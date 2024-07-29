Кто худший гонщик Гран-при Бельгии Формулы-1?

Мы продолжаем вести нашу традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего гонщика. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления пилотов именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.
По итогам гонки на трассе в Спа редакция отобрала шестерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!
Серхио Перес
В момент, когда мексиканцу было как никогда важно выдать результат, Чеко не справился. Уже на старте Серхио выпустил вперёд Хэмилтона, а затем традиционно выглядел существенно медленнее Ферстаппена. До какого-то момента такое ощущение не возникало из-за DRS-паровозика, но на финальном отрезке гонки Перес, как выразился доктор Марко, просто «сдулся». Сомнительный комплимент. Итог — восьмое место после старта со второго.
Ландо Норрис
Похоже, переживать из-за семи очков, отданных Пиастри в Венгрии, не придётся. На Гран-при Бельгии Норрис не выглядел претендентом на чемпионство. Сначала Ландо грубо ошибся на старте, уехав на обочину и пропустив сразу трёх соперников. А после этого они с командой перехитрили сами себя, оттянув первый пит-стоп. Более свежие шины преимуществом не стали, и Ландо лишь пропустил без борьбы Ферстаппена.
Нико Хюлькенберг
К пилотажу особых претензий нет — в том плане, что немец не допускал каких-либо грубых ошибок. Просто Нико в целом ехал слишком медленно, не чувствуя уверенности в машине, и при этом не мог справиться с повышенным износом шин. Да, Магнуссен тоже не приехал в очки, но Кевин выдержал тактику с одним пит-стопом и финишировал с преимуществом в солидные 22 секунды.
Пьер Гасли
После старта француз оказался прямо за напарником, но, в отличие от Окона, в итоге не сумел попасть в очковую зону или хотя бы за неё побороться. Гасли с инженерами поплатился за неверный выбор настроек, с которыми было трудно атаковать на прямых, да и выбор тактики оказался неверным: Окон, останавливавшийся чуть позже, в итоге реализовал преимущество более свежих шин, а Пьер застрял позади и финишировал 13-м.
Логан Сарджент
Не сказать, что это худшая гонка в карьере американца, но по сравнению с Албоном он вновь оказался не в ударе. На финише Логан проиграл напарнику более 22 секунд, настрадавшись на двух стартовых отрезках на «медиуме». Справедливости ради скажем, что эти шины не особо понравились и Алексу, который не удержался в очковой зоне.
Юки Цунода
После старта с конца решётки шансов у японца было немного, но в любом случае гордиться Юки в воскресной гонке нечем. И в настройки он с инженерами не попал, и тактика оказалась сомнительной — в отличие от той, что использовал Риккардо. В итоге Дэн в очках (пусть и после дисквалификации Расселла), а японец — 16-й в 22 секундах от него.