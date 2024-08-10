Российский дизайнер Huracan и Chiron создал собственный суперкар. Мощь и олдскул!

Что объединяет Lamborghini, Bugatti, Genesis и Koenigsegg? На первый взгляд, у этих марок нет ничего общего, если не знать о Саше Селипанове. Один из самых известных и авторитетных автомобильных дизайнеров российского происхождения работал над Lamborghini Huracan, Bugatti Chiron и Bugatti Vision GT, Genesis Essentia и Genesis Mint, Koenigsegg Gemera и Koenigsegg CC850, а в 2024 году замахнулся на собственный гиперкар. И сделал его в лучших традициях аналоговой брутальности — ретрофутуристичный Nilu27 призван напоминать о «золотой» эпохе суперкаров, когда они были максимально честными и максимально требовательными к мастерству водителя.

Летом 2023 года Селипанов вместе со своей супругой Инной основал дизайн-студию Hardline27, в которой собрал лучших на его взгляд специалистов, способных выполнить весь спектр работы — от идеи машины до её прототипа, от дизайна до набора конструкторской документации. Размениваться Саша не стал и открыл представительства своей компании сразу и в Лос-Анджелесе, и в Берлине. За год фирма отметилась разве что созданием эксклюзивной линейки колёсных дисков для электромобилей Tesla, подготовленных совместно с авторитетным американским ателье Unplugged Performance, но это было лишь затишье перед бурей, которой стал Nilu27 — автомобиль, призванный открыть целое семейство моделей, обещанных к премьере в течение следующих 10 лет. И подчеркнуть историю создателей — основанная семейной парой фирма назвала свой первый проект по именам дочерей, Ники и Луции, а дополнил акроним номер №27, под которым в своё время в Формуле 1 выступал легендарный канадец Жиль Вильнёв, впечатливший Сашу. Ещё этот же стартовый номер несли на себе болиды бразильца Айртона Сенны, британца Найджела Мэнселла и француза Алена Проста.

Nilu27 Фото: Nilu

Свой проект Селипановы описывают как «вызов традиционным тенденциям автомобильной промышленности» — никакой гибридной составляющей, никакой цифровизации салона, только «чистый, нефильтрованный и нецензурированный опыт вождения». Хотя при взгляде на машину этого и не скажешь, поскольку выглядит она как футуристичный концепт-кар, а отнюдь не модель по мотивам гоночных болидов Формулы 1 и техники «24 часов Ле-Мана» эпохи 1960-х — именно этими автомобилями впечатлялся Саша, создавая Nilu27. А ещё черпал вдохновение у классических итальянских дизайн-ателье, из философии Баухауса «форма следует за функцией», олдскульных американских масл-каров, дрифтовых машин, математики и авангардной металлической музыки. Как заявляет сам автор проекта, гиперкар получился эклектичным и одновременно оригинальным.

С этим поспорить трудно, потому что такого контраста в других моделях не найти. Nilu27 сочетает в себе чистые скульптурные поверхности передней части кузова с огромными воздухозаборниками (в которые интегрированы узкие диодные фары) в переднем бампере и воздуховодами на капоте с практически полностью открытой задней частью — выставленные напоказ элементы силового агрегата и компоненты подвески вызывают ассоциации с мотоциклами-«нейкедами». Но сам автор машины заявляет, что его гиперкар избегает излишних стилистических элементов, подчёркивая необходимую функциональную красоту в рамках философии Баухауса.

Nilu27 — вид сзади Фото: Nilu

Вторит этой концепции и интерьер. Nilu27 получил двери типа «крыло чайки», которые в сочетании с низкими порогами и фиксированными «утопленными» сиденьями не загораживают дверной проём, облегчая в салон посадку водителю и его единственному спутнику. Из других особенностей — подчёркнутый аналоговый аскетизм. Селипанов считает, что погоня за технологическими инновациями хоть и делает автомобили безопаснее и комфортнее, но убивает все эмоции от вождения, а потому — никаких экранов и никакой ассистирующей электроники. Да и вообще почти никакой электроники.

Nilu27 с «крыльями чайки» Фото: Nilu

Компактное рулевое колесо простой круглой формы полностью лишено переключателей и кнопок, все органы управления сделаны физическими, а единственный экран — это дисплей камеры заднего вида, встроенный во внутрисалонное зеркало заднего вида и призванный устранить традиционную слабость спортивных автомобилей со средним расположением двигателя: фактические полное отсутствие обзора назад.

