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Экстрим-катание на мотоцикле от первого лица
Экстрим-катание на мотоцикле от первого лица
Мотоциклист Кевин Галлас показал от первого лица, как едет по сложнейшим препятствиям на уличной трассе. Ощущения — жуткие!
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Экстрим-катание на мотоцикле от первого лица. Видео
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