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Оскар Пиастри выиграл Гран-при Венгрии Формулы-1, одержав первую победу в карьере, Норрис — второй

Дубль с душком. «Макларен» на пустом месте устроил цирк а-ля «Феррари» времён Шумахера
Александр Кожевников
Оскар Пиастри выиграл Гран-при Венгрии Формулы-1
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Странные решения команды смазали впечатления от первой победы Пиастри в карьере.

Сезон-2024 складывается весьма уникально: с одной стороны, мы видим доминацию в личном зачёте, с другой — каждая отдельная гонка для Макса Ферстаппена на фоне прибавивших соперников выглядит как испытание. Не должна была стать исключением и Венгрия — в квалификации Макс не смог похвастаться отличным результатом, так что первый ряд целиком остался за пилотами «Макларена», а Ландо Норрис в очередной раз завоевал поул. Однако критически важным на трассе, которую называют «Монако без стеня», был старт…

Спорный старт Ферстаппена и плохой — Норриса

И старт этот получился достаточно насыщенным: Норрис неудачно провёл рывок к первому повороту, не сумев заблокировать Оскара Пиастри и пустив вперёд Макса Ферстаппена. Правда, нидерландец опередил Ландо за пределами трассы. Пару кругов спустя Ферстаппен убедили-таки вернуть позицию Норрису, так что Ландо возвратил себе второе место, а вскоре и уехал от Ферстаппена более чем на секунду.

К 10-му кругу пелотон прилично растянулся, а часть пилотов позади уже побывали в боксах, чтобы избавиться от «софтов», а некоторые, как Риккардо, и вовсе решили сменить «медиум» на «хард».

Первым из лидирующей группы в боксы на 16-м круге нырнул Льюис Хэмилтон, перейдя на «хард». В течение пары кругов в боксы заезжали и оба «Макларена», а в «Ред Булл» и «Феррари» решили немного растянуть первый отрезок. К 25-му кругу все лидеры побывали в боксах. Ферстаппен потерял позицию относительно Льюиса Хэмилтона из-за затянутого пит-стопа, а Сайнс после своей остановки и вовсе застрял позади группы Цуноды, Переса и Расселла, стартовавших на «харде».

В лидерах гонки после пит-стопов остался Пиастри, имея трёхсекундное преимущество над Норрисом, столько же разделяло самого Ландо и Льюиса Хэмилтона. Ферстаппен на втором отрезке постепенно отыгрывал время у Льюиса Хэмилтона, пусть и оказался позади британца. К середине гонки Макс настиг-таки Хэмилтона, однако, разменявшись ошибками при первой попытке обгона, пилоты остались при своих.

Борьба эта так и не привела к размену позициями. На 40-м круге Хэмилтон и подъехавший к ним с Максом Леклер нырнули в боксы на второй пит-стоп. В «Ред Булл» же на эту остановку не отреагировали, тем самым обрекая Ферстаппена на потерю позиции именно на трассе относительно соперников.

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Оранжевое шапито

Норрис заехал на пит-стоп на 45-м круге, а вот с Пиастри в команде с пит-стопом протянули на два круга. И Оскар вернулся на трассу позади своего напарника. При этом Пиастри по радио предупредили, что Норрис вернёт ему позицию, а такая стратегия связана с желанием «Макларена» не подставить Ландо под атаки Хэмилтона.

Ферстаппен же после своего пит-стопа оказался позади группы Хэмилтона и Леклера в семи секундах, однако сразу же установил лучший круг гонки и бросился в погоню за своими соперниками. К 55-му кругу Ферстаппен сумел догнать Леклера, бросившись в атаку на монегаска. Однако не случайно Венгрию называют «Монако без стен»: обгон с ходу провести у нидерландца не получилось. После нескольких попыток Ферстаппен всё же вышел вперёд.

На 63-м круге дистанции Ферстаппен-таки настиг Хэмилтона, однако в атаке в первый поворот они допустили контакт, Макс получил повреждения, вылетел за пределы трассы и потерял позицию ещё и относительно Шарля Леклера.

Впереди же «Макларен» пытался уговорить Норриса вернуть позицию Пиастри после неудачного распределения пит-стопов, на что британец ответил, что команде стоило верно распределять время остановок. На 68-м круге гонки Норриса всё-таки убедили пустить Пиастри вперёд. Ландо за три круга до финиша максимально замедлился на стартовой прямой и пустил вперёд Оскара.

Формула-1 2024. Этап 13, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
21 июля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:38:01.989
2
Ландо Норрис
McLaren
+2.141
3
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+14.880

Норрис не стал атаковать Пиастри, выпав из зоны DRS. Оскар одержал первую победу в карьере, которая оказалась смазанной из-за странных решений команды. Норрис финишировал вторым, Хэмилтон дополнил подиум. Леклер пришёл к финишу четвёртым, Ферстаппен дотянул до финиша на пятой позиции. Сайнс, Перес, Расселл, Цунода на нестандартной тактике с одним пит-стопом и Стролл дополнили десятку сильнейших.

Предпоследний этап перед летним перерывом выдался неоднозначным, ну а «Большой цирк» отправляется через неделю в Бельгию, где будут свои интриги и свои герои.

Как выглядел гоночный день в Венгрии:
Норрис отдал победу по приказу, Ферстаппену грозит штраф за дикую ошибку. ГП Венгрии LIVE
Live
Норрис отдал победу по приказу, Ферстаппену грозит штраф за дикую ошибку. ГП Венгрии LIVE
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