10 лучших пилотов первой половины сезона Формулы-1. Алонсо и Хэмилтон даже не в топ-6

По итогам каждого этапа Формулы-1 редакция «Чемпионата» ставит пилотам оценки за их выступления, и во время летнего перерыва мы по традиции подводим итоги первой половины сезона, выводя рейтинг на основе средних баллов каждого из гонщиков.

Ранее мы представили нижнюю половину таблицы, а теперь пришёл черёд лучших пилотов сезона.

10. Александер Албон (всего — 97,5 балла/средний балл — 6,96)

Третий сезон подряд Албон фактически в одиночку тащит «Уильямс» и выжимает из машины то, что она позволяет. Алекс порой допускает ошибки, и одна из них — вылет в тренировке в Мельбурне — даже стоила гонки его напарнику. Но, кроме этого и неудачного этапа в Майами, тайцу в целом предъявить нечего. Зато в активе у него девятое место в Монако, блестящий двойной обгон в Канаде и два очка на подбитой в Великобритании машине. Албон доказал, что перерос уровень середняков, но мест в топ-командах для него всё ещё нет.

Александер Албон Фото: Clive Rose/Getty Images

9. Фернандо Алонсо (98/7,00)

Алонсо — один из самых талантливых пилотов на решётке, в этом ни у кого сомнений нет, но в текущем сезоне испанец допускает куда больше ошибок, чем годом ранее. Столкновение со Строллом на старте спринта в Майами, два вылета в Имоле, столкновение с Чжоу в Шпильберге — лишь главные из ошибок Фернандо. В то же время, когда машина в порядке, а Алонсо в форме, он по-прежнему очень хорош и добивается максимально возможного результата. А его сражение с Сайнсом в Шанхае станет одним из ярчайших моментов сезона.

8. Нико Хюлькенберг (98,5/7,04)

Хюлькенбергу в этом году нечасто удаётся блистать — он хоть регулярно и прорывается в финальный сегмент квалификации, на длинных отрезках «Хаас» зачастую не позволяет удержаться в топ-10. Тем не менее важно отметить, что Нико выступает весьма стабильно, не допускает крупных ошибок и не попадает в аварии, несмотря на постоянную борьбу в трафике. Более того, Халк фактически в одиночку тащит «Хаас» в Кубке конструкторов — очков немца уже было бы достаточно, чтобы опередить «Альпин», «Уильямс» и «Кик-Заубер», вместе взятых.

Нико Хюлькенберг Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

7. Льюис Хэмилтон (100/7,14)

Блестящая победа в Сильверстоуне, отличные гонки в Будапеште и Спа — британец завершил первую половину чемпионата очень сильно. Но до этого весь сезон Хэмилтон смотрелся довольно средне. В 12 первых квалификациях Льюис уступил Расселлу 10 раз, а в гонках зачастую держался позади напарника. Не обошлось и без ошибок — как в спринте в Шанхае, когда британец фактически без боя отдал победу. Будем надеяться, что экс-чемпион и правда вернулся к прежней форме и во второй части чемпионата выступит лучше.

6. Оскар Пиастри (100,5/7,18)

На второй сезон в Формуле-1 Пиастри доказывает, что не зря австралийца хвалили ещё до перехода в «Большие призы». Оскар уже достаточно уверенно сражается среди лидеров, у него на счету победа в Венгрии (одержанная не без помощи команды) и битва с «Мерседесами» в Бельгии. В то же время будет справедливо отметить, что австралиец пока неспособен угнаться за Норрисом в квалификации и уступает ему со счётом 3:10, а в гонках регулярно теряет темп к концу длинных отрезков. Другими словами, ещё есть над чем поработать.

Оскар Пиастри после первой победы в Формуле-1 Фото: Mark Thompson/Getty Images

5. Карлос Сайнс (96/7,38)

Главным моментом первой половины сезона для Сайнса стала победа на Гран-при Австралии, где он выступал сразу после операции по удалению аппендикса. Испанец очень сильно начал этот год и даже смог затмить Шарля Леклера, однако затем всё вернулось на круги своя. В Монако Карлос пробил колесо в борьбе с Пиастри, в Канаде потерял очки после разворота на 53-м круге. И хотя затем крупных ошибок у испанца не было, он на фоне Леклера снова выглядел вторым номером «Феррари».

4. Джордж Расселл (104/7,43)

Третий год подряд Расселл доказывает, что даже с уходом Хэмилтона у «Мерседеса» будет пилот топ-уровня. Джордж по-прежнему намного увереннее напарника в квалификациях, но вместе с этим перестал допускать ошибки в гонках. В сезоне-2024 можно вспомнить разве что вылет в борьбе с Алонсо в Мельбурне да не самый удачный этап в Майами. Британец в подавляющем большинстве случаев добивается максимальных результатов и, кажется, готов к борьбе за чемпионство — при наличии подходящей техники, конечно.

Джордж Расселл Фото: Bryn Lennon/Getty Images

3. Шарль Леклер (105,5/7,54)

Не позволяет техника вступить в битву за титул и Леклеру, хотя монегаск порой и сам подводит команду в квалификациях. Тем не менее стоит признать, что, хотя в начале сезона Шарлю не хватало уверенности за рулём, монегаск вернул себе статус первого номера команды — в том числе благодаря долгожданной победе в Монако. Кроме того, в сравнении с предыдущим сезоном, Леклер выглядит спокойнее и допускает меньше ошибок. Как бы там ни было, главное сражение в карьере Шарля впереди — настоящая проверка его ждёт с приходом Хэмилтона.

2. Ландо Норрис (109/7,79)

А вот кто регулярно совершает ошибки, это Норрис. Однако следует подчеркнуть, что на фоне сражений с Ферстаппеном просчёты британца видны гораздо ярче, чем ошибки пилотов позади. Да и сколько бы ошибок Норрис ни совершал, он — единственный, кто способен регулярно бороться с Ферстаппеном. За проблемными стартами не стоит забывать об отличных гонках Ландо в Имоле и Монреале. Пока, впрочем, британец, кажется, психологически не готов к борьбе за титул — особенно отчётливо это было видно в Венгрии.

1. Макс Ферстаппен (116/8,29)

Под прессингом «Макларена» Ферстаппен оказался не так непоколебим, как казалось ранее. Выяснилось, что Макс — тоже человек и может допускать ошибки. Тем не менее в первых гонках сезона нидерландец был безупречен, а если разбирать его ошибки, то будет видно, что Ферстаппен должен был рисковать. Посмотрим, удастся ли Максу вернуть былое хладнокровие в оставшихся гонках сезона, тем более что он остаётся фаворитом в борьбе за титул. Но, кажется, с 2021 года победы не давались чемпиону с таким трудом.