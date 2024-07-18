В RDS GP блистает мощнейший дебютант. Его вообще способен кто-то остановить?

Всё в первый раз. Именно такой формулой можно описать итоги четвёртого этапа Гран-при Российской Дрифт Серии. Уикенд на трассе ADM Raceway, который стал экватором сезона 2024 года, прошёл под диктовку молодёжи, записавшей на свой счёт первую победу в квалификации, первый выигранный этап и первый для себя подиум, тогда как ветеранам оставалось довольствоваться разве что первым призовым финишем для нового автомобиля. Похоже, смена поколений в RDS GP идёт полным ходом!

После двух подряд «обратных» конфигураций организаторы решили вернуться к классическому варианту оцениваемого участка на трассе в Мячкове. С учётом того, что этот автодром хорошо знаком и выходцам из «младшей» серии RDS Europe, и завсегдатаям RDS GP, то можно было бы ожидать, что именно ветераны главного турнира страны по дрифту будут фаворитами июльского этапа, но вышло всё совсем наоборот: главными действующими лицами уикенда стали представители молодой команды TimeUp.

Коллектив, созданный Леонидом Шнайдером, шаг за шагом продвигался к своей цели закрепиться среди лидеров Российской Дрифт Серии и на второй год существования смог-таки покорить заветную высоту. Сезон 2023 года у новой команды ушёл на становление и отладку всех процессов, а вот в 2024-м молодая и амбициозная дрифт-дружина, поработав в межсезонье над ошибками, ворвалась в число претендентов на чемпионство. Не в последнюю очередь за счёт яркого пилота, который дебютировал в RDS GP и с первого же этапа заявил о себе как о потенциальном чемпионе. Судя по всему, у Артёма Шабанова есть неиллюзорный шанс с первой же попытки завоевать титул.

RDS Europe, Sochi Drift Challenge, RDS GP — в трёх сериях, где выступал московский пилот, он отметился уникальной серией из почти десятка подиумов! Очевидно, одним везением такую статистику не объяснить, потому что одно попадание в число призёров — случайность, два — совпадение, три — закономерность, а всё, что больше, уже закон. Закон, возводящий Шабанова в статус лидера российского дрифта ещё до окончания своего первого полного сезона в Гран-при Российской Дрифт Серии. Причём не только одного Артёма, но и всю его команду TimeUp.

Леонид Шнайдер — победитель квалификации Фото: Пресс-служба RDS GP

Хотя бы потому, что в Мячкове победу в квалификации впервые в своей карьере в RDS GP одержал Леонид Шнайдер. Основатель команды TimeUp проехал в лучшей попытке на 98,5 балла, что позволило выйти в топ-16 через bye run — поскольку заезд никак не влиял на результат, спортсмен решил порадовать зрителей и исполнил зрелищный трюк. Прямо перед трибунами спортсмен смог бросить свой автомобиль в разворот на 360 градусов и продолжить затем движение по оцениваемому участку, не потеряв темпа — ничего подобного до него в рамках официальных заездов серии не устраивал никто!

И пусть Шнайдер не смог пробиться в топ-8, почин Леонида поддержали его напарники. На ADM Raceway в топ-32 Артём без особых усилий расправился с Григорием Бурлуцким из Carville Racing, но уже в топ-16 Шабанову предстояло как следует поработать — сетка парных заездов свела его с Дамиром Идиятулиным, с которым они уже три этапа подряд выясняют отношения. Если в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге это были финалы, то в Москве на кону стояло место в топ-8, которое и досталось дебютанту серии. Там случилось внутрикомандное дерби Артёма Шабанова с Максимом Гроссманом — оно привело к перезаезду, а вот OMT начался с поломки машины Максима. Механики вернули Гроссмана в строй, однако тот уступил сокоманднику. В полуфинале Шабанов взял верх над другим новичком сезона, Сергеем Кузнецовым из «АВТОБАН AIMOL», и получил место в решающей дуэли уикенда, где его соперником стал четырёхкратный и действующий чемпион RDS GP Георгий Чивчян.

Георгий Чивчян против Артёма Шабанова Фото: Пресс-служба RDS GP

Сражаться с Гочей нелегко даже опытным пилотам, которые не один год ездят в серии, но не зря же сам Чивчян на презентации своего нового автомобиля заявил, что из всех новичков сезона-2024 ему интереснее всего было бы прокатиться именно с Артёмом. По словам Георгия, стили пилотирования обоих пилотов весьма похожи, так что их заезды должны быть зрелищными за счёт своей агрессии, синхронности и плотности. И хотя по ходу чемпионата лидеры Takayama Forward Auto и TimeUp уже встречались в дуэли, их битва в Мячкове стала самой яркой. Просто потому, что на кону в этом противостоянии была победа — первая в карьере для Артёма Шабанова и первая для Гочи за рулём Forward Racing RZ34-001 на базе Nissan Z, который дебютировал в Гран-при Российской Дрифт Серии в 2024 году.

Самый титулованный пилот RDS GP на пути к этому сражению сначала победил в топ-32 своего главного соперника по прошлому сезону, вице-чемпиона RDS GP 2023 Антона Козлова (Carville Racing). Затем в топ-16 взял верх над напарником по команде Тимофеем Добровольским, в топ-8 выстоял в упорной битве с Евгением Лосевым (Fresh Racing), а в полуфинале преодолел сопротивление молодого представителя «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт» Ильи Попова.

