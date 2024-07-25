Тест: вспомните 20 самых молодых пилотов, побеждавших в Ф-1? У вас всего 6 минут!

В минувшее воскресенье, 21 июля, пантеон триумфаторов Гран-при Формулы-1 пополнил Оскар Пиастри, выигравший Гран-при Венгрии. Благодаря этому австралиец стал одним из самых молодых пилотов, побеждавших в «Королевских гонках». А сможете ли вы вспомнить 20 самых молодых триумфаторов Гран-при Формулы-1? В вашем распоряжении есть шесть минут, чтобы справиться с квизом «Чемпионата». Поехали!

Примечание. В данном квизе мы игнорируем пилотов, побеждавших во входившей в календарь Ф-1 гонке «500 миль Индианаполиса».

Если у вас не грузится тест, вы можете пройти его по ссылке:

Тест: вспомните 20 самых молодых пилотов, побеждавших в Ф-1?