Алонсо среди худших, Норрис и Ферстаппен — даже не в топ-3. Оценки за Гран-при Венгрии

13-й этап Формулы-1 — в по-прежнему субъективных оценках автора.

Льюис Хэмилтон — 9

Второй раз подряд экс-чемпион не только добивается максимального результата, но и прыгает немного выше головы. Даже если бы атака Ферстаппена прошла и Льюис занял четвёртое место — это всё равно была бы отличная гонка в его исполнении. Оборона Хэмилтона в дуэли двух чемпионов мира — одно из главных украшений прошедшей гонки.

Оскар Пиастри — 8,5

Ключевым эпизодом в победе австралийца стал старт, на котором он опередил Норриса, однако же впечатления, что именно Оскар — быстрейший из пилотов «Макларена», не было. Пиастри уступил напарнику в квалификации и довольно средне смотрелся на финальном отрезке — причём в одном из эпизодов Оскар чуть не улетел в гравий.

Пиастри после своей первой победы в Формуле-1 Фото: Mark Thompson/Getty Images

Юки Цунода — 8

Цунода — единственный во всём пелотоне, кому удалось пройти Гран-при Венгрии с одним пит-стопом. Юки блестяще работал с резиной на протяжении всей дистанции и принёс в копилку команды два очка. Совсем об аварии в третьем сегменте забывать не будем, но напомним, на стартовую позицию она почти не повлияла.

Ландо Норрис — 7,5

Перед стартом Норрис был главным фаворитом, но в первом повороте чуть не потерял разом две позиции. При этом темп в концовке в теории позволял бы пройти Пиастри и без подарка от стратегов. Как бы там ни было, ещё полбалла сбросим за пререкания по радио: подчинись Ландо сразу или откажись выполнять приказ вовсе — снижения не было бы.

Шарль Леклер — 7,5

Не самый чистый уикенд в исполнении Леклера. Шарль разбил машину во второй тренировке, затем с трудом вернул уверенность за рулём и проиграл в квалификации более 0,2 секунды Сайнсу. К счастью, к старту гонки монегаск собрался, в первом повороте прорвался в топ-5 и затем завоевал максимально возможный для «Феррари» результат.

Лэнс Стролл — 7,5

Стролл тоже уступил напарнику в квалификации, но затем переиграл его на дистанции гонки. Не факт, что на такой трассе, как «Хунгароринг», Лэнс опередил бы Алонсо без приказа из боксов, но на последних пяти кругах канадец уехал от Фернандо на четыре с лишним секунды! Так что запас скорости, по сравнению с экс-чемпионом, у канадца был.

Стролл и Албон в борьбе на Гран-при Венгрии Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Александер Албон — 7,5

Алекс Албон выдал на «Хунгароринге» превосходный старт и прорвался на девятое место. Очки же пилот упустил в основном из-за стратегических проблем: часть времени таец потерял позади Алонсо, а часть — из-за постоянной смены тактики и необходимости продолжать работать с уже потерявшими эффективность шинами.

Эстебан Окон — 7,5

То же самое можно сказать и про Окона: француз отыграл на старте четыре позиции, к концу второго круга вышел на 14-е место, но скорости машины, чтобы подняться выше, уже не было. Кроме того, Окон, как и другие пилоты, слишком рано побывал на первом пит-стопе и всю оставшуюся гонку должен был беречь резину.

Макс Ферстаппен — 7

Нервный уикенд в исполнении Ферстаппена. Макс ругался на команду, пытавшуюся за счёт стратегии побороться с «Маклареном», а затем сам напортачил в борьбе с Хэмилтоном. Ферстаппен начал атаку слишком издалека и надеялся, что британец отвернёт. Но расчёт на то, что Льюис отступит, это всегда ошибка. В этот раз она стоила Максу пяти очков.

Карлос Сайнс — 7

В отличие от напарника, Сайнс до старта гонки смотрелся здорово, но именно в этот момент допустил промах. Карлос на первом круге потерял сразу три позиции, потратил лишнее время на борьбу с Алонсо и оказался позади напарника. Шестое место — всё ещё вполне достойный результат, но испанец мог добиться большего.

