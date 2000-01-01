Экстрим-катание на мотоцикле от первого лица
Мотоциклист Кевин Галлас показал от первого лица, как едет по сложнейшим препятствиям на уличной трассе. Ощущения — жуткие!
Экстрим-катание на мотоцикле от первого лица. Видео
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