Однако перед решающими заездами за места на пьедестале почёта спортсмены встретились с неожиданным соперником в виде природной стихии, которая в одночасье обрушила на Мячково настоящий тропический ливень. Пилоты приняли решение подождать прекращения осадков, чтобы продолжить борьбу, хотя, согласно регламенту, был вариант остановить соревнования на стадии топ-4 и начислить её участникам половину от полагающихся очков. Но никто не желал сдаваться.

В финальном заезде лучше своего соперника справиться с прессингом, с машиной и с непростым влажным покрытием смог Артём Шабанов, записавший на свой счёт первую победу в RDS GP. Вкупе с победой Леонида Шнайдера в квалификации и триумфом TimeUp в командном зачёте (спасибо Максу Гроссману, пробившемуся в топ-8) коллектив впервые в своей истории стал обладателем «трёх колов» в Гран-При Российской Дрифт Серии!

Артём Шабанов и TimeUp празднуют победу Фото: Пресс-служба RDS GP

Георгий Чивчян хоть и упустил победу, но впервые в сезоне-2024 попал на подиум, и взял серебро, и впервые в истории российского дрифта обеспечил награду новейшему Nissan Z, который Гоча и его команда подготовили к чемпионату этого года. Дополнил тройку призёров Илья Попов — пилот «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт» впервые в своей карьере поднялся на подиум RDS GP. Добиться этого молодой пилот смог в битве с Сергеем Кузнецовым — дебютант стал четвёртым, и это также лучший его результат в серии.

Что касается прочих пилотов, то в этом году судьи потребовали на ADM Raceway скорости на постановке не менее 150 км/ч. Инициация заноса на 145-150 км/ч была объявлена грубой ошибкой, а если машину в занос бросали на скорости менее 145 км/ч, это автоматически обнуляло заезд, с чем столкнулись сразу несколько пилотов.

В топ-32 успешно пробились все заявленные на этап спортсмены, однако для двух пилотов межрегионального турнира RDS Europe, которые получили уайлд-кард на этап RDS GP в Москве, на этом всё и закончилось. Легендарный Илья Фёдоров сначала испортил себе квалификацию вылетом с трассы, а затем повторил аналогичный «трюк» в дуэли с Денисом Сорокопудом (LUKOIL Racing Drift Team). А вот Александру Цапелику на его ГАЗ-24 было сложно бороться с оппонентами на более мощной технике, особенно когда сетка парных заездов свела дебютанта RDS GP с Дамиром Идиятулиным.

Артём Цапелик на ГАЗ-24 Фото: Пресс-служба RDS GP

Хотя команда Fresh Racing начинала четвёртый этап в статусе очевидного фаворита — её представитель Дамир Идиятулин одержал две подряд победы на этапах RDS GP 2024 (в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге), а Евгений Лосев в прошлом сезоне доминировал в Мячкове, записав на свой счёт победу в квалификации и парных заездах — но в итоге ни третьей подряд победы Дамира, ни первого выигранного этапа для Лосева не случилось. В субботних заездах Евгений сразу же сошёлся во внутрикомандном дерби с Денисом Мигалём и затем уступил в сибирском дерби Гоче, а Идиятулин проиграл в принципиальной битве со своим главным соперником в чемпионской гонке.

Однако и для других опытных участников Гран-при Российской Дрифт Серии всё было непросто. Никита Шиков (Carville Racing) потерялся в дыму позади машины «АВТОБАН AIMOL» Дмитрия Ермохина. Сергей Сак («АВТОБАН AIMOL») собрал все возможные несчастья: сначала в его автомобиль врезался в зоне прогрева Антон Козлов, затем в дуэли с Тимофеем Добровольским (Takayama Forward Auto) машина и вовсе сломалась… А вот Аркадий Цареградцев («Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт») и Николай Горковенко в первой дуэли наделали столько ошибок каждый, что судьям для определения победителя потребовался OMT-заезд, по итогам которого путевку в топ-16 получил Цареградцев, где для Царя всё и закончилось поражением от будущего победителя этапа.

Призёры этапа RDS GP на ADM Raceway Фото: Пресс-служба RDS GP

И на фоне сложностей, возникающих у ветеранов RDS GP, очень ярко выглядят новички турнира. После уикенда в Москве Артём Шабанов серьёзно укрепил лидерство в личном зачёте, увеличив отрыв от идущего следом Дамира Идиятулина. На третьей строчке остался Евгений Лосев, но к нему на дистанцию атаки подобрались Григорий Гусев (LUKOIL Racing Drift Team), Аркадий Цареградцев и Георгий Чивчян.

В командном зачёте московская команда Fresh Racing всё так же идёт первой, но TimeUp приблизилась вплотную к лидеру. А вот за третье место, на которое вышли действующие чемпионы Takayama Forward Auto, также претендует «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт», идущая с минимальным отставанием. Так что в лидерах вовсе не легендарные пилоты и команды, а талантливая молодёжь, которая всерьёз нацелена потеснить признанных грандов с высот их положения. Получится ли у них это — узнаем через месяц и снова в Москве: 10-11 августа главный чемпионат страны по дрифту проведёт пятый этап сезона-2024 на Moscow Raceway в «обратной» конфигурации автодрома.