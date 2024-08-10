«Не у каждого хватит смелости!» Финал питерского дрифта пройдёт на полотне для Формулы-1

31 августа и 1 сентября на автодроме «Игора Драйв» пройдёт четвёртый, заключительный этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту — 2024 — Igora Drive Drift Challenge. Главная особенность финала — перенос заездов из так называемого «бетонного Колизея» на основную шоссейно-кольцевую трассу, где прежде соревнования по дрифту проходили лишь в рамках RDS GP.

Что это значит для участников и зрителей? Мы обсудили детали с одним из претендентов на титул IDDC Ильёй Клюкиным.

«Конфигурация очень требовательна и к технике, и к пилотам»

— Илья, чем отличается эта конфигурация от той, где традиционно выступают участники чемпионата?

— Эта действительно новая конфигурация, с очень скоростной постановкой. Там порядка 150 км/ч — даже на не самых мощных машинах. Конечно, на новой площадке рядом нет стен, «бетонного Колизея», по которому мы все привыкли ездить. Но это очень взрослый «конфиг», достаточно требовательный к пилотам: не у каждого хватит смелости совершить постановку на скорости свыше 150 километров.

Конфигурация проходит по трассе, где планировалось проводить Формулу-1, и поэтому там очень зацепистый асфальт. Когда я проехал первый раз, то был сильно удивлён: даже не на сильно «держаковой» шине там очень хороший зацеп.

Самое главное, новая конфигурация замечательно просматривается для зрителей. Болельщики могут располагаться на крытой главной трибуне и наблюдать всю конфигурацию, где будет проходить дрифт.

Как выглядит «бетонный Колизей» на «Игора Драйв» Фото: Пресс-служба «Игора Драйв»

— То, что вы уже проехали по новой конфигурации, даёт какое-то преимущество?

— Это не совсем верно. Я ведь не ездил по конфигурации, просто проехал несколько раз по участку кольцевой трассы, а товарищи с главной трибуны посмотрели, какой участок наиболее «дрифтопригодный». Судейское задание будет рисоваться непосредственно в день тренировок, так что сейчас мы не знаем, где будут квадратики, по которым нам нужно будет ехать. Так что никакого преимущества у меня точно нет.

— Сколько нужно проездов, тренировок, чтобы адаптироваться к новым условиям?

— Чем больше, тем лучше! Пилотам придётся сильно постараться, чтобы пройти квалификацию и пробиться в парные заезды. Эта конфигурация очень требовательна и к технике, и к пилотам. Нужно достаточно много вкатываться, чтобы заработать на ней в квалификации 100 баллов. Все в равных условиях: обычно перед этапом у нас один или два тренировочных дня.

— В чём заключается требовательность к технике?

— Самое сложное — настроить подвеску, подобрать редукцию. В «Колизее» у нас были три конфигурации трассы с примерно одинаковой скоростью постановки около 80-90 км/ч, по сути, мы просто ездили в разные стороны. А здесь механикам придётся поработать, чтобы настроить автомобили как по подвеске, так и по трансмиссии. Придётся пару редукторов поменять и выкинуть.

Жаркий дрифт на «Игора Драйв» Фото: Пресс-служба «Игора Драйв»

— Что значит лично для вас финал на новой конфигурации?

— Это дополнительная сложность для наших механиков, ведь наша машина не супермощная. Придётся поработать над редукцией, понастраивать. Но никакого волнения, никаких сомнений, что получится показать крутой результат, у нас нет.

— Как много нам ждать ошибок? Или пилоты на новом месте будут скорее осторожничать?

— Это финал чемпионата, четыре человека, включая меня, претендуют на чемпионство в этом сезоне. Поэтому скажу точно: никто не будет осторожничать. Все будут стараться ехать на максимальный результат. Конфигурация для дрифта новая, но на кольцевой трассе уже проходили этапы RDS GP, поэтому думаю, что все вкатятся. Просто будет немножко сложнее, чем обычно.

Какие расклады в борьбе за чемпионство?

Лидером личного зачёта перед четвёртым этапом Igora Drive Drift Challenge приедет Феодор Чевычелов. Пилот команды KINFOREST TYRE уверенно выиграл первые два этапа, однако во время третьего этапа серии сенсационно вылетел из борьбы на старте топ-32. Такой провал фаворита позволил возродить интригу перед финалом.

Ближайшим соперником Феодора в гонке за чемпионство в IDDC и Кубок Санкт-Петербурга является один из самых опытных пилотов, чемпион прошлого сезона Александр Мезенцев. На третьем этапе Igora Drive Drift Challenge он уверенно выиграл квалификацию, сделав дубль: Александр дважды набрал 99 баллов за проезд.

Илья Клюкин Фото: Пресс-служба «Игора Драйв»

Ещё один претендент на титул – лидер команды SS BMW Kinforest Drift Илья Клюкин, интервью с которым вы прочитали выше. В этом сезоне на счету Клюкина одна победа в квалификации и два вторых места по итогам этапа.

Победа на третьем этапе позволила включиться в борьбу и Артёму Лейтису, который в этом сезоне впервые поднялся на подиум.

Помимо борьбы за титул и эффектных заездов, гостей Igora Drive Drift Challenge ждёт насыщенная развлекательная программа: парад пилотов, во время которого можно будет пообщаться и сфотографироваться с дрифтерами, выставка редких автомобилей, команда аниматоров во главе с символом автодрома рысью Сидом, фотозона, фудтраки и многое другое. Билеты уже доступны на официальном сайте автодрома «Игора Драйв».