В Формуле-1 новый фаворит-2026? Вот что может разрушить планы топ-инженера и миллиардера

Кажется, миллиардер Лоуренс Стролл срывает куш: по последним слухам, именно в его команде «Астон Мартин» продолжит карьеру гениальный инженер Эдриан Ньюи. На фоне прихода британца и других действий «Астона» в последние годы команду можно считать одним из фаворитов при изменении технического регламента Формулы-1, которое произойдёт в 2026 году. Но точно ли у «Астона» всё будет хорошо?

Что с контрактом Ньюи?

Оговоримся: пока переход Эдриана в «Астон Мартин» — только слухи, но уж очень похожие на правду. Считалось, что конкурентом Стролла в борьбе за Ньюи является «Макларен», однако босс «оранжевых» Зак Браун заявил, что у них инженер не окажется. Ранее стало известно, что не договорился Ньюи и с «Феррари», где якобы затребовал себе слишком много полномочий — включая право вето на приход в Маранелло каких-либо инженеров. Возможно, на практике Эдриану это было и не нужно — просто британец решил таким образом «вежливо» вновь отказаться от переезда в Италию.

В общем, сейчас всё указывает на переход Ньюи в «Астон». Говорят, Эдриану уже провели экскурсию по новой сверхсовременной базе в Сильверстоуне, а Лоуренс Стролл щедро предложил инженеру четырёхлетний контракт на общую сумму в $ 100 млн — как тут устоишь! Более того, якобы именно ради Ньюи «Астон Мартин» расстаётся с исполнительным директором Мартином Уитмаршем — они в своё время плохо разошлись в «Макларене», так что Эдриан точно не пришёл бы под крыло бывшего босса.

По последним данным, о соглашении Ньюи с «Астон Мартин» будет объявлено в сентябре этого года, а приступить к работе на новом месте Эдриан сможет следующей весной — ориентировочно в мае. Соответственно, он ещё сможет активно повлиять на развитие автомобиля 2026 года.

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Чем «Астон» привлёк Ньюи?

Ещё раз упомянем, что команда построила новую базу, оборудованную по последнему слову техники. Пока новая штаб-квартира введена в строй не полностью, но многие отделы уже переехали, скоро этот процесс будет полностью завершён. Вот-вот будет запущена и собственная аэродинамическая труба.

С 2026 года «Астон Мартин» перейдёт на заводские двигатели «Хонды» — Ньюи уже успешно сотрудничал с японцами в «Ред Булл». Как говорят, Эдриану нравится, что двигатели «Хонды» будет использовать только их команда — соответственно, не будет утечек насчёт каких-либо ноу-хау.

Ещё один момент — «Астон» в последние годы активно собирал по рынку топовых инженеров. Самый свежий пример — технический директор «Феррари» по шасси Энрико Кардиле, который станет главным техническим директором «Астона». Так что коллегами Ньюи станут талантливые и амбициозные специалисты. Ну и Эдриан давно говорил, что хотел бы поработать с двумя пилотами Формулы-1 — Льюисом Хэмилтоном и Фернандо Алонсо. Видимо, хотя бы наполовину эта мечта сбудется.

Что может пойти не так?

Ньюи, Кардиле и другие опытные спецы в техническом штабе, современные база и аэродинамическая труба, эксклюзивные двигатели «Хонды», вечный Алонсо, солидное финансирование от Стролла и концерна Aramco — всё говорит о том, что в новую эпоху Формулы-1 «Астон Мартин» вступает в роли одного из фаворитов.

Может ли что-то пойти не так? Да разумеется. Даже не знаем, с чего начать. Наверное, главное — это двигатель. До старта сезона-2026 никто не сможет сказать, насколько успешно «Хонда» справится с вызовами нового регламента. Да, японцы в итоге «одолели» нынешние правила, но этому предшествовали серьёзные провалы. Что же до нового регламента, то не будем забывать, что «Хонда» сначала решила уйти из Ф-1, а затем передумала. Да, и в это время её инженеры факультативно работали над новой силовой установкой, и всё же этот период неопределённости может сказаться.

Второй момент — нам ещё только предстоит узнать, насколько легко Ньюи и Кардиле впишутся в технический штаб «Астон Мартин», смогут ли инженеры безболезненно, без конфликтов, поделить сферы влияния. Вдобавок ко всему ходят слухи, что Ньюи и нынешний технический директор «Астон Мартин» Дэн Фэллоуз, в своё время долго работавшие вместе с «Ред Булл», почему-то не общаются с 2021 года. Это может быть простым фейком, но посмотрим.

Технические директоры «Ред Булл» и «Астон Мартин» Ваше и Фэллоуз Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Насчёт будущего Фэллоуза в любом случае есть вопросы. Если раньше он был главным, то теперь получил босса в лице Кардиле и «суперсоветника» в лице Ньюи. И это на фоне неудач «Астон Мартин» в нынешнем сезоне: у команды не получается развивать болид, все новинки не работают. В итоге из пятой силы пелотона, которая в удачный день может даже побороться за подиум, «зелёные» превратились в середняка, который не всегда в состоянии объехать «РБ» и «Хаас».

Слово бывшему боссу команды Отмару Зафнауэру: «Я ожидал, что они будут бороться за тройку лучших или, определённо, за четвёрку лучших. Значит, что-то там не так. Не знаю, что это такое, нужно быть рядом, чтобы понять, что это такое. Это действительно хорошее место для работы? Они действительно сотрудничают? Все ли внутри коллектива идут в одном направлении?»

При этом работа над болидом 2026 года стартует 1 января, так что база будет заложена ещё до прихода Ньюи и Кардиле — можно только гадать, насколько успешно сработает нынешний техштаб «Астона».

Ещё один вопрос — пилоты команды. Лэнс Стролл — пилот, чей уровень вполне соответствует Ф-1, но «не орёл». За рулём доминирующей машины, «самовозки», он, вероятно, в состоянии стать чемпионом мира, но если всё будет зависеть от решающих одной-двух десятых секунды, то пока ничто не говорит о том, что канадец в состоянии привезти их Ферстаппену, Хэмилтону или Леклеру.

В общем, очевидно, что главная надежда «Астона» — Алонсо. Однако в этом сезоне Фернандо начал позволять себе сбои. На фоне слабой формы машины двукратный чемпион мира, возможно, где-то расслабился, из-за чего начал регулярно уступать Строллу в квалификациях. Собственно, вопрос — это просто временная потеря мотивации или начинает сказываться возраст? Недавно Алонсо исполнилось 43 года, в середине сезона-2026 стукнет 45. Ферстаппену, к примеру, будет 28. Так что и здесь вопрос насчёт тех самых решающих десятых, которые способны выдать топ-пилоты.

Так что легко нарисовать и негативный сценарий: склоки в техническом штабе, слабый старт «Хонды», нетоповые гонщики — и раздражение Лоуренса Стролла неожиданно низкими результатами.

Очень не хочется завершать статью банальным «всё покажет только время», но по-другому не получается. Стролл-старший сделал для успеха практически всё, что мог (осталось разве что каким-то чудом переманить Ферстаппена), но при этом не избежал ряда рискованных ставок. Сыграют они или нет, проверим через полтора года.