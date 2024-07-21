Снова «Макларен» против Ферстаппена — не начудят ли «оранжевые»? ГП Венгрии — LIVE

В субботней квалификации Гран-при Венгрии у Макса Ферстаппена не нашлось аргументов против скорости «Макларена» и его гонщиков – Ландо Норрис и Оскар Пиастри оккупировали первый ряд стартовой решётки. Сумеют ли теперь «оранжевые» сдержать трёхкратного чемпиона мира и в гонке? Мини-интрига – как далеко готов зайти Пиастри в попытке одержать свою первую победу в Формуле-1? Рывок к первому повороту на «Хунгароринге» длинный… Также посмотрим, сумеет ли хоть как-то отыграться после очередной аварии Серхио Перес, который всё ближе к увольнению из «Ред Булл».
Все подробности Гран-при Венгрии Формулы-1 сезона-2024, а также основных гонок Формулы-2 и Формулы-3 — в нашей онлайн-трансляции!
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А теперь постепенно переключаемся на Формулу-2 — старт гонки в 11:05 по московскому времени.
Три лидера общего зачёта в этот раз не набрали очков, благодаря чему Форнароли смог отыграть у Мини 12 очков и вернуться в плотную борьбу. На пятое место, опередив Бегановича и Гёте, поднялся Мэнселл, а Никита Бедрин, у которого теперь 23 очка, занимает 18-ю строчку.
Общий зачёт Ф-3 (топ-10):
1. Габриэле Мини (Prema) — 119 очков.
2. Люк Браунинг (Hitech) — 115.
3. Арвид Линдблад (Prema) — 113.
4. Леонардо Форнароли (Trident) — 109.
5. Кристиан Мэнселл (ART) — 95.
6. Дино Беганович (Prema) — 89.
7. Оливер Гёте (Campos) — 87.
8. Никола Цолов (ART) — 75.
9. Лауренс ван Хупен (ART) — 71.
10. Тим Трамниц (MP) — 54.
…18. Никита Бедрин (AIX) — 23.
До конца сезона Формулы-3 теперь остаётся лишь два этапа, и первый из них пройдёт уже через неделю — в дни Гран-при Бельгии Формулы-1 на трассе «Спа-Франкоршам».
Ф-3: победа Николы Цолова
На последнем круге автомобиль безопасности сворачивает в боксы, а пилоты один за другим пересекают линию финиша. Никола Цолов записывает на свой счёт первую победу в длинной гонке Формулы-3, Лауренс ван Хупен занимает второе место, Ноэль Леон — третье.
Финиш гонки Формулы-3 в Будапеште
Фото: x.com/formula3
Форнароли финиширует четвёртым, топ-5 замыкает Мэнселл, шестым становится Рамос, Войзин удерживается седьмым, Бедрин занимает восьмую позицию, а вслед за ним гонку заканчивают Гёте и Беганович.
Гонка Формулы-3 (топ-10):
1. Никола Цолов (ART) — 23 круга.
2. Лауренс ван Хупен (ART) +0,6 сек.
3. Ноэль Леон (Van Amersfoort) +1,1.
4. Леонардо Форнароли (Trident) +1,4.
5. Кристиан Мэнселл (ART) +1,7.
6. Сантьяго Рамос (Trident) +2,0.
7. Каллум Войзин (Rodin) +2,4.
8. Никита Бедрин (AIX) +2,7.
9. Оливер Гёте (Campos) +3,3.
10. Дино Беганович (Prema) +4,0.
Столкновение Линдблада и Загазеты на выходе из второго поворота — не разъехались пилоты на прямой, в итоге оба остановились на обочине.
Инцидент с участием Загазеты и Линдблада
Фото: x.com/formula3
На трассу выезжает автомобиль безопасности.
Тем временем пелотон уже на предпоследнем круге дистанции.
Оливер Гёте не без проблем прошёл Дино Бегановича во втором повороте и вышел на девятое место.
