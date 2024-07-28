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У Джорджа Расселла отобрали победу в Гран-при Бельгии Формулы-1, но победа у Мерседеса

Какие просчёты «Мерседеса» привели к дисквалификации? И почему Расселлу не надо горевать
Дмитрий Захарченко
У Расселла отобрали победу в Гран-при Бельгии
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Главные итоги Гран-при Бельгии. Бойтесь, соперники немцев!

Джордж Расселл одержал в Бельгии красивую и неожиданную победу, однако триумф британца был недолгим — через пару часов после финиша обнаружился недовес его машины. «Мерседес» № 63 оказался на полтора килограмма легче положенного минимума, после чего британец был безжалостно исключён из протоколов.

Разбираемся, почему так произошло и почему эту победу Джорджа не стоит забывать.

Все подробности дня:
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Загадка полутора килограммов

На момент написания этого текста причина недовеса официально не названа — выяснить её могут только инженеры «Мерседеса». Тем не менее есть несколько объяснений. Сразу скажем, что ошибка с заправкой топлива исключена: даже без горючего болид должен весить не менее 798 килограммов.

Когда ФИА объявила о недовесе, в паддоке тут же вспомнили, что после пятницы в «Мерседесе» перестраивали машины — вместо нового днища на болиды ставили прежнюю версию. При этом проверить поведение автомобиля на длинном отрезке возможности уже не было — во время субботней тренировки шёл дождь.

Джордж Расселл на Гран-при Бельгии

Джордж Расселл на Гран-при Бельгии

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Возможно, при калибровке автомобиля были допущены ошибки, и из-за износа тех или иных компонентов он терял массу. Правда, не до конца понятно, что именно должно изнашиваться в болиде Формулы-1 так, чтобы потерять полтора килограмма, и это не сказалось бы на скорости. Кроме того, против этой версии говорит то, что у Хэмилтона таких проблем не было.

Предлагается и ещё одна версия: износ резины. Расселл, напомним, проехал гонку с одним пит-стопом, а его финальный отрезок составил 34 круга — 77% всей дистанции гонки. И, возможно, шины Джорджа были настолько изношены, что потеряли по 400 граммов своей массы.

Расселл пересекает линию финиша

Расселл пересекает линию финиша

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

При весе шины в районе 10 килограммов это 4% от её массы. Может ли при таком износе шина сохранить целостность и продолжать везти «Мерседес» в довольно высоком темпе? К тому же у Алонсо таких проблем не возникло, хотя его финальный отрезок был лишь на три круга короче.

Наконец, последнее объяснение заключается в том, что Расселл не собрал ошмётки резины на свои колёса. В Бельгии нет круга возвращения в боксы — после финиша все пилоты разворачиваются после «Ла Сурс» и против традиционного направления движения возвращаются в боксы. Но если бы проблема была в этом, то и у других был бы какой-то недовес. В общем, остаётся лишь ждать объяснения от «Мерседеса».

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Это не последняя победа Расселла

Как бы там ни было, даже если не принимать во внимание скорость Расселла, «Мерседес» явно преобразился. Эта победа (после дисквалификации Джорджа первое место перешло к Льюису Хэмилтону) стала для немецкой команды уже третьей в в четырёх последних гонках. А ведь на первых этапах Льюис критиковал шасси и говорил, что оно столь же непредсказуемо и нестабильно, как и предыдущие.

Инженерам тем не менее удалось добиться невероятного прогресса — почти на всех трассах «Мерседес» способен бороться с лидерами. И не просто бороться, но и регулярно побеждать их. Да, победа в Австрии была не совсем заслуженной — её Расселлу подарили столкнувшиеся Ферстаппен с Норрисом. В Сильверстоуне Макс за счёт более жёстких тоже в мог бы догнать Хэмилтона в концовке. Но в Спа «Мерседесу» по-настоящему не было равных.

Хэмилтон всю гонку уверенно контролировал пелотон

Хэмилтон всю гонку уверенно контролировал пелотон

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Говорить о борьбе за чемпионство, разумеется, уже поздно. Так, Льюис Хэмилтон в общем зачёте проигрывает Ферстаппену 127 очков, а «Мерседес» отстаёт от «Ред Булл» на 142. Откровенно говоря, для немцев будет успехом опередить «Феррари» и прорваться в топ-3, ведь даже сейчас «Скудерия» на 79 очков впереди. Однако теперь с «серебряными стрелами» необходимо считаться — пусть они и не фавориты, но на каждой трассе могут оказаться среди претендентов на победу.

Немаловажно и то, что соперники «Мерседеса» регулярно допускают ошибки. «Ред Булл», последние два года считавшийся непобедимым, теперь не может похвастаться стабильностью. После разгромной дождевой квалификации в гонке на сухом асфальте Ферстаппен не смог пробиться даже на подиум — обескураживающая разница в скорости.

Ферстаппен и Норрис на Гран-при Бельгии

Ферстаппен и Норрис на Гран-при Бельгии

Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Макларен», который, кажется, обладает лучшей машиной пелотона, продолжает ошибаться. Мало того, что Норрис зацепил гравий на выходе из первого поворота и откатился в топ-10, так в команде ещё и оттянули ему первый пит-стоп — чтобы Ферстаппен уж наверняка выехал вперёд. Да, расчёт на быстрый обгон в Спа уместнее, чем в Будапеште, тем не менее Ландо в Бельгии оказался одним из трёх худших пилотов топ-команд.

В общем, у Расселла ещё до конца сезона будут шансы записать-таки на свой счёт третью победу в Формуле-1. Всё идёт к тому, что на каждой гонке выстрелить сможет любой из пилотов четырёх топ-команд — даже «Феррари» под управлением Шарля Леклера в концовке смогла сдержать Ферстаппена и Норриса. Вторая половина сезона будет намного менее предсказуемой, чем первая!

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