В «Мерседесе» оба красавцы, а Норрис и Перес провалились. Оценки за Гран-при Бельгии

Пусть даже победу у Расселла отобрали, это была выдающаяся гонка в его исполнении.

14-й этап — в как всегда субъективных оценках автора.

Джордж Расселл — 9,5

По одной из версий, Расселл лишён победы из-за того, что изношенные шины потеряли 1,5 кг. Но это лишь подчёркивает, в каких сложных условиях Джордж умудрился устоять впереди Хэмилтона. Однако не будем забывать, что рискнуть Расселл решил, когда был вне топ-5, а в квалификации уступил напарнику 0,35 секунды.

Льюис Хэмилтон — 9

Экс-чемпион вновь провёл превосходную гонку. Льюис отлично стартовал и уже на третьем круге прорвался в лидеры, после чего уверенно контролировал ход гонки. Возможно, у Хэмилтона был шанс агрессивнее атаковать напарника в концовке, однако осуждать британца за отказ от риска в борьбе с напарником мы не будем.

Фернандо Алонсо — 9

Алонсо, как и Расселл, проехал всю гонку с одним пит-стопом и удержался в топ-10, завоевав для команды в общей сложности четыре очка. План стал возможен благодаря аккуратной работе с «медиумом» на первом отрезке, а его основой стала блестящая работа с «хардом» на протяжении 30 с лишним кругов.

Фернандо Алонсо на Гран-при Бельгии Фото: Mark Thompson/Getty Images

Шарль Леклер — 8,5

Леклер продолжает статистику поулов без побед (таких набралось уже 20), однако вины гонщика в этом нет. «Феррари» в Бельгии явно уступала в темпе «Мерседесу» и «Макларену», при этом на последних кругах Шарль сумел удержать позади Макса Ферстаппена и Ландо Норриса, обладавших более могучей техникой.

Макс Ферстаппен — 8,5

В дождевой квалификации Ферстаппен был недосягаем для пелотона, но по сухой трассе «Ред Булл» был уже не так быстр, и побороться за место на подиуме у нидерландца шансов не было. А вот Шарля Леклера Макс мог бы и пройти — за восемь кругов до финиша он уступал «Феррари» полторы секунды и так и не смог их отыграть.

Оскар Пиастри — 8

Пиастри провёл яркую и боевую гонку, а на втором и третьем отрезках был одним из самых быстрых пилотов на старте. В концовке, правда, Оскару не хватило темпа догнать Хэмилтона — даже с учётом того, что британец ехал в грязном воздухе. Кроме того, австралиец проиграл напарнику уже шестую квалификацию подряд.

Эстебан Окон — 7,5

Перед летним перерывом Окон в один уикенд объявил о переходе в «Хаас» в следующем году и оформил четвёртую подряд победу над напарником в квалификации. В гонке француз удержался в топ-10, принёс команде два очка и, даже несмотря на потерю двух позиций на старте, может считать уикенд для себя удачным.

Эстебан Окон на Гран-при Бельгии Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Даниэль Риккардо — 7,5

Риккардо тоже потерял позицию на первом круге, хотя, в отличие от Окона, стартовал на «софте» и должен был быть быстрее соперников. Из-за этого в боксы Даниэлю пришлось ехать раньше других, а финальный отрезок — на уже использованном «харде» — получился на полгонки. Но австралиец справился с износом резины и заслужил место в топ-10.

Александер Албон — 7,5

Таиландский пилот не смог в этот раз пробиться в Q3, но остановился всего в 0,003 секунды от топ-10 и благодаря штрафу Ферстаппена стартовал 10-м. Алексу даже удавалось удерживать позицию — первые семь кругов, но затем сказался низкий темп «Уильямса», у которого, по словам пилота, с начала сезона вообще не обновлялась машина.

