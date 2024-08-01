Русский суперкар Rossa впервые погонял перед зрителями, Aston привезли вопреки санкциям

Прошедший в 2022 и 2023 годах на трассе «Игора Драйв» фестиваль GARAGE FEST наглядно доказал, что в России подобных мероприятий очень не хватало. Казалось, что на третий год проведения автоспортивного праздника организаторам будет сложно чем-то удивить публику, но им это удалось.

Обмениваясь по ходу фестиваля мнениями с коллегами, которые были на «Игора Драйв» и в прошлом году, мы неизменно приходили к общему выводу: изменения в лучшую сторону чувствуются, но описать их словами трудно, это всё на уровне ощущений. Но в итоге сформулировать, за счёт чего удалось добиться прогресса, удалось. Сама программа особенно не изменилась (остались чемпионат по гонкам на выносливость Russian Endurance Challenge, этап RDS Europe, выставка классических и редких автомобилей «Автокультура», экспозиция чемпионата России по дрэг-рейсингу RDRC, соревнования «Формула Студент», но к ним добавились гонки ретромашин Classic Touring), но поменялось расположение активностей на территории автодрома, и этого оказалось достаточно, чтобы поменять общее впечатление от GARAGE FEST.

Если в прошлом году в паддоке кольцевой трассы было ощущение пустоты, которое особенно усиливалось во второй день после отъезда участников REC, то в этот раз ничего подобного не было и в помине. Пилоты и команды Classiс Touring гармонично дополнили технику Russian Endurance Challenge, так что боксы оставались заняты весь уикенд, оба дня на трассе и в паддоке кипела жизнь, что избавило автодром от гнетущего ощущения окончившегося праздника, на котором ты оказался под самый финал.

Гонка Russian Endurance Challenge Фото: Евгений Беленко/Russian Endurance Challenge

Монструозные дрэгстеры RDRC перенесли на отдельную площадку, а освободившееся в паддоке место отдали командам «Формулы Студент». В прошлом году они прозябали где-то вдалеке от основных активностей — тогда к молодёжи добирались даже не все журналисты, не говоря уже о зрителях, многие из которых и не подозревали об этой части фестиваля. На сей раз всё было на виду, что очень важно для поддержки юных инженеров и молодых талантов. «Автокультура» и дрифт сохранили за собой прежние локации, но за счёт того, что остальные тематические зоны были перекомпонованы, удалось добиться той самой «бесшовности» пространства, которой так не хватало год назад.

«GARAGE FEST стал более масштабным — у нас появились гонки на классических автомобилях Classic Touring, которые заполнят воскресенье. Мы говорим не только о советской и российской классике, но и о ряде зарубежных моделей, которые принимали участие в DTM и иных популярных сериях — это радует всех фанатов автоспорта.

У нас существенно расширилась зона «Формулы Студент», которая в этом году за счёт участия команд из Казахстана, Китая, Индии и Турции превратилась в полноценное международное соревнование. Выросла и «Автокультура», которая собрала 170 экспонатов, что является рекордом для GARAGE FEST. Ну и мы не можем не порадоваться за рекорд REC, поскольку к гонке допущено 39 экипажей — нас ждёт рекорд по количеству машин на стартовой решетке. RDS Europe традиционно держит планку.

В 2024 году на GARAGE FEST состоялась публичная премьера российского суперкара ROSSA. У нас впереди целый год — мы будем готовиться к следующему фестивалю, будем готовить яркие моменты и создавать атмосферу праздника для всех любителей автоспорта. В первую очередь, конечно, в зоне «Автокультура», где мы покажем новые машины, чтобы удивить и порадовать посетителей», — отметил генеральный директор автодрома «Игора Драйв» Алексей Титов.

GARAGE FEST 2024 Фото: Пресс-служба «Игора Драйв»

«Российские спортивные автомобили»

После прессинга, что обрушился на Россию что со стороны ФИА, что с позиций автопроизводителей и поставщиков комплектующих, можно было ожидать медленного увядания гонок, но не тут-то было! В 2024 году на GARAGE FEST особенно ярко проявилось желание участников не просто поддерживать былой уровень, но и покорять новые вершины, причём зачастую собственными силами. Отсюда новые автомобили — от свежайшего гоночного Aston Martin до дорожного суперкара Rossa, новые проекты российских команд в лице первого подготовленного к гонкам MINI Cooper и новые технические решения от отечественных компаний, которые позволяют эффективно справляться с санкционным давлением.

