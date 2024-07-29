«Ненужный» пилот «Феррари» наконец подписался. Что теперь с местами в Ф-1?

Карлос Сайнс всё-таки решился. Самый длинный трансферный сериал нынешнего сезона переходов Формулы-1 подошёл к концу: изучив все варианты по 100 раз и не дождавшись вакансий в «Ред Булл» и «Мерседесе», испанский гонщик «Феррари» подписал двухлетнее соглашение с «Уильямсом» и таким образом убрал себя с рынка. Почему Карлос так поступил и что это означает для оставшихся четырёх (или пяти) вакансий?

— Ещё по ходу гоночного уикенда Гран-при Бельгии появилась информация, что Сайнс сделал-таки окончательный выбор в пользу «Уильямса». Отец Сайнса и его двоюродный брат (и по совместительству менеджер) были замечены в моторхоуме команды — и это действительно оказалось одним из заключительных актов переговорного процесса. Официально говорится о двухлетнем контракте с возможностью продления. Неофициально ходили слухи, что Сайнс имеет право покинуть «Уильямс» уже перед сезоном-2026, если получит предложение от кого-то из топов. Хотя подобное развитие событий выглядит маловероятным.

— Ещё недавно казалось, что Сайнс может сделать выбор в пользу «Альпин», после того как французы практически решились отказаться от собственных двигателей «Рено» в пользу более перспективных клиентских установок «Мерседеса». Однако это ещё не утверждено, и Карлос, видимо, устал ждать. Да и не факт, что обновлённая не совсем заводская «Альпин» окажется сильнее «Уильямса», который последовательно трансформируется уже несколько сезонов.

— Решение Сайнса повышает шансы на место в «Альпин» воспитанника команды Джека Дуэна. Некоторые шансы сохраняются и у Мика Шумахера, выступающего за французов в гонках на выносливость. Наконец, раз не сложилось с «Уильямсом», именно в «Альпин» может оказаться Валттери Боттас.

— Уже долгое время было понятно, что мечты «Ауди» о Сайнсе мечтами и останутся. Но вот теперь всё объявлено официально, так что Маттиа Бинотто и компания могут переориентироваться на другие цели. Но их как будто бы и не осталось: из опытных пилотов на рынке лишь Боттас да Магнуссен. Ранее сообщалось, что немцам интересен Лиам Лоусон, но он почти наверняка получит место в «РБ» и таким образом не будет освобождён от обязательств.

— Перевернуть трансферный рынок всё ещё может «Ред Булл». Несмотря на новый двухлетний контракт Серхио Переса и категоричные заявления самого мексиканца, многие ожидают, что Чеко выставят из команды во время летней паузы. В таком случае досрочно освободится место для Лоусона в «РБ», а Риккардо проверят в «Ред Булл» с прицелом на 2025 год. Ну а Перес может стать серьёзным претендентом на места в «Альпин» и тем более в «Кик-Заубер», ведь он уже представлял Хинвиль в 2011-2012 годах.

Команда Пилоты с контрактом Кандидаты «Ред Булл» Макс Ферстаппен

Серхио Перес Даниэль Риккардо

Лиам Лоусон

Юки Цунода «Феррари» Шарль Леклер

Льюис Хэмилтон «Макларен» Ландо Норрис

Оскар Пиастри «Мерседес» Джордж Расселл

??? Андреа Кими Антонелли

Мик Шумахер «Астон Мартин» Фернандо Алонсо

Лэнс Стролл «РБ» Юки Цунода

??? Лиам Лоусон

Даниэль Риккардо

Исак Хаджар «Хаас» Эстебан Окон

Оливер Берман «Альпин» Пьер Гасли

??? Джек Дуэн

Виктор Мартинс

Мик Шумахер

Серхио Перес

Кевин Магнуссен

Гуаньюй Чжоу

Куш Майни «Уильямс» Александер Албон

Карлос Сайнс «Кик-Заубер» Нико Хюлькенберг

??? Валттери Боттас

Тео Пуршер

Зейн Мэлоуни

Кевин Магнуссен

Серхио Перес

Гуаньюй Чжоу

Мик Шумахер

Фелипе Другович

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