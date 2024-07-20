У чемпиона Ф-1 чехарда с составами. Ждём сразу двух переходов-сюрпризов?

На неделе перед Гран-при Венгрии в паддоке появилась новая порция слухов о составах «Ред Булл» и её сестринской команды «РБ» на следующий год. Более того, несмотря на то что три места из четырёх формально заняты, кто-то может остаться без уже подписанного контракта — причём уже в этом году! И да, проблема — в слабых выступлениях Серхио Переса.

Всё зависит от Чеко

Немецкое издание Auto Motor und Sport перед уикендом на «Хунгароринге» поделилось своими размышлениями о будущем составе «Ред Булл» и её сателлита. Так, немцы пишут, что на фоне откровенно слабых результатов Серхио Переса в Милтон-Кинсе могут уже летом могут передумать и отобрать у мексиканца место в «Ред Булл».

В таком случае заменить мексиканца мог бы Юки Цунода, вместо японца в «РБ» поехал бы Лиам Лоусон, а его напарником стал бы Исак Хаджар, у которого высокие шансы на чемпионство в Формуле-2 в этом году. При этом предполагается, что с Даниэлем Риккардо решено расставаться и якобы Кристиан Хорнер в данный момент ищет австралийцу новое место.

Риккардо и Перес рискуют потерять свои места Фото: Mark Thompson/Getty Images

Позднее появились ещё более экзотические слухи. Так, в The Race предположили, что в «Ред Булл» могут расстаться с Пересом в ходе летнего перерыва, и уже в этом году его место займёт Лиам Лоусон. В паддоке «Хунгароринга» даже спросили об этом Юки, и тот ответил, что удивился бы такому решению. «В «Ред Булл» в меня верят, иначе я бы не выступал в «РБ», — благоразумно ответил японец.

Отчасти все эти слухи подтвердил сам Перес, заявивший, что предстоящие до летнего перерыва две гонки будут для него чрезвычайно важны. Но затем мексиканец дезавуировал собственные слова, отметив, мол, да, они важны с точки зрения позитивного настроя на летний перерыв, а за своё место в «Ред Булл» он не переживает.

Верим?

Откровенно говоря, поверить в замену Переса на Лоусона уже в этом году сложно. Да, Чеко явно испытывает проблемы, но «Ред Булл» борется за Кубок конструкторов, и совсем не факт, что Лиам или даже Цунода смогут посреди сезона сесть в незнакомую машину и с ходу добиваться даже тех результатов, которые приносит Серхио.

В то же время потенциальный разрыв контракта с мексиканцем по окончании текущего сезона не выглядит чем-то невероятным. Это уже не первый спад формы Переса, и если столь опытный гонщик неспособен выступать стабильно, то у топ-команды есть повод отказаться от его услуг. У того же Валттери Боттаса подобных провалов в «Мерседесе» не было.

У Цуноды и Лоусона есть шанс оказаться в основной команде уже сейчас Фото: Peter Fox/Getty Images

Тут, однако, же встаёт тот же вопрос: а поедут ли Цунода или Лоусон в том темпе, чтобы помогать «Ред Булл» в Кубке конструкторов? Да, Юки смотрится неплохо, Лиам уверенно держался в составе младшей команды в прошлом году, но шасси «Ред Булл» намного коварнее и сложнее. Легко представить, что молодые сменщики будут допускать те же ошибки, что и Чеко, но гораздо чаще. С другой стороны, а какой смысл так долго держать Цуноду в «РБ»? Нынешний сезон для японца — уже четвёртый в Фаэнце, даже Расселл торчал в «Уильямсе» меньше.

В «Ред Булл» рассчитывают, что Перес сможет доказать, что вернул форму начала сезона и тогда всё пойдёт по первоначальному плану: Чеко остаётся в «Ред Булл» с Ферстаппеном, а Цунода будет выступать за «РБ» в паре с Лоусоном. Если же Серхио продолжит разочаровывать, «Ред Булл» придётся принимать сложные и рискованные решения.