«Ненужный» пилот «Феррари» наконец подписался. Что теперь с местами в Ф-1?

Карлос Сайнс всё-таки решился. Самый длинный трансферный сериал нынешнего сезона переходов Формулы-1 подошёл к концу: изучив все варианты по 100 раз и не дождавшись вакансий в «Ред Булл» и «Мерседесе», испанский гонщик «Феррари» подписал двухлетнее соглашение с «Уильямсом» и таким образом убрал себя с рынка. Почему Карлос так поступил и что это означает для оставшихся четырёх (или пяти) вакансий?
— Ещё по ходу гоночного уикенда Гран-при Бельгии появилась информация, что Сайнс сделал-таки окончательный выбор в пользу «Уильямса». Отец Сайнса и его двоюродный брат (и по совместительству менеджер) были замечены в моторхоуме команды — и это действительно оказалось одним из заключительных актов переговорного процесса. Официально говорится о двухлетнем контракте с возможностью продления. Неофициально ходили слухи, что Сайнс имеет право покинуть «Уильямс» уже перед сезоном-2026, если получит предложение от кого-то из топов. Хотя подобное развитие событий выглядит маловероятным.
— Ещё недавно казалось, что Сайнс может сделать выбор в пользу «Альпин», после того как французы практически решились отказаться от собственных двигателей «Рено» в пользу более перспективных клиентских установок «Мерседеса». Однако это ещё не утверждено, и Карлос, видимо, устал ждать. Да и не факт, что обновлённая не совсем заводская «Альпин» окажется сильнее «Уильямса», который последовательно трансформируется уже несколько сезонов.
— Решение Сайнса повышает шансы на место в «Альпин» воспитанника команды Джека Дуэна. Некоторые шансы сохраняются и у Мика Шумахера, выступающего за французов в гонках на выносливость. Наконец, раз не сложилось с «Уильямсом», именно в «Альпин» может оказаться Валттери Боттас.
— Уже долгое время было понятно, что мечты «Ауди» о Сайнсе мечтами и останутся. Но вот теперь всё объявлено официально, так что Маттиа Бинотто и компания могут переориентироваться на другие цели. Но их как будто бы и не осталось: из опытных пилотов на рынке лишь Боттас да Магнуссен. Ранее сообщалось, что немцам интересен Лиам Лоусон, но он почти наверняка получит место в «РБ» и таким образом не будет освобождён от обязательств.
— Перевернуть трансферный рынок всё ещё может «Ред Булл». Несмотря на новый двухлетний контракт Серхио Переса и категоричные заявления самого мексиканца, многие ожидают, что Чеко выставят из команды во время летней паузы. В таком случае досрочно освободится место для Лоусона в «РБ», а Риккардо проверят в «Ред Булл» с прицелом на 2025 год. Ну а Перес может стать серьёзным претендентом на места в «Альпин» и тем более в «Кик-Заубер», ведь он уже представлял Хинвиль в 2011-2012 годах.
|Команда
|Пилоты с контрактом
|Кандидаты
|«Ред Булл»
|Макс Ферстаппен
Серхио Перес
|Даниэль Риккардо
Лиам Лоусон
Юки Цунода
|«Феррари»
|Шарль Леклер
Льюис Хэмилтон
|«Макларен»
|Ландо Норрис
Оскар Пиастри
|«Мерседес»
|Джордж Расселл
???
|Андреа Кими Антонелли
Мик Шумахер
|«Астон Мартин»
|Фернандо Алонсо
Лэнс Стролл
|«РБ»
|Юки Цунода
???
|Лиам Лоусон
Даниэль Риккардо
Исак Хаджар
|«Хаас»
|Эстебан Окон
Оливер Берман
|«Альпин»
|Пьер Гасли
???
|Джек Дуэн
Виктор Мартинс
Мик Шумахер
Серхио Перес
Кевин Магнуссен
Гуаньюй Чжоу
Куш Майни
|«Уильямс»
|Александер Албон
Карлос Сайнс
|«Кик-Заубер»
|Нико Хюлькенберг
???
|Валттери Боттас
Тео Пуршер
Зейн Мэлоуни
Кевин Магнуссен
Серхио Перес
Гуаньюй Чжоу
Мик Шумахер
Фелипе Другович
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