Главной четырёхколёсной звездой GARAGE FEST 2024 года стала, вне всякого сомнения, Rossa. Очередную, но, пожалуй, самую жизнеспособную попытку создать российский суперкар предпринял опытнейший автогонщик, лидер команды G-Drive Racing Роман Русинов, который смог собрать амбициозных российских конструкторов и инженеров, горящих общим желанием — не просто построить один яркий шоу-кар, получить волну хайпа в соцсетях и тихонько стать историей, а создать настоящий автомобиль, участвующий и побеждающий в гонках. Концепция та же, что лежала в основе Maserati MC12 — одного из любимых автомобилей российского пилота, который создавался по канонам чистокровной гоночной машины, уже впоследствии адаптированной под дороги общего пользования.

Роман Русинов и Rossa Фото: Станислав Тен

Визуально в Rossa можно увидеть отсылки к Marussia (один автомобиль отечественной марки печальной судьбы есть и у Русинова), но это не просто стилистическое сходство. В основе первого экземпляра нового суперкара лежит серьёзно доработанное шасси Marussia, над которым работал бывший главный конструктор Marussia Игорь Ермилин. Но в этот уникальный автомобиль вносится масса изменений, чтобы превратить единственный в своём роде шоу-кар в конструкцию, готовую к мелкосерийному производству. Так что Rossa изменится и обретёт большую индивидуальность.

Среднемоторный заднеприводный суперкар, построенный вокруг карбонового монокока, укрытого углепластиковыми кузовными панелями с развитой аэродинамикой в духе машин классов GT2 и GT3 — именно с прицелом на участие в гонках этих категорий и создаётся Rossa. Первой появится именно гоночное исполнение модели для более либеральной по регламенту серии GT2, за которым должна последовать партия дорожных версий автомобиля, что позволит омологировать купе и для GT3. Естественно, что от существующей Rossa будущие экземпляры станут отличаться конструкцией и дизайном.

Rossa на фестивале GARAGE FEST Фото: Станислав Тен

«Самое интересное нас ждёт в скором будущем. Первый тестовый экземпляр Rossa позволил провести большое количество испытаний и проделать очень серьёзную работу над ошибками, значительно улучшить команду и сфокусировать высокомотивированных профессионалов своего дела на новой цели», — говорит Русинов, который непосредственно задействован в проекте.

Rossa уже ездит — не так, как многие её предшественники, на ручной тяге от трейлера к выставочному подиуму и обратно, а в полноценном боевом режиме, который Русинов продемонстрировал на показательных кругах по «Игора Драйв». И всё выглядит так, что ждать GARAGE FEST, участником гоночной программы которого будет Rossa, нам осталось недолго.

Rossa на GARAGE FEST Фото: Михаил Дубовский, «Чемпионат»

В январе в Дайтоне — в июле на «Игоре»

Ещё раньше должен состояться гоночный дебют нового для мирового автоспорта купе Aston Martin. В марафоне «24 часа Дайтоны» в январе 2024 года ещё до премьеры дорожной модификации состоялся гоночный дебют Aston Martin Vantage GT3, созданного на базе нового Aston Martin Vantage. В марте же усилиями заводского гоночного подразделения Aston Martin Racing был подготовлен чуть менее экстремальный Aston Martin Vantage GT4.

Купе получило перенастроенную подвеску с амортизаторами KW, 18-дюймовые колёса с гоночными шинами, новый аэродинамический обвес, включающий в себя увеличенный передний сплиттер, новое заднее антикрыло, капот из композита на основе натурального льняного волокна с усилением пробковым материалом, а также необходимые для гонок системы безопасности в салоне.

До конца 2024 года британский автопроизводитель обещал выпустить не менее 40 автомобилей Aston Martin Vantage GT4 для клиентских команд. Естественно, из-за санкций в их числе не подразумевались гоночные коллективы из России, что не помешало команде YADRO Motorsport привезти горячую во всех смыслах новинку на «Игора Драйв»!

Получить машину было непросто. Российская команда — конечно, не напрямую — заказала автомобиль ещё в декабре 2023 года, а затем Aston Martin сорвал сроки поставки: новинку должны были отправить в марте, потом перенесли доставку на апрель, чтобы в итоге отгрузить клиентам спорткар в июне. В руках YADRO Motorsport оказался один из первых выпущенных экземпляров Vantage GT4 нового поколения — было трудно, но если очень хочется получить новинку, то нет ничего невозможного!

