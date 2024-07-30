Расселла дисквалифицировали не из-за шин, Сайнс ошибся с контрактом? Разбор

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Бельгии Формулы-1, который выиграл Льюис Хэмилтон.
Как думаете, что всё-таки привело к дисквалификации Расселла?
Пожалуй, не поддержу версию, что недовес случился из-за сильно изношенной резины. Просто кто-то где-то просчитался по весу. Просчёт команды — очень дурацкий, очень глупый, однако очень для них болезненный. То, что Расселл не имел возможности «собрать червячков», это факт. Но это же не первый Гран-при в Спа, и каждый раз есть такая особенность.
Как оцените выступление Джорджа, если не брать в расчёт дисквалификацию?
Очень круто, что тут ещё сказать. Как я понял, это был его собственный выбор — остаться на одном пит-стопе, и, по-моему, это правда круто.
Допустимо ли говорить, что другие лидеры допустили ошибку, не попробовав тактику с одним пит-стопом?
Получается, что да, раз в итоге этот вариант был быстрее. Но, опять же, это риск. Все мы помним, как похожая стратегия Феттеля в какой-то год за «Феррари» привела к взрыву покрышки. Это всегда риск — так долго ехать на одном комплекте.
Скорость какой из команд удивила больше всего и почему?
Если честно, прямо больших сюрпризов не было. Думаю, всех удивила скорость «Мерседеса» по ходу гонки, но в целом все лидеры были близко по темпу.
Можно ли говорить об ошибке «Ред Булл» с настройками, раз они были так быстры под дождём?
Я бы так не сказал. Макс выглядел хорошо. Просто сейчас нет такого преимущества в скорости. Поэтому он финишировал только пятым. Но темп-то был у него отличный.
Уикенд Переса скорее спас его будущее в команде или окончательно добил?
По всей логике должен был добить. Но по логике «Ред Булл» — нет, раз, насколько я читал, они его уже подтвердили до конца года.
Насколько серьёзной считаете ошибку Норриса на старте? И когда он перестанет ошибаться?
Очень глупая и маленькая ошибка, которая сильно сыграла против него. Из-за этой ошибки Ландо пропустил вперёд Расселла и Сайнса. Думаю, если бы не она, то Норрис по итогу был бы как минимум впереди Макса.
Стоила ли Пиастри ошибка на пит-стопе шанса побороться за победу?
Они потеряли в районе 2 секунд. Не думаю, что однозначно лишились победы, но, думаю, это стоило второго места или как минимум борьбы за него.
Была ли права ФИА, когда сократила зону DRS на прямой «Кеммель»?
Мне кажется, результат не поменялся бы. Всё равно все обгоны происходили на ней.
Сайнс подписался с «Уильямсом» — одобряете такой выбор или не понимаете его?
Возможно, он не хотел пропускать год, подписав контракт с «Ауди». Тогда, конечно, выбор «Уильямса» выглядит предпочтительнее. Я бы, конечно, больше смотрел на долгосрочную перспективу. «Уильямс» уже давно выглядит лучше и лучше, но всё же настоящих «частных» команд наверху уже давно нет. Поэтому в долгосроке «Ауди» всё равно выглядит круто. Я бы так или иначе смотрел бы в сторону заводской команды.