Карлос Сайнс — 7

После не самой удачной квалификации Сайнс избрал альтернативную тактику и стартовал на «харде», но в итоге извлечь каких-либо дивидендов из неё не смог. После финиша испанец отметил, что стоило попробовать стратегию с одной остановкой, однако в таком случае ему пришлось бы проехать на «медиуме» больше половины гонки.

Валттери Боттас — 7

«Кик-Зауберу» по-прежнему не хватает скорости на длинных отрезках. Валттери стартовал с 14-го места, а за 10 кругов до финиша занимал 10-е место. В теории финн мог бы рискнуть доехать до финиша с одной остановкой, как Стролл, но вряд ли это позволило бы удержаться в топ-10 — особенно на фоне того, что сам Лэнс остался 11-м.

Валттери Боттас на Гран-при Бельгии Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Кевин Магнуссен — 7

Датчанин был одним из тех, кто рискнул проехать всю дистанцию с одним пит-стопом — и не прогадал! Впрочем, на большее, чем 14-е место, «Хааса» в этот уикенд не хватило. К тому же Магнуссен уже в пятый раз подряд проиграл напарнику в квалификации. Неплохая гонка, но вряд ли она поможет найти место в Формуле-1 на следующий сезон.

Ландо Норрис — 6,5

Вновь Ландо ошибся на старте — и вновь потерянное на первом круге вернуть было уже невозможно. При старте со второго ряда Норрис был одним из фаворитов гонки, однако выезд на гравий на выходе из первого поворота отбросил британца на седьмое место. Не будем оправдывать стратегов «Макларена», но в этой гонке Ландо напортачил сам.

Пьер Гасли — 6,5

Француз в этот уикенд постоянно был на шаг позади напарника. Уступив Окону 0,175 секунды, Гасли не прошёл в финал квалификации и провёл всю гонку позади Эстебана. Пьеру также не повезло оказываться позади Магнуссена после каждого из пит-стопов, но этого можно было бы избежать при более высокой стартовой позиции.

Серхио Перес — 6

При старте со второго места седьмая позиция на финише — всегда разочарование. Чеко наконец неплохо выступил в квалификации, попал на первый ряд, но одну позицию потерял уже на старте, а после пит-стопов откатился ещё дальше. Как итог — Перес после слабого финального отрезка стал худшим из пилотов топ-команд.

Перес стал худшим среди пилотов топ-команд Фото: Mark Thompson/Getty Images

Юки Цунода — 6

Ещё до начала уикенда Цунода знал, что ему предстоит стартовать с последнего ряда и предпринимать какие-то меры. Ответом Юки стала стратегия с одним пит-стопом на 15-м круге. Справиться с ней японец не смог и среди тех, кто проехал дистанцию на двух комплектах, оказался последним.

Нико Хюлькенберг — 6

Проблемы с темпом были и у Нико Хюлькенберга. Немец вновь попытался перехитрить всех ранним пит-стопом, но в итоге это привело лишь к увеличению финального отрезка, в конце которого Халк откатился на последнее место. По словам Нико, прошедший уикенд нужно проанализировать и поскорее забыть.

Лэнс Стролл — 5,5

В третьей тренировке Лэнс разбил машину, затем проиграл напарнику полторы секунды в квалификации, а в гонке не справился со сложной тактикой. Пилоты «Астон Мартин» почти одновременно побывали на своих пит-стопах, и на втором отрезке Стролл уступил напарнику более семи секунд.

Гуаньюй Чжоу — 5

Для Гуаньюя гонка закончилась уже на шестом круге, а в квалификации он проиграл напарнику более 2,2 секунды и был самым медленным. Единственный позитив — на первом круге удалось опередить Сарджента, но фоне проблем самого американца это вряд ли тянет на хоть сколь-нибудь ценное достижение.

Логан Сарджент — 4

После серии неплохих выступлений американец вновь провалился. В дождевой квалификации Логан проиграл Албону более полутора секунд, а в гонке сразу же отвалился на последнее место и занимал его на протяжении двух третей дистанции. Лишь под самый финиш Сарджент опередил Хюлькенберга и ушёл с последнего места.