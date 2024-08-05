«Астон Мартин» создал уникальный суперкар для Алонсо. Учли необычные пожелания чемпиона

Чем длиннее история автопроизводителя, тем больше в ней славных поводов для выпуска эксклюзивных автомобилей. Особенно если компания участвовала и добивалась успехов в автоспорте. Aston Martin в 2024 году собрал комбо, выпустив суперкар Valiant — лимитированную модель на базе построенного в 2023-м к 110-летнему юбилею купе Valour. А заказчиком уникальной машины выступил гонщик Фернандо Алонсо, причём двукратный чемпион Формулы-1 оказался настолько щедр, что позволил превратить свой индивидуальный проект в мелкосерийный автомобиль для избранных клиентов британской компании.

Взятый Aston Martin курс на гибридизацию и электрификацию своих моделей вовсе не мешает марке периодически возвращаться к канонам, выпуская олдскульные автомобили с двигателем V12 и механической коробкой передач. Одну из подобных машин — Aston Martin Valour — фирма подготовила в качестве подарка себе и своим самым обеспеченным фанатам на 110-летие бренда.

Фото: Aston Martin

Взяв за основу купе Aston Martin V12 Vantage, которое поделилось шасси, силовым каркасом кузова и двигателем, британцы построили купе в духе Aston Martin Victor образца 2020 года. Машина получила полностью углепластиковый кузов, оснащённый дополнительными усилителями, новую светодиодную оптику, отсылающую своими чертами к классическому Aston Martin V8 Vantage образца 1970-1980-х годов и гоночному Aston Martin RHAM/1, и эксклюзивные 21-дюймовые колёса узнаваемого дизайна Honeycomb с особыми покрышками Michelin Pilot Sport S 5. Салон базовой модели при этом изменился минимально — появилась «цельная» цифровая панель приборов, изменились дефлекторы системы вентиляции, новые дверные карты, особые углепластиковые накладки на переднюю панель, переработанный центральный тоннель, который венчает селектор «механики».

Фото: Aston Martin

Под капотом появился 5,2-литровый турбомотор V12, форсированный до 715 л. с., в пару к которому инженеры отрядили 6-ступенчатую механическую коробку передач, установленную у задней оси, что сделало Valour уникальным проектом для наших дней. Помимо необычной связки силового агрегата и трансмиссии, купе оснастили специальной подвеской с адаптивными амортизаторами, пружинами и стабилизаторами поперечной устойчивости, настройки которых подбирались специально под машину, была доработана система рулевого управления, а в стандартное оснащение включили карбон-керамические тормоза. Заявлено, что заднеприводный суперкар имеет самоблокирующийся дифференциал на задней оси, что в сочетании с тремя режимами работы силовой установки и страхующей электроники — Sport, Sport+ и Track — призвано дарить водителю максимально «аналоговые» ощущения от вождения.

Фото: Aston Martin

Выпущенный ограниченным тиражом в 110 экземпляров, Aston Martin Valour предлагался к покупке по цене £ 1-1,5 млн в зависимости от степени вмешательства в оформление автомобиля специалистов заводского подразделения по персонализации Q by Aston Martin, которое предлагает различные варианты оформления декора кузова и салона. Но ещё более уникальным стал представленный в 2024 году Aston Martin Valiant, заказчиком которого выступил пилот заводской команды Aston Martin Aramco F1 Team Фернандо Алонсо.

В карьере испанского спортсмена было несколько именных моделей, которые выпускали коллективы, за которые выступал гонщик в чемпионате мира, но, пожалуй, британская машина стала самым ярким проектом при участии двукратного обладателя титула. Во-первых, потому что сделают всего 38 штук Valiant. Во-вторых, потому что построить в наши дни тотальной гибридизации суперкар с V12 и «механикой» — не просто смело, а обалдеть как смело!

«Valour стал впечатляющим празднованием 110-летия Aston Martin и побудил меня создать более экстремальную версию, вдохновлённую гоночными автомобилями, ориентированную на трек, но в то же время обеспечивающую захватывающую езду по дорогам общего пользования. Valiant родился из моей страсти к пилотированию на пределе — мне понравилось тесно сотрудничать с командой Q by Aston Martin в работе как над дизайном, так и над техническими характеристиками, и я считаю, что мы создали шедевр», — лаконично описал своё с Aston Martin совместное творение Фернандо Алонсо.

