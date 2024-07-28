Какие просчёты «Мерседеса» привели к дисквалификации? И почему Расселлу не надо горевать

Джордж Расселл одержал в Бельгии красивую и неожиданную победу, однако триумф британца был недолгим — через пару часов после финиша обнаружился недовес его машины. «Мерседес» № 63 оказался на полтора килограмма легче положенного минимума, после чего британец был безжалостно исключён из протоколов.

Разбираемся, почему так произошло и почему эту победу Джорджа не стоит забывать.

Загадка полутора килограммов

На момент написания этого текста причина недовеса официально не названа — выяснить её могут только инженеры «Мерседеса». Тем не менее есть несколько объяснений. Сразу скажем, что ошибка с заправкой топлива исключена: даже без горючего болид должен весить не менее 798 килограммов.

Когда ФИА объявила о недовесе, в паддоке тут же вспомнили, что после пятницы в «Мерседесе» перестраивали машины — вместо нового днища на болиды ставили прежнюю версию. При этом проверить поведение автомобиля на длинном отрезке возможности уже не было — во время субботней тренировки шёл дождь.

Джордж Расселл на Гран-при Бельгии Фото: Mark Thompson/Getty Images

Возможно, при калибровке автомобиля были допущены ошибки, и из-за износа тех или иных компонентов он терял массу. Правда, не до конца понятно, что именно должно изнашиваться в болиде Формулы-1 так, чтобы потерять полтора килограмма, и это не сказалось бы на скорости. Кроме того, против этой версии говорит то, что у Хэмилтона таких проблем не было.

Предлагается и ещё одна версия: износ резины. Расселл, напомним, проехал гонку с одним пит-стопом, а его финальный отрезок составил 34 круга — 77% всей дистанции гонки. И, возможно, шины Джорджа были настолько изношены, что потеряли по 400 граммов своей массы.

Расселл пересекает линию финиша Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

При весе шины в районе 10 килограммов это 4% от её массы. Может ли при таком износе шина сохранить целостность и продолжать везти «Мерседес» в довольно высоком темпе? К тому же у Алонсо таких проблем не возникло, хотя его финальный отрезок был лишь на три круга короче.

Наконец, последнее объяснение заключается в том, что Расселл не собрал ошмётки резины на свои колёса. В Бельгии нет круга возвращения в боксы — после финиша все пилоты разворачиваются после «Ла Сурс» и против традиционного направления движения возвращаются в боксы. Но если бы проблема была в этом, то и у других был бы какой-то недовес. В общем, остаётся лишь ждать объяснения от «Мерседеса».

Это не последняя победа Расселла

Как бы там ни было, даже если не принимать во внимание скорость Расселла, «Мерседес» явно преобразился. Эта победа (после дисквалификации Джорджа первое место перешло к Льюису Хэмилтону) стала для немецкой команды уже третьей в в четырёх последних гонках. А ведь на первых этапах Льюис критиковал шасси и говорил, что оно столь же непредсказуемо и нестабильно, как и предыдущие.

Инженерам тем не менее удалось добиться невероятного прогресса — почти на всех трассах «Мерседес» способен бороться с лидерами. И не просто бороться, но и регулярно побеждать их. Да, победа в Австрии была не совсем заслуженной — её Расселлу подарили столкнувшиеся Ферстаппен с Норрисом. В Сильверстоуне Макс за счёт более жёстких тоже в мог бы догнать Хэмилтона в концовке. Но в Спа «Мерседесу» по-настоящему не было равных.

Хэмилтон всю гонку уверенно контролировал пелотон Фото: Mark Thompson/Getty Images

Говорить о борьбе за чемпионство, разумеется, уже поздно. Так, Льюис Хэмилтон в общем зачёте проигрывает Ферстаппену 127 очков, а «Мерседес» отстаёт от «Ред Булл» на 142. Откровенно говоря, для немцев будет успехом опередить «Феррари» и прорваться в топ-3, ведь даже сейчас «Скудерия» на 79 очков впереди. Однако теперь с «серебряными стрелами» необходимо считаться — пусть они и не фавориты, но на каждой трассе могут оказаться среди претендентов на победу.

Немаловажно и то, что соперники «Мерседеса» регулярно допускают ошибки. «Ред Булл», последние два года считавшийся непобедимым, теперь не может похвастаться стабильностью. После разгромной дождевой квалификации в гонке на сухом асфальте Ферстаппен не смог пробиться даже на подиум — обескураживающая разница в скорости.

Ферстаппен и Норрис на Гран-при Бельгии Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Макларен», который, кажется, обладает лучшей машиной пелотона, продолжает ошибаться. Мало того, что Норрис зацепил гравий на выходе из первого поворота и откатился в топ-10, так в команде ещё и оттянули ему первый пит-стоп — чтобы Ферстаппен уж наверняка выехал вперёд. Да, расчёт на быстрый обгон в Спа уместнее, чем в Будапеште, тем не менее Ландо в Бельгии оказался одним из трёх худших пилотов топ-команд.

В общем, у Расселла ещё до конца сезона будут шансы записать-таки на свой счёт третью победу в Формуле-1. Всё идёт к тому, что на каждой гонке выстрелить сможет любой из пилотов четырёх топ-команд — даже «Феррари» под управлением Шарля Леклера в концовке смогла сдержать Ферстаппена и Норриса. Вторая половина сезона будет намного менее предсказуемой, чем первая!