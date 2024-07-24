Что происходит с Ферстаппеном? Чемпион нервничает, ошибается и много играет в видеоигры

С 2022 года Ферстаппена регулярно называли лучшим пилотом пелотона. Спокойно (и порой даже иронично), безошибочно и методично Макс штамповал победу за победой и стал трёхкратным чемпионом мира. В начале этого сезона поступь нидерландца продолжилась, ни у кого не было сомнений, что вопрос о титуле сезона-2024 (и сезона-2025 в придачу) уже закрыт.

Однако последний месяц машину №1 пилотирует совсем другой пилот. Нервный, чересчур агрессивный и порой неверно оценивающий риски. Если так будет продолжаться и дальше, то у Ландо Норриса и «Макларена» появится реальный шанс уже в этом году отобрать у Милтон-Кинса чемпионство, что уж говорить о следующем.

Холодный душ для чемпиона

Первый сбой у Ферстаппена произошёл на Гран-при Австрии, когда на последних кругах Максу пришлось отбиваться от атак Ландо Норриса. Борьба за победу завершилась столкновением, когда перед третьим поворотом лидер чемпионата попытался оттеснить соперника на неудобную траекторию, но немного промахнулся. Ферстаппен переборщил буквально на сантиметр-другой и в итоге спровоцировал столкновение.

Пресса накинулась на Макса с критикой — и она, похоже, задела чемпиона за живое. Ошибка действительно была минимальной: из кокпита, входя в поворот в борьбе за победу, практически невозможно до миллиметра рассчитать свою траекторию. Тем не менее паддок сразу стал задаваться вопросом: а не избаловали ли Ферстаппена непобедимые машины Ньюи? Затем был этап в Великобритании и ошибка в квалификации, в результате которой днище получило повреждения, а Макс занял только четвёртое место.

Столкновение Ферстаппена и Хэмилтона в Венгрии Фото: x.com/f1

Но на фоне того, как Ферстаппен выступал в Венгрии, всё это выглядит мелочами. После позднего пит-стопа Макс жаловался на команду, хотя Хельмут Марко позже подтвердил, что план сам по себе был верный, ошибка была в том, что в «Ред Булл» недооценили сложность обгона Хэмилтона. И в борьбе с ним Макс допустил грубую оплошность: начал атаковать издалека, надеясь фактически на авось. Льюис либо вообще оказался не готов к такому манёвру, либо не считал себя обязанным уступить и посторониться.

Интересно, что после гонки британец на штрафе сопернику не настаивал и сказал судьям, что считает произошедшее гоночным инцидентом. А вот Ферстаппен пытался убедить стюардов, что виноват именно британец — мол, это он повернул в «Ред Булл». Дирекция гонки не стала никого штрафовать, да и уже не так важно, кто в столкновении виноват. Важен сам факт того, что Макс потерял рассудительность.

Фактор «Макларена»

Впервые с 2022 года Ферстаппен чувствует себя уязвимым — и это в первую очередь заслуга «Макларена». С одной стороны, говорить о борьбе за чемпионство пока рано: Макс за три проблемных этапа увеличил отрыв с 69 до 76 очков. В Кубке конструкторов ситуация и правда осложнилась: «Макларен» отыграл 42 балла и теперь уступает «Ред Булл» 51. Это, впрочем, в куда большей степени вина Серхио Переса.

Тем не менее «Макларену» удалось надавить на Ферстаппена и заставить ошибаться. «Ред Булл» необходимо восстановить психологическое равновесие Макса, но как это сделать, если его машина вновь и вновь оказывается слабее? Если нидерландец продолжит бороться в том же духе, новых аварий и столкновений не избежать. Но не приведёт ли к ещё большему числу ошибок, если он начнёт сдерживать себя и пилотировать в неестественной манере?

Ландо Норрис и Макс Ферстаппен Фото: Mark Thompson/Getty Images

Возникает ощущение, что с 2021 года, когда борьба с Хэмилтоном на грани фола и даже за ней выглядела оправданной, Ферстаппен сам по себе так и не стал хладнокровнее. Это было незаметно, когда прессинга не было, а «Ред Булл» позволял опережать всех одной левой, после бессонной ночи в виртуальных гонках. Теперь это стало явным, и Хельмут Марко уже рассказал, что Макс пообещал в дни Гран-при не усердствовать с сим-рейсингом.

Впрочем, предстоящий в эти выходные Гран-при Бельгии для Ферстаппена тоже будет непростым. Судя по всему, именно в этот уикенд на его машине сменят силовую установку, что будет стоить лидеру чемпионата 10 позиций на стартовой решётке. Отыграть их на «Спа-Франкоршам» вполне реально — если, конечно, не психовать понапрасну и не лезть в непродуманные камикадзе-атаки.