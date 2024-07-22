Кто виноват в аварии Ферстаппена с Хэмилтоном и что за дичь творил «Макларен»? Разбор

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Венгрии Формулы-1, который выиграл Оскар Пиастри.

Как оцените тактику «Макларена» на вторых пит-стопах?

Мне, как и многим, она показалась странной. Разрыв до Льюиса порядка 10 секунд. Зачем подставлять лидера, зная, что андеркат сильно работает? Непонятно.

Что должен был сделать «Макларен», чтобы избежать такой драмы?

Зазвать Оскара, а потом Ландо. Или хотя бы с разницей в один круг, а не в несколько. Но надо признать: Оскар плохо провёл вторую половину гонки. Он проиграл Ландо шесть секунд после последнего пит-стопа.

Вы бы отдали лидерство на месте Норриса?

Сложный вопрос. Зависит от того, кто напарник. Скажем так, Матевос Исаакян — мой хороший друг. Если гипотетически мы бы попали в такую ситуацию, думаю, я бы отдал победу. Хоть и говорят, что на трассе друзей нет, но в такой момент человеческие отношения могут быть важнее. А если бы с напарником были нейтральные отношения и вне трассы мы время не проводили, то, пожалуй, нет.

Должен ли был «Макларен» уже сделать Ландо первым номером, чтобы тот не терял очки?

А это мы узнаем к концу года. Если Ландо не хватит пары очков в борьбе за чемпионство, ответ окажется очевидным. Пока что это очень красивая для этого спорта история.

Правильно ли «Ред Булл» попросил Ферстаппена вернуть второе место после старта?

Мне показалось это странным: судьи ещё не вынесли решения. Обычно в таких случаях не стоит играть на опережение стюардов. Сообщение про «no further action» появилось через полкруга, как Макс пропустил Норриса — так быстро его написать не успели бы. Значит, это решение судей было принято ещё до того, как Макс пропустил. Получается, «Ред Булл» прогадал. Что касается старта, я бы сделал всё так же, как Макс. Места на выходе не осталось — газ в пол и за пределы трассы, а там выйду, где смогу. Получилось выйти впереди — так вы же сами мне места не оставили.

Кто всё-таки виноват в аварии Ферстаппена и Хэмилтона?

Аварию с Льюисом я бы оценил как гоночный инцидент. Макс залез издалека. Льюис уже повернул, Максу пришлось ещё менять траекторию, и он заблокировался. А дальше уже повезло, что закончилось всё легко. И что у «Ред Булл» очень крепкая машина.

Материалы по теме Хэмилтон — о столкновении в Венгрии: со стороны Ферстаппена враждебность будет всегда

Имеет ли Макс право так общаться с командой по радио?

Это Макс, по-другому он не умеет. И не думаю, что что-то поменяется, если его попросят.

Можно ли говорить, что Ферстаппен разучился сохранять хладнокровие? Удивляет ли это?

От Макса было много чего необдуманного. Не очень понимаю, почему он на таком взводе. Все вокруг не слепые и уже в целом понимают, что «Ред Булл» — не самовоз. Когда смотришь на то, как страдает Чеко, понимаешь, что Макс делает отличную работу. Окей, прогадали чутка с пит-стопами, и надо обгонять на трассе. Ну так и резина у тебя на семь кругов свежее — это много. Не ошибись Макс во втором повороте в первой борьбе с Льюисом, то он, может быть, и «Макларен» догнал бы. Все заехали сильно раньше, чем «Ред Булл». Уверен, ставка была на то, что Макс сможет пройти Леклера и Хэмилтона, а дальше за счёт резины побороться с «Маклареном». Другого варианта борьбы за победу у него не было. Если бы он заехал, как все, то Макс бы кричал по радио, что машина плохая, как так…

Ферстаппен опережает Норриса на 76 очков — есть ли у Ландо шанс?

С такими гонками и «нервными срывами» Макса я считаю, что все шансы есть. И впервые «Ред Булл» выглядит по-настоящему отстающим.

Стал ли кто-то из дуэта Риккардо — Цунода ближе к месту в «Ред Булл»? Ваш прогноз: будет ли замена по ходу сезона?

Предсказывать пилотов в «Ред Булл» — это как играть в казино. У каждого свои слабые и сильные стороны. Пока что там только Макс прочно стоит. Остальные каждый уикенд дают повод сомневаться в них.