«Очень понравился внешне автомобиль — классная машина! Да и в целом хотелось как-то разнообразить наш пелетон, потому что у нас, кроме Mercedes-AMG и Toyota, ничего нет, а в Европе катается большое количество марок — это красиво и интересно для зрителей. Интересно и нам, потому что мы первыми в Россию привезли BMW, а теперь вот Aston Martin», — рассказывает пилот YADRO Motorsport и один из самых опытных гонщиков России Сергей Столяров.

Aston Martin Vantage GT4 Фото: Евгений Беленко/Russian Endurance Challenge

Уже после первых заездов стало понятно, что Vantage GT4 получился хорошей машиной, способной ехать в темпе конкурентов, однако без проблем всё же не обошлось. Причём не только технического плана. Похоже, Aston Martin не ожидал такого большого спроса на свои автомобили, так что необходимого запаса запчастей для отгрузки клиентам просто нет, а потому откладывается и гоночный дебют модели в российском «кольце». Одна ошибка, способная привести к аварии, может надолго вывести спорткар из игры, поэтому, ожидая поступления ЗИПа, коллектив пока использует в гонках прежний Mercedes-AMG. Ещё и потому, что он лучше подходит к марафонским гонкам.

В YADRO Motorsport с удивлением узнали, получив свой Aston Martin, что у новинки крайне слабые тормоза: модель заточена на часовые спринтерские заезды, на которые механизмов вполне хватает, а вот в длинных гонках раз в час-полтора необходимо менять колодки. Поэтому-то на стартовой решётке четырёхчасового марафоне на «Игора Драйв» машина в итоге не появилась. Команда ждёт, когда для нового Vantage GT4 завод подготовит обновления, улучшающие охлаждение тормозов, и сделает новые составы тормозных колодок, позволяющие без проблем ехать в длинных гонках.

Но машину ждёт большое будущее, уверен Столяров. По его словам, если Mercedes-AMG GT4 команда училась настраивать пять лет, то к Vantage GT4 подход был найден за день. Кроме того, на новинке ехать легче, на ней проще учиться, потому что в силу своей конструкции автомобиль прощает 90% ошибок пилота, что в длинных гонках очень важно.

Менять коней на переправе команда не хочет, поэтому, после того как проехали половину сезона SMP GT4 Russia на Mercedes-AMG, пересаживаться на Aston Martin было бы неразумно. Это и потеря позиций на старте из-за смены автомобиля, и риск повредить машину в отсутствие запчастей. Если приедут заказанные детали, то есть возможность увидеть новый Vantage GT4 в деле на российских трассах уже в сезоне-2024, а если нет — в следующем году.

Случайное совпадение как повод для необычного проекта

Ещё одной новинкой британского происхождения стал MINI Cooper, подготовленный в стенах российской команды SHONX Racing. Петербургский коллектив, который базируется на автодроме, плотно сотрудничает с маркой BMW, которой и принадлежит культовая марка. И в ходе одного из мероприятий на «Игора Драйв» взгляд упал на стоявший в паддоке Cooper, который решено было превратить в гоночную машину. По словам руководителя команды и опытнейшего пилота Андрея Петухова, у него и его подопечных давно шёл поиск автомобиля для трансформации его в технику категории «Туринг-Лайт» для участия в Российской серии кольцевых гонок.

«Всё как-то случайно совпало: машина в паддоке, наш знакомый, который стал главой MINI в России, желание построить новый автомобиль — почему бы не подготовить проект? Нас поддержали, и работа закипела», — рассказывает Андрей Петухов.

Идея построить гоночный MINI Cooper появилась в начале осени 2023 года, потом началась большая бюрократическая работа с Российской автомобильной федерацией, чтобы обеспечить новинке допуск в гонки, а реальная постройка машины стартовала в прошлом декабре. Ездовые тесты начались в марте, а в июне хэтчбек уже выехал на гоночную трассу. Как признают в SHONX Racing, если бы марка официально присутствовала в России, реализация проекта шла бы проще, но собственный опыт компании по поставкам в нашу страну экипировки и компонентов для автоспорта позволил обойти все возникшие на пути препятствия и довести задумку до реального воплощения.

