Расселла дисквалифицировали не из-за шин, Сайнс ошибся с контрактом? Разбор

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Бельгии Формулы-1, который выиграл Льюис Хэмилтон.

Как думаете, что всё-таки привело к дисквалификации Расселла?

Пожалуй, не поддержу версию, что недовес случился из-за сильно изношенной резины. Просто кто-то где-то просчитался по весу. Просчёт команды — очень дурацкий, очень глупый, однако очень для них болезненный. То, что Расселл не имел возможности «собрать червячков», это факт. Но это же не первый Гран-при в Спа, и каждый раз есть такая особенность.

Как оцените выступление Джорджа, если не брать в расчёт дисквалификацию?

Очень круто, что тут ещё сказать. Как я понял, это был его собственный выбор — остаться на одном пит-стопе, и, по-моему, это правда круто.

Допустимо ли говорить, что другие лидеры допустили ошибку, не попробовав тактику с одним пит-стопом?

Получается, что да, раз в итоге этот вариант был быстрее. Но, опять же, это риск. Все мы помним, как похожая стратегия Феттеля в какой-то год за «Феррари» привела к взрыву покрышки. Это всегда риск — так долго ехать на одном комплекте.

Скорость какой из команд удивила больше всего и почему?

Если честно, прямо больших сюрпризов не было. Думаю, всех удивила скорость «Мерседеса» по ходу гонки, но в целом все лидеры были близко по темпу.

Можно ли говорить об ошибке «Ред Булл» с настройками, раз они были так быстры под дождём?

Я бы так не сказал. Макс выглядел хорошо. Просто сейчас нет такого преимущества в скорости. Поэтому он финишировал только пятым. Но темп-то был у него отличный.

Уикенд Переса скорее спас его будущее в команде или окончательно добил?

По всей логике должен был добить. Но по логике «Ред Булл» — нет, раз, насколько я читал, они его уже подтвердили до конца года.

Насколько серьёзной считаете ошибку Норриса на старте? И когда он перестанет ошибаться?

Очень глупая и маленькая ошибка, которая сильно сыграла против него. Из-за этой ошибки Ландо пропустил вперёд Расселла и Сайнса. Думаю, если бы не она, то Норрис по итогу был бы как минимум впереди Макса.

Стоила ли Пиастри ошибка на пит-стопе шанса побороться за победу?

Они потеряли в районе 2 секунд. Не думаю, что однозначно лишились победы, но, думаю, это стоило второго места или как минимум борьбы за него.

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Была ли права ФИА, когда сократила зону DRS на прямой «Кеммель»?

Мне кажется, результат не поменялся бы. Всё равно все обгоны происходили на ней.

Сайнс подписался с «Уильямсом» — одобряете такой выбор или не понимаете его?

Возможно, он не хотел пропускать год, подписав контракт с «Ауди». Тогда, конечно, выбор «Уильямса» выглядит предпочтительнее. Я бы, конечно, больше смотрел на долгосрочную перспективу. «Уильямс» уже давно выглядит лучше и лучше, но всё же настоящих «частных» команд наверху уже давно нет. Поэтому в долгосроке «Ауди» всё равно выглядит круто. Я бы так или иначе смотрел бы в сторону заводской команды.