Фото: Aston Martin

И хотя Valiant весьма напоминает Valour, на самом деле машина была серьёзно доработана во всех аспектах. Углепластиковый кузов получил более агрессивный дизайн с развитыми аэродинамическими элементами и массой воздухозаборников для охлаждения агрегатов, в заднем бампере появились аж четыре патрубка выхлопной системы, крышку багажника венчает ещё более заметный хвост Камма, дополненный стационарным антикрылом, а магниевые 21-дюймовые колёса не только стильно выглядят, но и улучшают аэродинамику.

Фото: Aston Martin

Интерьер новинки отличается от исходного суперкара деталями, но какими! Появился свехстильный лаконичный руль уменьшенного диаметра и простой (что необычно со современным меркам) круглой формы без каких-либо элементов управления на нём, а на центральном тоннеле появилось специальное «окно», позволяющее видеть элементы 6-ступенчатой механической коробки передач.

Фото: Aston Martin

Поскольку машина проектировалась с учётом возможной эксплуатации на гоночной трассе, Aston Martin Valiant получил интегрированный полукаркас безопасности с возможностью крепления четырёхточечных ремней безопасности, которые поддерживают сиденья Recaro Podium. Заявлено, что кресла имеют конструкцию, которая обеспечивает исключительную боковую поддержку и фиксацию плеч, а подушки имеют пассивную вентиляцию, что повышает комфорт во время интенсивной езды.

Фото: Aston Martin

Одними лишь изменениями в экстерьере и интерьере дело не ограничилось. Мощность двигателя V12 нарастили до 745 л. с., «механику» оставили нетронутой, а вот ходовую часть и подвеску серьёзно доработали. Автомобиль оснастили адаптивными амортизаторами Multimatic Adaptive Spool Valve (ASV), которые способны менять свою жёсткость менее чем за 6 миллисекунд. Работу электронных систем в режимах Sport, Sport+ и Track изменили, задний подрамник, напечатанный на 3D-принтере, стал легче на 3 кг, магниевый карданный вал позволил сбросить ещё 8,6 кг, гоночный литий-ионный аккумулятор оказался на 11,5 кг легче штатного, а ещё 14 кг с массы машины сняли новые колёса. Свою лепту в снижение веса внесли и тканевые петли вместо внутренних ручек дверей — суммарно Valiant стал легче Valour примерно на центнер.

Фото: Aston Martin

«Я хотел себе Valour, но спросил у Aston Martin, можно ли внести небольшие изменения — мне нравятся аэродинамические обтекатели на колёсах, я люблю большие антикрылья и многое другое. Изучив мои запросы, в компании пришли к выводу, что проще построить новую модель, чем вносить изменения в уже сертифицированный автомобиль. Так и началась история Valiant. В этой машине есть всё, что любят гонщики — больше мощности и меньше веса!

Звук двигателя V12 позволяет по-особенному почувствовать автомобиль, я вырос на механической коробке передач, которая более привлекательна в связке с новым мотором, чем «автомат», а амортизаторы Multimatic невероятно улучшили управляемость. Кроме того, очень сильно поменялся салон, в котором изменились руль, кресла, центральный тоннель — это не только снизило центр тяжести, но и приблизило ощущения к кокпиту Формулы-1.

Фото: Aston Martin

Инженеры Aston Martin реализовали более-менее все мои пожелания, хотя на сложные запросы они сначала отвечали категоричным «Нет!», но по ходу работы специалисты понимали, что найти решение можно и вполне реально внедрить в автомобиль то, что я прошу», — описывает работу над проектом Фернандо Алонсо.

Испанец оказался щедр и поделился плодами своего труда с другими клиентами марки. Aston Martin Valiant будет выпущен тиражом в 38 экземпляров, первые поставки которых заказчикам начнутся в четвёртом квартале 2024 года. Ну а первый и самый почётный владелец суперкара уже получил свою машину — на Фестивале скорости в Гудвуде Фернандо Алонсо представил автомобиль широкой публике.