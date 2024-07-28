Смелость взяла Спа! «Мерседес» привёз дубль благодаря тактике и мега-Расселлу

Уж чего, а интриги в этом сезоне перед каждой гонкой действительно хоть отбавляй — слишком уж растеряли свою доминирующую силу в «Ред Булл». И пусть Максу Ферстаппену и удалось выиграть квалификацию в дождевых условиях, а Серхио Перес на удивление оказался аж третьим, в гонке пилотов австрийской команды явно ждали проблемы — во-первых, сменились условия, во-вторых, прима «Ред Булл» Ферстаппен получил штраф в 10 позиций на стартовом поле за замену мотора. Так что поул отошёл к Шарлю Леклеру, причём эта история повторяется второй год подряд (а штраф Ферстаппен здесь получает и вовсе третий раз кряду).

Радость «Феррари» была недолгой

Как бы то ни было, для Ферстаппена в нынешней форме «Ред Булл» было крайне важно отыграть позиции на старте, а Пересу — напротив, не растерять их. И старт получился неудачным для Переса: Чеко не только не смог атаковать Леклера, но и пропустил вперёд Льюиса Хэмилтона. Что до Ферстаппена, то Макс смог опередить Албона и чуть позже — Гасли — и вышел на девятое место. К концу первого круга Макс прошёл и Фернандо Алонсо.

К третьему кругу с помощью DRS Хэмилтону удалось подобраться к Леклеру и успешно пройти его в борьбе за лидерство. Что до Ландо Норриса, то британец провалил старт и оказался на седьмой позиции прямо перед Максом Ферстаппеном.

В глубине пелотона У Гуаньюя Чжоу возникли проблемы с двигателем, он замедлился, но их удалось оперативно решить. Правда, через несколько кругов китаец всё же заехал в боксы и сошёл с дистанции.

На 10-м круге дистанции Расселл и Ферстаппен нырнули в боксы, попробовав использовать андеркат. Кругом спустя нырнули в боксы ещё трое лидеров — Хэмилтон, Пиастри и Перес, ещё через круг заехал и Леклер. Пилоты при этом остались при своих, однако на трассе после пит-стопа Пиастри удалось опередить Серхио Переса, лишив его позиции в топ-3.

Норрис после своей поздней остановки вернулся на трассу восьмым — позади Макса Ферстаппена. Сайнс последним из лидеров заехал на пит-стоп, но на 20-м круге, что говорило о том, что вряд ли испанец поедет до конца с одной остановкой. Сайнс вернулся на трассу восьмым. Расселл же тем временем дожал Переса и вышел на четвёртую позицию, Чеко на том же круге заехал на второй пит-стоп.

Очень смелое решение «Мерседеса»

Через несколько кругов в боксы нырнул Леклер, на него моментально среагировали в «Мерседесе». При этом Пиастри остался на трассе, как и Джордж Расселл, причём Джордж предложил команде попробовать стратегию с одним пит-стопом. Сайнс же всё-таки заехал за новым комплектом шин, на том же круге за свежим «медиумом» свернул и Ферстаппен.

Норрис после своей второй остановки оказался прямо позади Ферстаппена, Макс же выехал за Пересом — в итоге оба очень легко «проглотили» Чеко, отодвинув мексиканца на седьмую позицию после старта с первого ряда.

На 30-м круге гонки сдался Пиастри, не решившись-таки поехать на стратегии с одним пит-стопом, причём Оскар промахнулся при заезде к механикам и потерял на этом пару секунд. Тем не менее за девять кругов до конца Пиастри добрался до Леклера и со второй попытки смог справиться с Шарлем, бросившись в погоню за двумя лидирующими «Мерседесами».

Напряжённый эндшпиль

На 39-м круге Сайнс добрался до Переса и легко опередил Чеко, отправив Серхио на летний перерыв в предвкушении увольнения из команды. Хэмилтон тем временем доехал до зоны крыла относительно напарника, отыгрывая по три четверти секунды с круга. Казалось, смена лидера неминуема.

С первой попытки Хэмилтону не удалось пройти Расселла, а две последующие так и не превратились в реальную атаку за победу. Расселл сенсационно довёз с одним пит-стопом победу в Бельгии, Хэмилтон финишировал вторым, что ознаменовало первый дубль для команды с Гран-при Бразилии 2022 года. Подиум дополнил Оскар Пиастри.

Четвёртым финишировал Леклер, Ферстаппен замкнул топ-5. В десятке также финишировали Норрис, Сайнс, Перес (с быстрейшим кругом), Алонсо (тоже на тактике с одним пит-стопом) и Окон.

Расселл стал вторым пилотом в сезоне, кому удалось одержать две победы. Ну а Формула-1 отправляется на месячный перерыв, после которого нас будет ждать увлекательная концовка сезона. В ней всё ещё жива интрига, пусть соперники Ферстаппена и продолжают отбирать очки друг у друга.