Ф-1 – американцы намекали, что относительная близость семьи Мазепиных к Владимиру Путину и введение санкций со стороны Евросоюза как раз ложатся в пункт о порче доброго имени команды. Так что «Хаас» не просто отказывался вернуть спонсорский аванс, но и намекал, что неплохо бы перевести ему ещё € 8 млн за репутационные потери. Тогда, мол, и машину отдадим.

«Я не понимаю, зачем она им нужна и зачем вообще изначально прописывать такой пункт в контракте. Причём они сами предложили такую опцию, и я слышал, что спонсоры согласились, подписали контракт и выполнили свои обязательства», — комментировал ситуацию с болидом Мазепин.

В общем, в итоге стороны сошлись на рассмотрении всех спорных вопросов в Арбитражном трибунале в Швейцарии. Процесс этот был не слишком быстрым, что естественно для подобных юридических разбирательств.

Что постановил арбитраж

В итоге арбитраж вынес свой вердикт 12 июня 2024 года. По идее, он должен более-менее устроить все стороны. Арбитраж отметил, что у «Хааса» были основания для разрыва контракта, но вместе с тем постановил, что американцы должны вернуть часть аванса за неотработанный период сезона-2022. При этом арбитраж отмёл попытки «Хааса» что-то получить за якобы нанесённый репутационный урон. Соответственно, исчезли и все основания дальше удерживать старый болид Мазепина.

Отметим, что заявления по итогам арбитражных разбирательств сделали обе стороны (разумеется, акцентируя на выигрышных для себя моментах). Получается, «Хаас» тоже признал решение.

Так что же, конец истории? Вовсе нет. У «Хааса» был месяц на то, чтобы начать процесс передачи болида, а что касается перевода «лишних» денег, то в решении арбитража фигурировало слово «немедленно». Прошёл месяц, но денег на своих счетах «Уралкалий» так и не увидел, а письмо российской компании с описанием разных способов транспортировки автомобиля так и осталось без ответа.

Что дальше?

«Неисполнение «Хаасом» требуемых действий является грубым нарушением решения арбитражного трибунала, в котором обе стороны договорились разрешать споры. Это придаёт новое значение выражению «неспортивное поведение». «Уралкалий» воспользуется всеми доступными ему по закону средствами, чтобы добиться исполнения решения арбитража», — прокомментировал ситуацию представитель «Уралкалия». Компания также отметила, что на присуждённую денежную сумму продолжают «капать» проценты.

Честно говоря, мы не знаем, чем руководствуются и на что рассчитывают американцы в своих действиях. Однако можем указать на схожую проблему в отношениях между Формулой-1 и компанией-промоутером Гран-при России «Росгонки». Правда, там дело пока не дошло до суда: Ф-1 глобально признаёт, что должна вернуть промоутерский взнос за этап 2022 года, но делать это не торопится. В случае с Ф-1 проблема с денежным переводом в санкциях — об этом неоднократно рассказывал глава «Росгонок» Алексей Титов.

«Это вопрос текущей санкционной политики США: должны быть выданы определённые разрешения, а они выдаются хаотично, нестандартно, вне каких-то очевидных правил. Речь идёт о лицензиях OFAC, OFSI, а мы даже связаться с этими организациями не можем: они просто с нами не общаются, потому что мы русские, и всё», — говорил Титов.

Напомним, «Хаас» — команда американская, так что можно предположить: даже если бы конюшня Ф-1 перестала играть в молчанку и занялась вопросом возвращения денег, то, вполне возможно, не смогла бы его решить. Посмотрим, сделает ли «Хаас» некое официальное заявление.

Ну и в любом случае непонятно, что мешает отправить в Россию старый гоночный болид. Неужели его могут рассматривать как некий объект «двойного назначения», который никак нельзя отдавать русским?

Haas VF-21 Фото: Bryn Lennon/Getty Images

А что с карьерой Мазепина?

Что касается самого Никиты, то напомним: его юристам удалось в судебном порядке добиться отмены санкций против гонщика на территории Евросоюза. Соответственно, Мазепин имеет право выступать в любых международных чемпионатах, ему разрешено заключать спонсорские соглашения и так далее. Не так давно Никита провёл первые тесты в Европе, а конкретно в Венгрии, поработав за рулём Ferrari 296 GT3.

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Впрочем, оговоримся: мы не знаем, есть ли у Мазепина полноценная Шенгенская виза. Ранее он рассказывал, что ему позволили въехать в Италию только по национальной визе. Может, и тут речь идёт о «локальной» визе, а с ней, сами понимаете, в серьёзном чемпионате не поучаствуешь.

После ухода из Ф-1 Мазепин выступал в ралли-рейдах и Азиатской серии Ле-Ман. Насколько можно судить, историю с ралли-рейдами Никита продолжать не намерен, так что его можно ждать, например, в Европейской серии Ле-Ман, через которую вполне реально попасть и на старт легендарных «24 часов Ле-Мана».