Кто где окажется в Формуле-1 в 2025 году? Все контракты и слухи

В этом году сезон переходов в Формуле-1 продолжает выдавать контракты с опережением графика. Как всё началось с Льюиса Хэмилтона в межсезонье, так и продолжается: к летнему перерыву в чемпионате мира осталось лишь пять вакансий на следующий сезон. А если бы Карлос Сайнс был решительнее с выбором работы, может, свободных мест оказалось ещё меньше. Давайте изучим текущие расклады.

— Сегодня «Хаас» официально подтвердил давно гулявшую по СМИ информацию, что опытным гонщиком, вероятным лидером команды при новичке Оливере Бермане станет Эстебан Окон. Таким образом, француз официально выбыл из числа кандидатов на места в «Кик-Заубере» и «Уильямсе».

— Окон стал тем счастливчиком, кому не надо ждать, пока с командой определится Карлос Сайнс. Покидающий «Феррари» испанец в глубине души всё ещё мечтает о месте в «Мерседесе» или «Ред Булл», но сам признаёт, что туда его вряд ли позовут. В «Кик-Заубер» Карлос не собирается даже после прихода старого знакомого Маттиа Бинотто, так что, по сути, остаются «Альпин» и «Уильямс». Сайнс склоняется к французам — но только если они правда перейдут на моторы «Мерседес». Бриаторе и компания не могут подтвердить это здесь и сейчас — Карлос ждёт.

— При этом Джеймс Ваулз вроде как не готов вечно ждать Сайнса — британец хотел бы уйти на летние каникулы с пониманием, кто заменит Логана Сарджента. Вполне вероятно, что «Уильямс» скоро объявит о возвращении в команду Валттери Боттаса.

— Свои вопросы в «Ред Булл», где поначалу должны определиться, будут они всё-таки увольнять Серхио Переса или нет. А если да, то кто займёт его место — перспективный Лиам Лоусон или более опытные Риккардо или Цунода. При этом если Переса правда уберут, то он моментально станет ценным игроком на рынке пилотов и может оказаться, к примеру, в «Ауди» («Кик-Заубере»).

— Швейцарско-немецкая команда после договорённости с Нико Хюлькенбергом никак не может найти ему напарника. Окон и Гасли переезжать в Хинвиль не стали, Сайнс тоже особо не собирается. Сохранять Боттаса и тем более Чжоу не горит желанием сама команда (хотя, возможно, у Маттиа Бинотто свои планы). Теперь «Кик-Заубер», по сути, будет собирать «объедки»: выбирать пилотов, которые не пригодились другим командам. Из опытных гонщиков речь может пойти о Пересе, Риккардо или Магнуссене, либо можно всё-таки дать шанс собственной молодёжи в лице Пуршера или Мэлоуни. Наконец, Бинотто ещё по «Феррари» знаком с Миком Шумахером… В целом торопиться «Ауди» уже некуда, так что они просто ждут развития событий на рынке.

Команда Пилоты с контрактом Кандидаты «Ред Булл» Макс Ферстаппен

Серхио Перес Даниэль Риккардо

Юки Цунода

Лиам Лоусон «Феррари» Шарль Леклер

Льюис Хэмилтон «Макларен» Ландо Норрис

Оскар Пиастри «Мерседес» Джордж Расселл

??? Андреа Кими Антонелли

Карлос Сайнс

Мик Шумахер «Астон Мартин» Фернандо Алонсо

Лэнс Стролл «РБ» Юки Цунода

??? Лиам Лоусон

Даниэль Риккардо

Исак Хаджар «Хаас» Эстебан Окон

Оливер Берман «Альпин» Пьер Гасли

??? Карлос Сайнс

Джек Дуэн

Виктор Мартинс

Мик Шумахер

Гуаньюй Чжоу

Куш Майни «Уильямс» Александер Албон

??? Валттери Боттас

Карлос Сайнс

Андреа Кими Антонелли

Логан Сарджент

Гуаньюй Чжоу

Мик Шумахер «Кик-Заубер» Нико Хюлькенберг

??? Карлос Сайнс

Валттери Боттас

Серхио Перес

Тео Пуршер

Зейн Мэлоуни

Гуаньюй Чжоу

Мик Шумахер

Фелипе Другович

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