Джордж Расселл — 7

В воскресенье Расселл выступил очень сильно, прорвавшись в топ-10 с 17-й позиции, однако так далеко на решётке он оказался в том числе по собственной вине: Хэмилтон ещё в первой попытке Q1 показал время, которого хватило для выхода во второй сегмент. У Джорджа было три быстрых круга — и ни одного достаточно хорошего.

Проблемы Расселла начались ещё в квалификации Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Даниэль Риккардо — 7

Стратегия у Даниэля и правда была странной — первый пит-стоп провели уже на седьмом круге. Однако Риккардо сам поставил стратегов в сложное положение: на старте он пропустил Албона и Магнуссена и терял за ними время. За ранним первым пит-стопом последовал второй — финальный стинт Дэна оказался даже длиннее, чем у Цуноды!

Нико Хюлькенберг — 7

Не лучшим образом в Венгрии стартовал и Нико Хюлькенберг. К концу первого круга немец откатился на 14-е место, и, чтобы как-то исправить ситуацию, в «Хаасе» решились на ранний первый пит-стоп. В результате практически всю гонку Халку не хватало резины — шансов на очки в таких условиях не было.

Валттери Боттас — 7

Отличное 12-е место в квалификации к результату в гонке не привело. Валттери уже на старте пропустил Албона с Магнуссеном, а после первого пит-стопа оказался в группе аутсайдеров без шансов прорваться в топ-10. Проблема по-прежнему в низком темпе машин «Кик-Заубера».

«Кик-Зауберу» по-прежнему не хватает темпа Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Пьер Гасли — 7

Второй уикенд подряд Гасли становится жертвой проблем техники и команды. В Сильверстоуне француз не смог выйти на старт, а в Будапеште из-за стратегического просчёта команды стартовал последним и сошёл с дистанции после проблем с гидравликой. Причём, исходя из первого отрезка, шанс на очки у Пьера был.

Серхио Перес — 6,5

Как и Расселл, Перес смог отчасти реабилитироваться за аварию в квалификации (уже вторую подряд!). Однако подчеркнём, что неплохой гонкой в исполнении Чеко теперь считается седьмое место на автомобиле, способном приехать в топ-3. Ошибки Серхио по-прежнему слишком дорого обходятся «Ред Булл» в Кубке конструкторов.

Фернандо Алонсо — 6,5

Алонсо, как и в случае с Риккардо, пал жертвой раннего первого пит-стопа. Только Фернандо сам решил стартовать на «софте» и на первом отрезке не только не мог угнаться за «Феррари», но и начал сдерживать Стролла. В конце концов испанцу ничего не оставалось, кроме как отдать 10-е место напарнику, который с резиной в этот раз сработал лучше.

Кевин Магнуссен — 6

В квалификации датчанин не смог как следует подготовить шины, поскольку опаздывал на финальную попытку. В гонке Магнуссен тоже ничего толком не показал: после пит-стопа на шестом круге у Кевина ситуация с шинами была проще, чем у Хюлькенберга, но датчанин так и остался позади напарника.

Кевин Магнуссен на Гран-при Венгрии Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Логан Сарджент — 6

На «Хунгароринге» Логан не так много проиграл Албону в квалификации и временами показывал неплохой темп, но результат — прежний. Сарджент потерял на старте четыре позиции и всю гонку боролся среди аутсайдеров, а кроме того, не избежал вылета в квалификации — гонщику повезло, что машина не получила серьёзных повреждений.

Гуаньюй Чжоу — 5,5

Ранний пит-стоп Чжоу объяснил необходимостью защитить Боттаса, но китаец сам оказался на вторых ролях: в квалификации он проиграл напарнику более полусекунды и к концу второго круга был только 18-м. Интересный факт: на Гран-при Венгрии Гуаньюй замыкал пелотон на протяжении более 70% дистанции.