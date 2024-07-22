Кто худший гонщик Гран-при Венгрии Формулы-1?

Мы продолжаем вести нашу традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего гонщика. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления пилотов именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.
По итогам гонки на трассе под Будапештом редакция отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!
Макс Ферстаппен
Удивительно, но стоило нидерландцу потерять доминирующую машину, как он начал ошибаться. Сначала на старте Макс по обочине объехал Норриса и потом сильно удивился, что расследование судей может привести к штрафу. Затем Ферстаппен ошибся при первой попытке обгона Хэмилтона и наконец столкнулся с Льюисом после «дайвбомбы» — ну слишком много ошибок со стороны трёхкратного чемпиона мира. Его никак не оправдывает нервное состояние из-за неудачной тактики «Ред Булл».
Карлос Сайнс
В гонке, где практически всё решает старт, этот самый старт испанский гонщик «Феррари» провалил. С четвёртой позиции Карлос опустился на седьмую и по-настоящему отыграться уже не сумел. Да, Сайнс легко опередил обратно Алонсо, но и всё на этом. В итоге Карлос финишировал на две позиции ниже Леклера, хотя стартовал на две выше.
Ландо Норрис
Британец проиграл гонку на старте, когда не сумел сдержать Оскара Пиастри. Да и по ходу гонки Норрис ехал быстрее разве что на финишном отрезке — в ситуации, когда австралиец ждал, что напарник замедлится и вернёт ему заслуженное первое место. При этом большой вопрос, как следовало поступить Норрису: многие полагают, что Ландо нужно было показать себя как непререкаемого первого номера, наплевав на приказ команды и чувства сокомандника.
Нико Хюлькенберг
Уже не в первый раз немецкий пилот «Хааса» портит неплохую квалификацию слабым стартом. На этот раз, правда, Нико не прямо проспал старт — скорее, ему не повезло на выходе из первого поворота, когда он столкнулся с одним из гонщиков «РБ» и потерял несколько мест. Рискованная тактика со сверхранним первым пит-стопом особо ничего не дала: на изношенной резине Нико не сумел сдержать «Астоны» и остался без очков.
Фернандо Алонсо
Испанец вместе с командой выбрали крайне неудачную тактику. В отличие от Лэнса Стролла, Алонсо очень рано отправился на первый пит-стоп и застрял в DRS-паровозике. В итоге когда ближе к финишу Стролл оказался позади напарника, то шины канадца были гораздо свежее — Алонсо пропустил коллегу без борьбы и остался без очков. Похоже, с мотивацией у Фернандо сейчас проблемы.