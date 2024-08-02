Сколько потерял Норрис за полсезона? Считаем ошибки британца и его стратегов

Если бы Ландо и «Макларен» провели первую половину года идеально, ситуация в общем зачёте выглядела бы совсем иначе.

Сезон Формулы-1 перешёл в фазу летнего перерыва, и это лучший момент, чтобы перевести дух и подвести итоги первой половины чемпионата. Она, судя по турнирной таблице, осталась за Ферстаппеном. Однако всё могло бы повернуться иначе, если бы Норрис и его стратеги не допускали ошибок.

Мы вспомнили все ошибки «Макларена» в этом году — и посчитали потерянные Уокингом очки. Картина, откровенно говоря, удручает.

Бахрейн: ошибка в квалификации

В Бахрейне Норрис признался, что в квалификации потерял 0,3 секунды на первом секторе своей решающей попытки. Без этой ошибки Ландо мог бы оказаться на первом ряду стартовой решётки — может быть, это была слишком смелая оценка, но пробиться в топ-5 и опередить на финише Расселла или даже Леклера шанс был. Потеряны как минимум два очка.

Саудовская Аравия: поздний пит-стоп

На следующем этапе британец уступил Пиастри в квалификации и едва не пропустил на старте Расселла на шестое место. Финишировал же Ландо только восьмым — из-за позднего пит-стопа «Макларен» опередил не только Джордж, но и Оливер Берман. Четыре очка на совести команды.

Ландо Норрис на Гран-при Саудовской Аравии Фото: Clive Mason/Getty Images

Австралия: те же грабли

И вновь запоздалый пит-стоп стоил Норрису позиции — Леклер опередил «Макларен» в борьбе за второе место, и отыграться у Ландо шанса уже не было. Британец сохранил за собой место на подиуме, но не самая удачная стратегия стоила ему ещё трёх очков.

Китай: провальный спринт

Основную гонку в Китае Норрис провёл превосходно, но накануне провалился в спринте. Ландо стартовал с первого места, но разогнался хуже Хэмилтона и в попытке отыграться выехал на обочину. В итоге гонщик «Макларена» занял шестое место, то есть потерял по меньшей мере четыре очка.

Майами: неудачный шутаут

В Майами Норрис одержал первую в карьере победу, и это был, возможно, поворотный момент всего сезона. Однако в пятницу того уикенда Ландо показал лишь девятое время в квалификации к спринту, из-за чего на старте короткой гонки пал безвинной жертвой столкновения Хэмилтона и гонщиков «Астон Мартин». Пиастри в том заезде занял шестое место, так что запишем в потери Ландо ещё три очка.

Монако: слабая квалификация

В Монте-Карло Норрис уступил Пиастри чуть более десятой, и если напарник на финише был вторым, то Ландо остался лишь четвёртым. Если бы британец лучше проехал квалификацию, то мог бы заработать на три очка больше.

Испания: ещё один проигранный старт

В Барселоне Ландо стартовал с поула, но уже в первом повороте проворонил двух соперников. Расселла Норрису всё-таки удалось опередить, а вот первое место ушло к Максу Ферстаппену. Итог — потеря семи очков.

Австрия: штраф за нарушение границ трассы

Гран-при Австрии в этом году завершился столкновением двух лидеров, когда Макс Ферстаппен при обороне от Ландо Норриса промахнулся на пару сантиметров и спровоцировал столкновение. Британцу не повезло — он сошёл с дистанции, но напомним, что даже в случае успешного обгона он из-за пенализации потерял бы семь очков. Но в наших подсчётах мы их учитывать не будем.

Ландо Норрис на Гран-при Австрии Фото: Mark Thompson/Getty Images

Великобритания: не та резина

В Сильверстоуне Норрис был одним из трёх претендентов на победу, но на финальном отрезке, засмотревшись на Хэмилтона, в «Макларене» поставили Ландо мягкую резину, и в итоге он остался в топ-3 последним. Да, надеть «софт» команде подсказал сам гонщик, но всё же за стратегию отвечает команда, а потому потерянные 10 очков на её совести.

Венгрия: слабый старт и пререкания

Ещё один слабый старт у Норриса был в Венгрии, из-за чего Ландо фактически отдал победу напарнику. Причём в теории у британца был бы шанс отыграться, если бы тот не пререкался с командой, а выполнил приказ и пошёл в контратаку. Ещё семь потерянных очков на счету Норриса.

Бельгия: совершенно провальный старт

На Гран-при Бельгии Норрис во второй раз подряд провалился на старте: на выходе из первого поворота Ландо зацепил гравий и с четвёртой позиции откатился на седьмую. Впрочем, в тот день ошибались и стратеги — позади Ферстаппена британец оказался из-за запоздалого пит-стопа. В итоге вместо второго места Норрис занял лишь пятое, но два очка из потерянных восьми — вина команды.

***

В итоге получается, что ошибки «Макларена» обошлись Норрису в 19 очков, а его собственные — ещё в 33. В общей сложности потери британца составляют по меньшей мере 52 очка, при том что после Гран-при Бельгии его отставание от Ферстаппена составляет 78. Проведи и гонщик, и команда первую половину сезона идеально, у Макса не было бы сегодняшнего преимущества.

Посмотрим, как сложится вторая половина сезона — борьба наверняка будет острее, чем в начале года. Ферстаппен по-прежнему остаётся фаворитом, догнать его будет очень сложно, но в немалой степени виноваты в этом сам Ландо и его стратеги.