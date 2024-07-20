Перес в стене, его возможный сменщик — тоже! А Ферстаппен пока бессилен против «Макларена»

Q1: красные флаги против Расселла

Главным событием первой части квалификации стал провал Переса — причём для Серхио это уже вторая подряд авария в Q1. Как и в Сильверстоуне, в Будапеште царит переменчивая погода. Перед квалификацией над трассой заморосил дождь, однако асфальт оставался относительно сухим, и пилоты выехали на сликах.

Сцепления гонщикам не хватало — первые попытки были медленнее, чем лучшие круги утренней тренировки. В скоростной перекладке в одной из попыток ошибся Джордж Расселл — британец перелетел через поребрик, но поймал машину и поехал готовиться к новому кругу. А вот Перес, поскользнувшийся в этом же месте, «Ред Булл» не удержал: мексиканца развернуло, а болид задней частью бросило в отбойник.

Пока маршалы убирали разбитую машину, дождь продолжал капать, однако состояние трассы по-прежнему позволяло улучшить время. В «Альпин», правда, в этот шанс не поверили — Эстебан Окон и Пьер Гасли остались в боксах и по мере того, как другие пилоты проходили попытки, откатились на две последние позиции.

С 18-го места из квалификации выбыл Гуаньюй Чжоу, который потерял время на первом и третьем секторах, а с 17-й строчки вылетел Джордж Расселл. Британец одним из первых выехал на трассу после красных флагов, когда асфальт был наиболее скользким, а на второй круг не хватило топлива — так что ошибались сегодня и пилот, и его команда. 16-м квалифицировался Серхио Перес.

Q2: 0,01 секунды в пользу Хэмилтона

В Q2 из квалификации едва не выбыл и второй «Мерседес» — Хэмилтон в решающей попытке допустил помарку в затяжном повороте и уже после клетчатого флага рисковал выпасть из топ-10. Но Нико Хюлькенберг, показавший в итоге 11-е время, уступил Льюису 0,01 секунды, а квалифицировавшийся 12-м Валттери Боттас — менее 0,08.

На 13-м и 14-м местах расположились Александер Албон и Логан Сарджент, причём американец на сложной пилотажной трассе уступил напарнику не так уж и много — 0,114 секунды. Логан к тому же был недоволен трафиком и уверен, что мог бы проехать быстрее. Замкнул же протоколы Кевин Магнуссен, который уступил Хюлькенбергу 0,23 секунды.

Q3: «Макларен» против Ферстаппена

С началом финального сегмента дирекция гонки объявила, что через пять минут над трассой пойдёт дождь. Первые попытки, таким образом, могли оказаться последними. Раньше всех на трассу бросился Макс Ферстаппен, и это, возможно, был его первый по-настоящему быстрый круг за весь уикенд — 1.15,555. Пиастри проиграл Максу 0,308 секунды, Леклер — 0,350, а Хэмилтон — 0,364. Однако затем своё слово сказал Норрис. На первом секторе Ландо немного уступил лидеру чемпионата, но превзошёл его на втором и третьем — 1.15,227.

Обещанный синоптиками дождь так и не пошёл, борьба за поул продолжилась. Пиастри шёл в рекордном темпе, но так и не смог дотянуться до первой попытки Норриса. Ферстаппен на первом секторе был быстрее Оскара, однако уступил ему на втором и третьем и остался позади обоих «Макларенов».

Четвёртое и пятое время успели показать Карлос Сайнс и Льюис Хэмилтон, а вот остальным попытку прервал Юки Цунода. Японец неаккуратно вышел из пятого поворота, выехал на обочину и боковой частью налетел на заграждения. До окончания сессии в момент появления красных флагов оставалось ещё более двух минут — пилотам хватало ещё на одну попытку, но свежих шин почти ни у кого уже не было.

Норрис и Пиастри благополучно сохранили за собой первый ряд. Ферстаппен, который после красных флагов вообще решил не выезжать, остался третьим, а следом за ним расположились Сайнс, Хэмилтон и Леклер. Седьмое и восьмое места заняли Алонсо со Строллом, и лишь Риккардо, у которого свежий «софт» ещё был, смог опередить Цуноду и подняться после рестарта на девятую строчку.

Гран-при Венгрии стартует в воскресенье, 21 июля, в 16:00 по московскому времени.