Мазепин — в «Альпин», Шварцман — в «Ауди»?! Разбираем слухи о россиянах в Ф-1

За последнюю неделю появились сразу два слуха, отправляющих российских гонщиков в команды Формулы-1. Никита Мазепин якобы стал одним из претендентов на место в «Альпин», а Роберт Шварцман (пусть он и выступает под израильским флагом, российское гражданство никуда не делось) получил шанс занять вакантный кокпит в «Кик-Заубере» (будущей «Ауди»). Имеют ли подобные слухи что-то общее с реальностью и вообще готова ли Ф-1 допустить российского гонщика?

След Мазепина в Энстоуне

Насчёт Никиты Мазепина появление слуха о связях с «Альпин» было, по сути, неизбежно. Дело в том, что новым руководителем французской команды стал Оливер Оукс — не кто иной, как менеджер россиянина до 2022 года. Именно за команду Оукса «Хайтек» Мазепин выступал в своём последнем сезоне перед переходом в Формулу-1, и проходила информация, что отец Никиты Дмитрий Мазепин являлся совладельцем «Хайтека».

У «Альпин» всё ещё не закрыта вакансия на 2025 год после решения расстаться с Эстебаном Оконом — логично, что пошли слухи, якобы Оукс может взять старого знакомого, тем более что Мазепин-младший добился-таки снятия с себя санкций со стороны Евросоюза. Самому Никите подобные слухи, разумеется, польстили, и он отреагировал на них просто смеющимся эмодзи в соцсетях.

Так что же, приход Мазепина реален? Всё-таки нет. Против Никиты говорят слабые результаты в его единственный сезон в «Хаасе» — при них Оуксу было нереально оправдать выбор в пользу Мазепина, а не кого-то из его конкурентов. Например, опытнейшего Валттери Боттаса, воспитанника «Альпин» Джека Дуэна или выступающего за французов в гонках на выносливость Мика Шумахера — ведь тот же немец стабильно опережал россиянина в их совестный сезон.

Кто-то скажет, что Мазепин мог бы принести с собой солидный спонсорский бюджет — с учётом желания «Альпин» на проекте Формулы-1 это могло бы стать аргументом. Однако сейчас затраты в Ф-1 существенно ограничены, так что финансовый аспект при выборе пилота почти не имеет значения. Кроме того, спонсор Никиты — это находящийся под санкциями «Уралкалий», так что решительно непонятно, как французы могли бы получать деньги из России.

В общем, не сходится. Ну а вакансию в «Альпин», судя по последним слухам, должен закрыть Джек Дуэн — якобы всё уже согласовано, один из шведских журналистов будто бы даже видел черновик официального пресс-релиза.

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Старый начальник — шанс для Шварцмана

Вот у воспитанника «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» и правда может быть шанс попасть в «Кик-Заубер» — будущую заводскую команду «Ауди». Этот шанс появился благодаря двум факторам.

Во-первых, результаты «Кик-Заубера» в нынешнем сезоне оказались настолько неубедительными, а подготовка «Ауди» к приходу в Ф-1 — настолько скомканной, что все желанные опытные гонщики ответили отказом на щедрые предложения немцев. Карлос Сайнс предпочёл подписаться с «Уильямсом», Эстебан Окон выбрал скромный, но обретший стабильность «Хаас», а Пьер Гасли не увидел смысла переходить из «Альпин».

В общем, на рынке из опытных гонщиков остаются только Кевин Магнуссен (не выглядит перспективным из-за сильного проигрыша Нико Хюлькенбергу), Даниэль Риккардо (всё ещё надеется попасть в «Ред Булл» и вроде как отказывается переходить из «РБ» не в топ-команду) да нынешний гонщик «Кик-Заубера» Валттери Боттас. Кажется, финн и команда друг другу поднадоели, но у обеих сторон нет особых альтернатив: Боттас может остаться в Ф-1 только в Хинвиле, а будущим немцам остаётся либо продлевать Валттери, либо брать новичка.

Кто же эти новички? По идее, самыми логичными вариантами для «Кик-Заубера» являются собственные воспитанники: чемпион Формулы-2 Тео Пуршер и Зейн Мэлоуни — серебряный призёр Формулы-3, который на второй сезон в Ф-2 занимает промежуточное четвёртое место в личном зачёте. Но, по последним слухам от авторитетного портала Formu1a.Uno, у команды другие приоритеты: внимание «Кик-Заубера» привлёк действующий чемпион Ф-3 Габриэл Бортолето, который в своём первом сезоне в Формуле-2 сейчас идёт на втором месте. Второй вариант — как раз таки Шварцман, на счету которого чемпионство в Формуле-3 в 2019 году, а также серебро на второй сезон в Ф-2 в 2021-м позади напарника по команде и нынешней звезды Формулы-1 Оскара Пиастри.

Интересно, что оба потенциальных новичка — отнюдь не «беспризорники»: Бортолето входит в молодёжную программу «Макларена», а Шварцман уже много лет под патронажем «Феррари», является резервным гонщиком «Скудерии» в Ф-1 и выступает за её полузаводскую команду AF Corse в чемпионате мира по гонкам на выносливость, где вместе с партнёрами блеснул на «24 часах Ле-Мана» 2024 года.

На стороне бразильца дополнительный козырь: его дела ведёт компания A14 Фернандо Алонсо — и вряд ли совпадение, что во время Гран-при Бельгии испанец был замечен в моторхоуме «Кик-Заубера».

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А что же Шварцман? Что ж, мы переходим ко второму фактору по имени Маттиа Бинотто. Своих успехов в младших сериях российско-израильский пилот добивался аккурат в тот момент, когда руководителем «Феррари» являлся нынешний босс «Ауди». Бинотто прекрасно знает сильные и слабые стороны Роберта, а также его потенциал. Маттиа не раз хвалил Шварцмана, отмечая его скорость за рулём болида Формулы-1, и в целом у итальянца гораздо больше информации о возможностях Роберта, чем того же Бортолето. Шварцман же со своей стороны может предложить многолетний опыт работы в составе топ-команды — явный плюс по сравнению с Бортолето.

Так что же, готовимся к дебюту Шварцмана? Ну, это слишком оптимистичный взгляд на вещи. Во-первых, далеко не факт, что «Ауди» всё-таки решится сажать новичка, пусть даже сезон-2025 можно превратить в «экспериментальный». Во-вторых, на счету Бортолето более свежие успехи в младших сериях, а его бразильский паспорт «поприятнее» российского и даже израильского. В-третьих, вряд ли стоит до конца списывать Пуршера. Да, он взял титул в Формуле-2 только на третий год на фоне немалого числа ошибок и слабой конкуренции, а потому должен считаться «ненастоящим» чемпионом. Но всё-таки французу в этот момент было только 19 лет, при этом Тео уже давно работает в Хинвиле, так что чаша весов может качнуться и в его сторону.

Вероятно, скорого решения от «Ауди» ждать не стоит. Маттиа Бинотто официально приступил к своим обязанностям только 1 августа и должен банально осмотреться, да и торопиться команде смысла нет: тому же Боттасу идти уже некуда, Бортолето или Шварцмана тоже никто не перехватит. С другой стороны, и новых кандидатов Бинотто ниоткуда не возьмёт, так что можно предположить, что в течение августа-сентября вакансия будет закрыта.

Если кратко резюмировать. Есть ли шанс увидеть Шварцмана на стартовой решётке в 2025 году? Да, есть. Большой ли он? Давайте аккуратно оценим процентов в 10-15. Маттиа, верим.