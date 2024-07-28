Кто фаворит в гонке Формулы-1, вообще непонятно! ГП Бельгии — LIVE

Следим за прогнозом погоды (это же Спа!) и ждём старта в 16:00 мск.

Макс Ферстаппен в разгромном стиле выиграл субботнюю квалификацию в Спа, однако из-за штрафа за превышение лимита на моторы начнёт гонку только 11-м. Есть ли у нидерландца шансы отыграться и победить даже с такого места? Вероятно, если бы и на воскресенье прогнозировали дождь, то задача Макса оказалась бы сложнее. Но в воскресенье вроде как будет будет сухо — в такой ситуации, возможно, преимущество получат гонщики «Макларена», хотя и они будут стартовать только четвёртым и пятым. На поуле Шарль Леклер, но на него, помимо Норриса с Пиастри, устроят охоту Перес (ему надо спасать место в «Ред Булл») и Хэмилтон – в общем, должно получиться ну очень интересно!

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