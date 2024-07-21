Снова «Макларен» против Ферстаппена — не начудят ли «оранжевые»? ГП Венгрии — LIVE

В субботней квалификации Гран-при Венгрии у Макса Ферстаппена не нашлось аргументов против скорости «Макларена» и его гонщиков – Ландо Норрис и Оскар Пиастри оккупировали первый ряд стартовой решётки. Сумеют ли теперь «оранжевые» сдержать трёхкратного чемпиона мира и в гонке? Мини-интрига – как далеко готов зайти Пиастри в попытке одержать свою первую победу в Формуле-1? Рывок к первому повороту на «Хунгароринге» длинный… Также посмотрим, сумеет ли хоть как-то отыграться после очередной аварии Серхио Перес, который всё ближе к увольнению из «Ред Булл».

Все подробности Гран-при Венгрии Формулы-1 сезона-2024, а также основных гонок Формулы-2 и Формулы-3 — в нашей онлайн-трансляции!

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