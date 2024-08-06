Для половины из них этот год может стать последним в «Больших призах».

По итогам каждого этапа Формулы-1 редакция «Чемпионата» ставит пилотам оценки за их выступления, и во время летнего перерыва мы по традиции подводим итоги первой половины сезона, выводя рейтинг на основе средних баллов каждого из гонщиков.

Пришло время выяснить, что из этих оценок получилось, и начинаем, как обычно, с нижней половины таблицы.

20. Логан Сарджент (всего — 60 баллов/средний балл — 4,62)

Контракт на этот год Сарджент получил во многом авансом: дебютный сезон в его исполнении был так плох, что продления Логан, скажем откровенно, не заслуживал. Американцу, будем справедливы, удалось добиться прогресса — крупных ошибок и аварий стало заметно меньше, но в целом он всё равно не оправдывает авансов. Он по-прежнему слишком много проигрывает Албону и неспособен пилотировать стабильно — неплохой (временами) темп раз за разом скрывают те или иные небольшие ошибки.

19. Гуаньюй Чжоу (69,5/4,96)

Завершение карьеры грозит и Чжоу. Китаец в этом году проводит свой третий сезон в Формуле-1, но по-прежнему не может угнаться за Валттери Боттасом: в 13 квалификациях сезона Гуаньюй опередил финна лишь один раз. На длинных отрезках темп Чжоу тоже оставляет желать лучшего, а потому чаще всего он оказывается в DRS-паровозе, из которого становится невозможно выбраться. В «Кик-Заубере» (читай — «Ауди») ещё не определились с напарником Хюлькенберга, но Чжоу нужно сделать что-то невероятное, чтобы продлить контракт.

Гуаньюй Чжоу Фото: Lars Baron/Getty Images

18. Серхио Перес (75/5,36)

Сезон-2024 — худший для Переса в Формуле-1. У Серхио и раньше возникали проблемы, но с ролью второго номера Чеко в основном справлялся. Теперь же у мексиканца наперекосяк идёт всё — в «Ред Булл» даже не скрывают, что рассчитывали на большее. Перес стал часто ошибаться в квалификациях, в Монако спровоцировал завал с участием трёх машин и слабо смотрится на длинных отрезках. И теперь даже в Милтон-Кинсе не уверены, что Серхио сохранит за собой место на сезон-2026 — даже при подписанном контракте.

17. Даниэль Риккардо (83/5,93)

Ближе к летнему перерыву Риккардо стал выступать лучше — австралиец набрал четыре очка в Канаде, отлично выступил в Австрии, пробился (после дисквалификации Расселла) в топ-10 в Бельгии. Но в начале сезона Даниэль смотрелся блёкло, заметно уступал Юки Цуноде и в восьми первых квалификациях проиграл напарнику семь раз. Хорошая новость в том, что шанс заменить Серхио Переса в «Ред Булл» ещё не потерян — но для этого нужно провести вторую половину сезона на исключительно высоком уровне.

Даниэль Риккардо Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

16. Кевин Магнуссен (84/6,00)

Для Кевина Магнуссена текущий сезон тоже складывается не лучшим образом. Датчанину отчаянно не везёт в квалификации: регулярно возникают проблемы либо с трафиком, либо с временем выезда из боксов. На длинных отрезках Кевин держится уверенно, однако из-за низкой стартовой позиции шанса проявить себя у гонщика нет. В итоге его самые запоминающиеся выступления — это работа вторым номером в Джидде и Майами, где Магнуссен в общей сложности получил шесть штрафов.

15. Лэнс Стролл (86/6,14)

Стролл способен держаться на уровне Алонсо и время от времени даже опережать титулованного испанца, но канадцу катастрофически не хватает стабильности. Сильные уикенды чередуются с необъяснимыми провалами: как, например, столкновение с Риккардо, которое Лэнс по невнимательности устроил в Шанхае. Кроме того, у Стролла были аварии на Гран-при Саудовской Аравии и Бельгии, без которых в этом рейтинге канадец поднялся бы на несколько позиций выше.

Лэнс Стролл Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

14. Эстебан Окон (90,5/6,46)

Окон уже не раз доказывал, что быстр, и не раз демонстрировал, что готов биться до последнего даже с собственным напарником — и в итоге это привело к столкновению с Гасли в Монако и к последующему увольнению из «Альпин». В то же время в квалификациях Эстебан уверенно опережает напарника (9:4), а кроме того, провёл блестящую гонку в Канаде, где прорвался с 18-го места на 10-е. Увы, других выступлений такого уровня в исполнении французского гонщика в этом году не было.

13. Валттери Боттас (91/6,50)

Хинвиль в этом году продолжает разочаровывать: после 14 этапов сезона-2026 только у «Кик-Заубера» нет очков. За полсезона Валттери лишь один раз пробился в третий сегмент, а по большей части скорость машины не позволяла выйти даже из Q1. Не всегда, правда, дело в болиде — порой и сам финн допускает помарки. Тем не менее в целом Боттас проводит сезон в соответствии с уровнем своей техники — надёжно, но без чудес. Увы, этого вряд ли хватит, чтобы сохранить место на стартовой решётке в следующем сезоне.

Валттери Боттас Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

12. Пьер Гасли (87,5/6,73)

Для Гасли этот сезон тоже складывается непросто: на первых этапах машины «Альпин» были самыми медленными, а Пьер регулярно уступал Окону. Но ближе к сезону Гасли освоился, первым в команде пробился в финальный сегмент квалификации, а также провёл великолепные гонки в Канаде и Испании. Затем, правда, вновь начался спад: последние этапы перед летним перерывом Пьер провёл средне и четыре раза подряд уступил напарнику в квалификации. Вероятно, мыслями француз уже в следующем сезоне.

11. Юки Цунода (94,5/6,75)

У Цуноды в этом году есть шанс завоевать главную победу в карьере: японец смотрится сильнее опытнейшего Даниэля Риккардо, который когда-то считался топ-пилотом. В квалификациях Юки побеждает Дэна со счётом 9:4, а в общем зачёте набрал почти в два раза больше очков: 22 балла против 12. Цунода по-прежнему время от времени допускает ошибки, но их гораздо меньше, чем на заре карьеры. В то же время пока гонщик не до конца доказал свою состоятельность — не зря на место Переса отправляют Риккардо, а на Юки.

Продолжение следует.