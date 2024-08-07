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Почему решение Ред Булл сохранить Серхио Переса в команде до конца сезона Формулы-1 — это провал

«Ред Булл» всё-таки сохранил Переса. Это решение будет стоить команде чемпионства
Лев Дорогов
«Ред Булл» всё-таки сохранил Серхио Переса
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«Быки» рискуют провалиться сейчас и заодно запороть следующий сезон.

Многие инсайдеры прогнозировали увольнение Серхио Переса во время летнего перерыва, но с наступлением августа мексиканский гонщик так и не потерял работу. Решение руководства «Ред Булл» о продолжении сотрудничества с проваливающим второй сезон подряд Чеко выглядит, мягко говоря, странно, а в перспективе может даже стоить команде Кубка конструкторов.

Результаты Переса ужасны — на 1/3 этапов он квалифицировался хуже Сарджента

Первое, с чем нужно определиться – насколько вообще плох Перес в текущем сезоне? На этот вопрос нам помогут ответить два факта: Чеко занимает седьмую строчку в личном зачёте, а также является единственным представителем команд первой четвёрки, кто до сих пор не выиграл ни одной гонки, и это при том, что на бо́льшей части этапов (ну, хотя бы на половине) «Ред Булл» обладал быстрейшей машиной.

Вообще, текущий сезон в исполнении Переса пока что видится калькой на предыдущий. В 2023 году мексиканец тоже неплохо начал: две победы в первых четырёх гонках. В какой-то момент даже показалось, что Серхио готов бросить вызов Ферстаппену в борьбе за титул. Всякие надежды на интригу в чемпионате очень быстро развеялись: после досадно проигранной гонки в Майами (Чеко стартовал с поула) Переса как будто подменили. В последующих 17 гонках сезона он лишь пять раз финиширует в топ-3. С учётом монструозной формы «Ред Булл», подобные результаты смело можно назвать провальными.

Многие эксперты прогнозировали увольнение Переса ещё в прошлом году – масла в огонь слухов подлил камбэк Риккардо в младшую команду «быков», который рассматривался не иначе как смотрины перед вероятным трансфером в «Ред Булл». Впрочем, Серхио сохранил место в команде.

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Текущий сезон Перес начал за здравие, подарив надежды на ренессанс: в первых пяти гонках он четырежды поднимался на пьедестал почёта (три раза — на вторую ступень). Затем он относительно неплохо выступил в Майами (четвёртое место), но вот после этапа на юге США Чеко с пугающей закономерностью снова стремительно регрессировал, причём ещё сильнее, чем в прошлом году.

Просто цифры: в последующих восьми этапах Перес аж пять раз не проходил в решающий сегмент квалификации (ещё дважды он занимал восьмое место и один раз — третье). За те же восемь этапов мексиканец ни разу не финишировал выше седьмого места, суммарно набрав всего лишь 27 очков! И это в составе едва ли не сильнейшей команды чемпионата. Для сравнения: на этом же отрезке Расселл, Сайнс и Леклер заработали по 79 очков, Норрис – 116, Хэмилтон – 123, Пиастри – 126. Про Ферстаппена даже говорить не стоит.

И ещё один статистический факт напоследок. В этом году Переса четырежды переквалифицировал… Сарджент. Да, самый невыразительный гонщик чемпионата на каждом третьем этапе стартовал выше представителя чемпионской команды. Занавес.

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Главный вопрос летней паузы: почему в «Ред Булл» продолжают терпеть откровенно провальные результаты Переса, учитывая предрасположенность австрийцев к импульсивным кадровым решениям? Если отбросить в сторону слухи о просьбе со стороны руководства Формулы-1 не высаживать Чеко посреди сезона, дабы не рухнули доходы от Гран-при Мексики, то единственным аргументом в пользу сохранения Переса в «Ред Булл» является отсутствие адекватной замены. В обойме «быков» имеются аж три потенциальных кандидата на место в главной команде, но никто из них не создаёт впечатления гонщика, который точно с ходу поедет лучше провалившегося мексиканца.

Цунода хоть и проводит выдающийся сезон, но боссы «Ред Булл» будто бы на идеологическом уровне не воспринимают его как пилота главной команды – даже слухов о подобном трансфере не возникало.

В теории заменить Переса мог бы многоопытный Риккардо, но его камбэк в младший коллектив «тауриновых» удачным не назовёшь: что в прошлом сезоне, что в этом он стабильно уступает Цуноде, которого, напомним, вообще не рассматривают на роль напарника Ферстаппена.

Ну а про молодого Лоусона и говорить нечего: за его плечами числится всего лишь пять этапов в Ф-1 – первое время уйдёт на адаптацию, что непозволительно для «Ред Булл» в контексте борьбы за Кубок конструкторов.

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Впрочем, оставив Переса в команде, австрийцы рискуют ничуть не меньше. За последние восемь этапов «Ред Булл» набрал 168 очков, в то время как «Макларен» — аж 242. То есть лишь за треть чемпионата коллектив из Уокинга отыграл 74 балла. На данный момент лидеров командного зачёта разделяют какие-то 42 очка – пшик на дистанции 12 оставшихся этапов.

Да, если посадить в «Ред Булл» условного Цуноду/Риккардо, нет никаких гарантий, что новоиспечённый напарник Ферстаппен будет выступать принципиально лучше Переса. Но в то же время и предпосылки к скорому прогрессу мексиканского пилота отсутствуют. Оставив Чеко, «Ред Булл» рискует упустить Кубок конструкторов, а с другим, хоть и менее опытным пилотом, у «быков» хотя бы шанс появился бы навязать «Макларену» борьбу. Быть может, новоиспечённому напарнику Ферстаппена хватило бы лишь пары гонок на адаптацию, чтобы начать демонстрировать приемлемые результаты.

Серхио Перес и Лиам Лоусон

Серхио Перес и Лиам Лоусон

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Ну и раз уж мы заговорили про адаптацию. Если уж «Ред Булл» не суждено забрать Кубок конструкторов в этом году, не было бы разумно на вторую половину сезона повысить до главной команды самого перспективного пилота из ближайшего резерва, дабы он в следующем году начал чемпионат в полной боевой готовности без всяких разговоров об адаптации?

Или всё же в Милтон-Кинсе задумали оставить Переса и на следующий год? Если так, то Переса можно официально наречь пилотом с самым большим карт-бланшем на ошибки в истории гоночной программы «Ред Булл».

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