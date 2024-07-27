Ферстаппен разгромил всех в Спа. Неужели теперь выиграет с 11-го места?

Как и обычно в Спа, перед квалификацией все разговоры были только про погоду. Сильный дождь привёл к переносу спринтерской гонки Формулы-1, но, к счастью, к старту квалификации погода стала лучше — откладывать сессию не пришлось.

Q1: Сарджент подставился под Ферстаппена

Так или иначе, первый сегмент проходил на мокрой трассе, при этом поначалу проходила информация, что по ходу Q1 дождь вновь усилится — это не подтвердилось, так что решающими по традиции оказались финальные круги гонщиков. Обошлось без громких сенсаций, но, к примеру, Ландо Норрис и Льюис Хэмилтон отобрались дальше только 12-м и 13-м.

«Лучшими из худших» оказались представители «Хааса»: Хюлькенберг и Магнуссен заняли 16-е и 17-е места, их сильно подвёл медленный второй сектор. На 18-й позиции Юки Цунода, но для него это непринципиально, ведь японец получил сверхлимитную силовую установку и обрёк себя на старт с конца. На 19-м и 20-м местах оказались Логан Сарджент и Гуаньюй Чжоу. Китаец был чем-то недоволен в плане стратегии, ну а американец сам ошибся в первом же повороте, после чего его обогнал Макс Ферстаппен — и всё было кончено.

Отметим, что не зря в «Астон Мартин» усилиями обеих бригад механиков восстанавливали автомобиль Лэнса Стролла после аварии в третьей тренировке: канадец пробился дальше, пусть и только 15-м.

Q2: три тысячные спасли Переса

Второй сегмент вновь стал ареной для промежуточных шин, тем более что примерно в его середине дождь опять сделал трассу чуть мокрее — чтобы никто даже не думал о переходе на сухие покрышки. Соответственно, вновь многие решали финальные круги гонщиков, которые заставили понервничать «Ред Булл» — разумеется, по части Переса, а не Ферстаппена: Чеко прошёл с 10-м результатом, опередив Алекса Албона всего на три тысячные секунды!

Вполне мог бы выбить мексиканца и Пьер Гасли, ставший 12-м — его напарник Окон доказал это, ведь он прошёл в Q3. Пьеру же помешала ошибка в первом повороте. На 13-й позиции оказался Даниэль Риккардо — австралиец проводил бодрую сессию, но в решающий момент не выстрелил. Замкнули протокол второго сегмента Валттери Боттас и Лэнс Стролл — канадец провалил концовку и проиграл Алонсо почти полторы секунды.

Q3: доминирование чемпиона

Первые попытки третьего сегмента закончились мощнейшей заявкой со стороны «Ред Булл»: сначала Серхио Перес вскочил на первую строчку, а затем Макс Ферстаппен проехал ещё на шесть десятых быстрее! Представителям «Мерседеса» и «Макларена» оставалось распределять позиции с третью на шестую, ну а пилоты «Феррари» оправдывали себя использованием уже прикатанных комплектов шин (правда, на таком же был и Перес).

В итоге участники Q3 разделились в своей стратегии: «Мерседесы» и «Макларены» решили провести несколько кругов на одном комплекте шин, пилоты «Ред Булл» и «Феррари» — посетить боксы и выехать снова (Перес — снова на уже притёртом комплекте). Преимущество свежих блестяще реализовал Леклер. Да, монегаск проиграл Ферстаппену, проехавшему в концовке практически идентичный круг, почти шесть десятых секунды, но занял второе место и с учётом штрафа Макса в 10 позиций будет стартовать с поул-позишен!

Перес, с одной стороны, будет стартовать с достойной второй позиции, с другой — уступил напарнику шесть десятых, с третьей — на очень длинном круге. В общем, квалификация скорее в плюс мексиканцу, чем в минус. Теперь надо хорошо показать себя и в гонке.

Пилоты «Макларена» оказались даже позади Льюиса Хэмилтона — Норрис чуть впереди Пиастри, между ними 46 тысячных. Джордж Расселл, что бывает редко, проиграл Льюису в субботу — седьмое время. Карлос Сайнс, в отличие от Леклера, проехал слабый финальный круг, уступил напарнику семь десятых и стал восьмым, опередив лишь Алонсо с Оконом. В борьбе двух середняков Фернандо опередил бывшего коллегу по «Альпин» на 45 тысячных.

Напоминаем: воскресная гонка Гран-при Бельгии Формулы-1 стартует в воскресенье в 16:00 по московскому времени. Да, из-за штрафа Макс Ферстаппен променяет первое место на 11-е, но при таком темпе нидерландца, как в квалификации, возможно всё что угодно…