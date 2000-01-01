Необычная ливрея болида Ф-1 — в честь «Дэдпула и Росомахи»
На Гран-при Бельгии Формулы-1 команда «Альпин» будет использовать специальную красно-чёрную ливрею машины — в честь фильма «Дэдпул и Росомаха», который выйдет на экраны 25 июля — как раз перед этапом.
Выбор команды для пиара фильма был очевиден: актёр Райан Рейнольдс вместе с группой инвесторов является совладельцем «Альпин», им принадлежит 24% акций.
Эстебан Окон уже гонял в шлеме, посвящённом Дэдпулу, на Гран-при Лас-Вегаса 2023 года. Тогда француз занял блестящее четвёртое место.
В этот раз Окон вновь нарядится в Дэдпула, Пьер Гасли — в Росомаху. Спецформу получат и остальные сотрудники «Альпин».
Огненная спецраскраска болида Формулы-1 — в честь «Дэдпула и Росомахи»
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