Беганович пропускает Гёте
Фото: x.com/formula3
А чуть дальше Габриэле Мини обогнал Тасанапола Интрапхувасака и поднялся на одиннадцатую строчку.
14/23: 1 Цолов — 2 ван Хупен — 3 Леон — 4 Форнароли — 5 Мэнселл — 6 Рамос — 7 Войзин — 8 Бедрин — 9 Гёте — 10 Беганович.
Первая шестёрка отрывается от пелотона, а вот остальных явно сдерживает Войзин, собравший позади целый поезд. Первым позади Каллума идёт Никита Бедрин.
10 кругов из 23 позади.
Кристиан Мэнселл в первом повороте опередил Сантьяго Рамоса и поднялся на пятую строчку.
Мэнселл обгоняет Рамоса
Фото: x.com/formula3
Тем временем Бедрина прессингуют Беганович и Гёте — пока они сражаются между собой.
04/23: 1 Цолов — 2 ван Хупен — 3 Леон — 4 Форнароли — 5 Мэнселл — 6 Рамос — 7 Войзин — 8 Бедрин — 9 Беганович — 10 Гёте.
Оливер Гёте опередил Тасанапола Интрапхувасака и поднялся на десятую позицию.
Тем временем Мини на 12-й позиции, Браунинг — 14-й, а Линдблад — только 19-й.
03/23: 1 Цолов — 2 ван Хупен — 3 Леон — 4 Форнароли — 5 Рамос — 6 Мэнселл — 7 Войзин — 8 Бедрин — 9 Беганович — 10 Гёте.
Вторая попытка — и заезд всё-таки начался! Ван Хупен разогнался не лучшим образом и позволил Цолову поравняться с собой и выйти вперёд. Во втором повороте ван Хупен уже отбивается от Леона. Следом за ним Форнароли, Рамос и Мэнселл, а Бедрин прорвался на восьмое место!
Старт гонки Формулы-3
Фото: x.com/formula3
01/23: 1 Цолов — 2 ван Хупен — 3 Леон — 4 Форнароли — 5 Рамос — 6 Мэнселл — 7 Войзин — 8 Бедрин — 9 Беганович — 10 Интрапхувасак.
Не стартовала гонка с первого раза — пелотон отправляется на дополнительный прогревочный круг. Проблемы у Тима Трамница — немец должен был стартовать седьмым, но начнёт заезд с пит-лейна.
Тем временем Сантьяго Рамос передаёт инженеру, что на трассу начинает капать дождь…
С первого ряда сегодня стартуют пилоты ART Лауренс ван Хупен и Никола Цолов. Второй ряд разделят Форнароли и Леон, следом за ними — Рамос и Мегетуниф.
Никита Бедрин на 11-й позиции решётки, Мини стартует лишь 13-м, Браунинг непосредственно за ним — 15-й, а Линдблад начнёт заезд только 21-м.
Стартовая решётка гонки Ф-3
Фото: FIA
Большой автоспортивный день в пригороде Будапешта начинается с заезда Формулы-3. Для начала вспомним положение в общем зачёте.
Турнирную таблицу возглавляет Габриэле Мини, однако Люк Браунинг уступает итальянцу лишь четыре балла, а Арвид Линдблад — шесть. В теории опередить Мини сегодня может и Леонардо Форнароли, но он отстаёт на 22 очка.
Никита Бедрин после победы в спринте занимает 17-ю строчку, у него 19 баллов.
Общий зачёт Ф-3 (топ-10):
1. Габриэле Мини (Prema) — 119 очков.
2. Люк Браунинг (Hitech) — 115.
3. Арвид Линдблад (Prema) — 113.
4. Леонардо Форнароли (Trident) — 97.
5. Дино Беганович (Prema) — 88.
6. Оливер Гёте (Campos) — 85.
7. Кристиан Мэнселл (ART) — 84.
8. Тим Трамниц (MP) — 54.
9. Лауренс ван Хупен (ART) — 53.
10. Никола Цолов (ART) — 50.
…17. Никита Бедрин (AIX) — 19.