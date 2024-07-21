Команда Ф-1 устроила глупую драму и умоляла лидера отдать победу. Как так вышло?

Гран-при Венгрии на «Хунгароринге» получился на удивление насыщенным, причём событий хватало как на трассе, так и за её пределами. Но, пожалуй, главным сюжетом гонки стала странная антикомандная тактика в исполнении «Макларена», которому на последних кругах пришлось уговаривать своего пилота — имеющего больше шансов на титул (!) — уступить победу (!).

Что это было?

Всё началось ещё на старте, когда Норрис перед первым поворотом не успел защититься от Пиастри (за напарника Ландо, кажется, переживал в тот момент куда сильнее, чем за Ферстаппена). В первом повороте британец оказался только третьим, однако второе место ему вернули. И практически сразу Норрису сообщили, что борется он именно с Максом, а не с уезжающим вперёд напарником.

Странное началось на 45-м круге, когда Норрис первым из лидирующей тройки совершил второй пит-стоп. Почти сразу инженер вышел на связь с Пиастри и сообщил ему, чтобы австралиец не переживал: Ландо понадобилась ранняя остановка для защиты от Хэмилтона.

Ландо Норрис и Льюис Хэмилтон Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Льюис, отметим, остановился пятью кругами ранее — и до своей остановки проигрывал «Макларену» более девяти секунд. С 41-го по 44-й Хэмилтон на свежем комплекте отыграл у Норриса 3,7 секунды. Угроза от экс-чемпиона если и была, то не слишком явная. В теории у Ландо был запас ещё секунд в пять — этого хватило бы на круг-другой, но в Уокинге решили действовать наверняка. И их в этом можно понять.

Куда более странно в «Макларене» повели себя в случае с Пиастри, который совершил пит-стоп на 47-м круге. Очевидного смысла в такой задержке нет, но остановись Оскар кругом ранее — на 46-м — и наверняка выехал бы впереди напарника. Опять же, можно было провести и двойной пит-стоп.

Оскар Пиастри впереди Ландо Норриса Фото: Mark Thompson/Getty Images

В «Макларене» отдали Норрису приказ пропустить Пиастри, а последнему передали, что напарник вернёт ему лидерство. Но Ландо подчиняться не хотел: «Может, вам стоило позвать его в боксы первым? — ответил британец. — Пусть догонит, и я его пропущу».

«Он не может тебя догнать, ты доказал, что прав, теперь пропусти его, — уговаривал гонщика инженер Уилл Джозеф. — Приятель, я защищаю тебя, поверь. В одиночку ты не выиграешь чемпионат, тебе нужен будет Оскар, нужна будет команда. Давай, если будет VSC, мы окажемся в неудобном положении».

«Макларен» и те же грабли

Почти 20 кругов командный мостик уговаривал Норриса подчиниться приказу, и за два круга до финиша Ландо убрал ногу с педали газа, дождался, пока проедет Пиастри, и поехал к клетчатому флагу вторым. И это было не менее странно, чем все пит-стопы, вместе взятые. Зачем тогда нужны были эти препирательства и нескрываемый сарказм?

Ландо, конечно, можно понять. Он, в конце концов, ближе всех к Ферстаппену, и если уж у кого и есть шанс навязать ему борьбу за титул, то у Норриса. В то же время с приказом не бороться с Пиастри в начале гонки британец не спорил. Обидно отдать победу, но первое место гонщику подарила команда, а сам он его потерял после не в первый раз неудачного старта.

Норрис на подиуме Гран-при Венгрии Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

В то же время важно отметить слабый темп Пиастри в концовке. В погоне за напарником Оскар зацепил обочину, а на последних кругах не смог удержаться и в трёх секундах от него. Как сложилась бы гонка, если бы австралиец остановился раньше, остался бы впереди напарника, но под конец стал бы его сдерживать и подставлять под атаки Хэмилтона или Ферстаппена? Можно предположить, что в такой ситуации команда тоже вмешалась бы — и уже от Пиастри потребовала бы пропустить Ландо.

В том, что произошло, виновата команда. Стратеги продемонстрировали нерешительность в Сильверстоуне, а теперь вновь наступили на те же грабли. Не было нужды так торопиться со вторым пит-стопом Норриса, а если уж он состоялся, то к чему было тянуть с остановкой Пиастри? Пока всё выглядит так, что машина у «Макларена» лучше, чем команда. Но есть и хорошая новость: стоит Уокингу разобраться в себе, и у «Макларена» реально появится шанс на титул.