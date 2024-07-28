Кто фаворит в гонке Формулы-1, вообще непонятно! ГП Бельгии — LIVE

Макс Ферстаппен в разгромном стиле выиграл субботнюю квалификацию в Спа, однако из-за штрафа за превышение лимита на моторы начнёт гонку только 11-м. Есть ли у нидерландца шансы отыграться и победить даже с такого места? Вероятно, если бы и на воскресенье прогнозировали дождь, то задача Макса оказалась бы сложнее. Но в воскресенье вроде как будет будет сухо — в такой ситуации, возможно, преимущество получат гонщики «Макларена», хотя и они будут стартовать только четвёртым и пятым. На поуле Шарль Леклер, но на него, помимо Норриса с Пиастри, устроят охоту Перес (ему надо спасать место в «Ред Булл») и Хэмилтон – в общем, должно получиться ну очень интересно!
Все подробности Гран-при Бельгии Формулы-1 сезона-2024, а также основных гонок Формулы-2 и Формулы-3 — в нашей онлайн-трансляции!
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Столкновение Стенсхорна и Тапонена! Пилотов развернуло в одном и том же месте, но в результате разных инцидентов. В итоге Тапонен прилетел в стоящую неподвижно машину Стенсхорна. Оба автомобиля застряли на трассе, гонку прерывает автомобиль безопасности.
Сход Стенсхорна и Тапонена
Фото: x.com/formula3
Тем временем Матиас Загазета с повреждённым передним антикрылом сворачивает в боксы, а Никита Бедрин выходит на 14-ю позицию. Перед ним теперь Дино Беганович.
02/15: 1 Войзин — 2 Монтойя — 3 Форнароли — 4 Данн — 5 Мегетуниф — 6 Леон — 7 Браунинг — 8 Эстерсон — 9 Трамниц — 10 Рамос.
Стартовала гонка Формулы-3! Войзин блестяще среагировал на огни светофора и лидером выехал из первого поворота, на второе место прорвался Монтойя, третье место у Форнароли, а Данн откатился на четвёртое.
Старт гонки Формулы-3
Фото: x.com/formula3
В глубине пелотона в «Ла Сурс» разворачивает Габриэле Мини — лидер чемпионата продолжает гонку 29-м.
Никита Бедрин отыграл одну позицию и теперь занимает 15-ю позицию. Перед россиянином Загазета, позади него — Линдблад.
01/15: 1 Войзин — 2 Монтойя — 3 Форнароли — 4 Данн — 5 Леон — 6 Мегетуниф — 7 Эстерсон — 8 Браунинг — 9 Трамниц — 10 Рамос.
Пилоты Формулы-3 отправляются на прогревочный круг. Почти всё готово к старту заезда. Трасса местами сыровата, но пилоты стартуют на сликах.
С поул-позиции сегодня стартует Каллум Войзин, который разделит первый ряд стартового поля с Алексом Данном. Следом расположились Леонардо Форнароли, Себастьян Монтойя и Ноэль Леон.
Люк Браунинг начнёт заезд с седьмого места, а Габриэле Мини и Дино Беганович — с 11-го и 12-го соответственно.
Никита Бедрин на 16-й позиции стартовой решётки.
Стартовая решётка гонки Формулы-3
Фото: FIA
Большой автоспортивный день в Бельгии начинается с гонки Формулы-3, борьба за титул в которой вошла в решающую фазу. Турнирную таблицу возглавляет Габриэле Мини, ещё у шести пилотов есть шанс опередить его по итогам сезона.
Общий зачёт Ф-3 (топ-10):
1. Габриэле Мини (Prema) — 128 очков.
2. Люк Браунинг (Hitech) — 115.
3. Леонардо Форнароли (Trident) — 114.
4. Арвид Линдблад (Prema) — 113.
5. Дино Беганович (Prema) — 100.
6. Кристиан Мэнселл (ART) — 97.
7. Оливер Гёте (Campos) — 94.
8. Никола Цолов (ART) — 75.
9. Ноэль Леон (Van Amersfoort) — 61.
10. Тим Трамниц (MP) — 61.
…18. Никита Бедрин (AIX) — 25.