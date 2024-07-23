Командная тактика в Формуле-1 — страшное зло или неизбежность?

Концовка Гран-при Венгрии Формулы-1 хоть и вышла яркой в том числе благодаря странным действиям «Макларена», но в то же время вызвала вопросы: нормально ли, что победитель определился не благодаря борьбе на трассе, а по приказу с командного мостика? Авторы «Чемпионата» приводят аргументы за и против существования в чемпионате мира командной тактики.

Лев Дорогов: командная тактика — это нормально

Оговорюсь. С точки зрения зрелищности и спортивной эстетики, командная тактика – безусловное зло. Игры разума в исполнении капитанского мостика – это не то, что хочет видеть среднестатистический болельщик. Впрочем, не будем забывать, кто в Формуле-1 является главными действующими лицами – команды. И вот именно для них подобная тактика – абсолютно нормальный инструмент для достижения целей.

Сегодня команда Формулы-1 – это гигантская организация, где трудится около 1000 сотрудников. Каждый из них день и ночь работает на благо общего дело – конструкторы разрабатывают и усовершенствуют машину, механики претворяют их идеи в жизнь, а коммерческий отдел ломает голову, как бы найти нового спонсора, чтобы у команды появились дополнительные финансовые ресурсы. И тут возникает вопрос: насколько честно, если труд огромного количество людей умножат на ноль амбиции одного человека, отказывающегося действовать в интересах команды?

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Гонщик является лишь частью огромного коллектива и ни в коем случае не занимает в нём главенствующее положение. Без большого штата технических специалистов пилот банально не сможет выйти на старт Гран-при. Так и почему же ему должно быть позволено игнорировать интересы команды, упиваясь собственным эго? Ты подписал контракт, получаешь зарплату (причём самую высокую в команде), так будь добр выполнять требования руководства – в общем, действуй на благо команды.

А если не нравится подобный расклад, так уходи, строй свою команду и там устанавливай свои порядки, где пилотам будет позволено делать всё, что им заблагорассудится. В общем, свобода выбора появится лишь с обретением полной независимости. А пока ты на контракте «у дяди», рассчитывать на неё, мягко говоря, странно.

Антон Колов: командная тактика — это плохо

Спортивный принцип не должен нарушаться ни при каких обстоятельствах. Именно этим руководствовалась ФИА, когда однажды уже вводила запрет на командную тактику. Посыл был предельно понятен, но вот реализация получилась так себе. Просить не использовать кодовые фразы вроде «Мульти-21» юридически сложно, однако хотя бы попытались. В итоге командную тактику вернули, правда, с оговоркой: её применение не должно репутационно вредить чемпионату. Получается ли? Пожалуй, нет.

В Венгрии мы стали свидетелями двух эпизодов: в «Макларене» попросили Ландо Норриса пропустить Оскара Пиастри в борьбе за победу (и британец выполнил приказ), а в «Астон Мартин» задумывали обратную рокировку пилотов под конец (но Стролл не стал слушаться и возвращать позицию Алонсо). Как видно, ситуация в одной только гонке затронула четверых пилотов, у которых немало персональных болельщиков. А ведь именно на фанатах и их вовлечённости и держится благополучие Liberty Media.

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Представить такую картину в американских сериях крайне сложно. Да, там тоже пилоты из одной команды действуют в интересах друг друга, но чаще всего это происходит из личных мотивов, а не по приказу с мостика. И даже если случаются аварии, это приводит к большему ажиотажу, чем к негативу.

Ещё бытует мнение, что, выполняя подобные приказы, пилот Ф-1 проявляет некую лояльность к команде. Но это тоже относительно. Пример из этого сезона: Магнуссен блокировал соперников ради успеха напарника. В команде не скрывали, что просили Кевина действовать именно так, хотя датчанин разрушал свою собственную гонку. Он подчинился, однако «спасибо» от «Хааса» так и не дождался. Благодарим, братец, но новый контракт мы не выпишем, хоть ты и командный игрок.

Ещё один полумиф о подобной тактике – приказы отдаются в пользу того, кто борется или может бороться за титул. Но вспомним Австрию-2002, Сочи-2018 — так ли уж важны были подобные рокировки? Абсолютно – нет! Эти вопиющие проявления командной тактики, особенно в Австрии, оказали медвежью услугу и нанесли максимальный репутационный вред чемпионату. Такое Формуле-1 точно не нужно.

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