Гоночный MINI Cooper Фото: SHONX Racing

Несмотря на популярность Cooper в европейских гонках, особенности технического регламента СМП РСКГ не позволили перенять зарубежный опыт. За границей в гонках участвует MINI с двухлитровым мотором, а в отечественных соревнованиях максимальный объём двигателя ограничен на отметке 1.6. В итоге петербуржцам пришлось создавать гибрид: в кузов поколения F56 установили силовой агрегат от предшественника генерации R56 — так что копировать у иностранцев особо было и нечего. Разве что коробка передач близка к тому, что используется в монокубке MINI Challenge Italia, а в остальном — свои наработки. Плюс в российском автоспорте более либеральные требования к доработке подвеске, так что команда просто максимально использовала возможности регламента при создании машины.

Получилось интересно: за яркой обёрткой скрыт самый настоящий гоночный автомобиль, который легко настраивать под пилота любого уровня и который легко обслуживать в рамках уикенда. На сегодняшний день готовы два MINI Cooper — один построен партнёрами команды в Тольятти, другой собран непосредственно в Санкт-Петербурге, кипит работа над третьей машиной, и в межсезонье планируют сделать ещё пару хэтчбеков. В планах создание модификаций и для спринтерских заездов «Туринг-Лайта» в рамках СМП РСКГ, и для марафонских гонок, так что подобрать подходящую версию смогут любые команды. По словам Андрея Петухова, интерес к британской новинке есть, а значит, велика вероятность, что уже в следующем году на российских трассах будет больше ярких автомобилей.

Свои тормоза и отечественное масло

Новые разработки — это хорошо, однако на долю новинок в российском автоспорте приходится малая часть техники. А значит, что командам приходится работать с уже имеющимися автомобилями, обслуживание которых из-за санкций — и это признают все — стало сложнее. Запчасти подорожали и едут дольше, нет-нет да и возникает определённый дефицит, способный сорвать график подготовки к соревнованиям. Но и здесь отечественные компании приходят на выручку — в новых условиях все вынуждены подстраиваться под существующую реальность и искать возможности для импортозамещения зарубежных компонентов. Работа эта идёт и в дрифте, и в кольцевых гонках.

Участники Российской Дрифт Серии давно используют российские коробки передач, разработанные в нашей стране подвески, не говоря уже об обвесах и многом другом. Сейчас же началось внедрение и тормозов отечественного производства. В команде Carville Racing на машинах Григория Бурлуцкого в RDS GP и одного из лидеров сезона RDS Europe Ивана Пальмина обкатывают решения от компании Trialli. Фирма, которая занимается производством запчастей, не стала ограничиваться рекламными наклейками на кузове и использовала участие в автоспорте для развития своей продукции.

Как прошёл фестиваль GARAGE FEST Фото: Carville Racing

Вместо спортивных тормозов американской компании Wilwood, с обслуживанием которых возникли определённые сложности, появилась система собственной разработки. Причём речь не идёт о копировании известного решения: вносились изменения на основе отзывов механиков, работающих с гоночной техникой, так что российские специалисты модернизировали конструкцию тормозов, использовали другие материалы, а заодно подготовили и необходимые для обслуживания механизмов ремкомплекты.

Другой пример — моторное масло, к качеству которого очень требовательны форсированные агрегаты. В команде Sportcar Racing Team, которая выступает на Porsche 718 Cayman GT4 RS, перешли на масло Rolf, которое делают в России.

«Когда в 2022 году известные масляные бренды начали покидать российский рынок, перед нами возникла необходимость поиска надёжного масляного партнёра, который бы имел в гамме своих продуктов моторные масла со всеми четырьмя допусками для двигателей Porsche. В настоящий момент совместно с коллегами из бренда Rolf мы работаем над разработкой и использованием продукта, который будет идеально подходить гоночным моторам Porsche. В процессе создания так называемого Performance-продукта мы будем проводить тестовые испытания, а наши коллеги будут доводить продукт до совершенства», — рассказывает генеральный директор «Спорткар-Центр» и руководитель гоночной команды Sportcar Racing Team Владимир Ларионов.

Как прошёл фестиваль GARAGE FEST Фото: Sportcar Racing Team

Судя по тому, что Иван стал серебряным призёром этапа на «Игора Драйв», а в личном зачёте RDS Europe Пальмин идёт вторым, российские решения работают. А раз уж современный немецкий спорткар без проблем проезжает многочасовые гонки и борется за лидирующие позиции — четвёртое место в классе GT и седьмое в общем зачёте — вопросов к качеству отечественных продуктов у команд нет. Значит ли это, что санкции не страшны и российский автоспорт будет развиваться? Похоже, что так.