Салон Nilu27 Фото: Nilu

Панель приборов представляет собой «парад планет» из четырёх круглых «циферблатов» с гигантскими цифрами. Разнесённые в противоположные стороны спидометр и тахометр имеют двигающиеся навстречу друг другу стрелки — решение эффективное и эффектное, а часть элементов управления в формате классических механических тумблеров вынесена на потолочную консоль. Селипанов заявляет, что «тактильная обратная связь от металлических элементов управления более привлекательная и, что особенно важно, более безопасная, чем навигация по меню сенсорных экранов».

Рулевое колесо и панель приборов Nilu27 Фото: Nilu

Механизм коробки передач, в основание которого интегрирован замок зажигания с «аналоговым» ключом, нарочито выставлен напоказ. Интересно, что задняя передача включается через физический блокиратор на «гребёнке» кулисы «механики». А регулировки руля, педального блока, подголовника кресла, зеркал заднего вида сделаны механическими — ложементы сидений, оснащённых пятиточечными ремнями безопасности, жёстко интегрированы в углепластиковый монокок и не имеют никаких настроек. Нет и никаких вариантов работы силовой установки, которые обычно предлагаются водителям для подстройки машины под конкретные условия движения — поведение и характеристики Nilu27 целиком и полностью зависят от водителя.

Рычаг коробки передач Nilu27 Фото: Nilu

«Какой смысл в [гиперкаре «Ред Булл»] RB17, если клиенты не планируют ежедневно тренировать мышцы шеи? Физические возможности среднестатистического автовладельца далеки от того, чтобы управлять машинами такого типа. Мы хотим создать автомобиль, который будет волновать ваши чувства, но в конечном итоге будет доступным и приятным в управлении для людей с мастерством выше среднего, которое мы в основном и видим среди обладателей гиперкаров.

Мне доводилось прокатиться на лемановском гиперкаре стоимостью несколько миллионов фунтов, которым управлял профессиональный водитель. Но в тот же день я сел в аскетичный Lotus Exige с оргстеклом, сликами, доработанной коробкой передач. Отсутствием отделки салона, встроенным огнетушителем и пятиточечными ремнями безопасности он меня так впечатлил, что стало понятно, что цена машины не главное. Мы, конечно, не будем действовать настолько в лоб, но мы гораздо ближе к этому опыту, чем к более изысканному уровню автомобилей вроде Bugatti. Это не то, чего мы хотим: нам нужен олдскульный опыт от управления машиной», — описывает концепцию Nilu27 Селипанов.

А за рулём гиперкара потрудиться придётся. Специально для проекта четы Селипановых новозеландская компания Hartley Engines разработала новый двигатель — один из самых мощных и впечатляющих как по характеристикам, так и по внешнему облику атмосферных двигателей в мире. «Это не OEM-двигатель от другого производителя — это созданный на заказ монстр с большим диаметром цилиндра и коротким ходом поршня. Мы хотим, чтобы владелец проливал холодный пот каждый раз, когда V12 заводится и набирает обороты», — описывает творение своей компании основатель Hartley Engines Нельсон Харли.

6,5-литровый двигатель V12 с углом развала цилиндров 80 градусов имеет необычную компоновку Hot V, в которой магистрали выхлопной системы и системы впуска поменялись местами. Такая конфигурация обеспечивает оптимальные габариты агрегата, хороший теплоотвод и выдающуюся эстетику — то, как 12 выхлопных патрубков, извиваясь подобно змеям, сходятся в одну магистраль, которая имеет три патрубка, достойно музея. Вся выхлопная система напечатана на 3D-принтере из инконеля, а три патрубка созданы под впечатлением от сопел космического корабля «Спейс шаттл».

Двигатель Nilu27 с патрубками в стиле «Спейс шаттл» Фото: Nilu

Агрегат выдаёт немалые 1085 л.с. и 860 Нм (но характеристики ещё не окончательные и могут измениться), чего позволили добиться лёгкие компоненты, экзотические материалы и передовые технические решения, включая короткоходные поршни. Мотор имеет внушительные максимальные обороты 13 000 об/мин (фактически может крутиться до 15 000 об/мин, но обороты снижены ради большей надёжности), что уже заходит на поле чистокровных гоночных машин. По расчётам создателей, Nilu27 сможет с места до 100 км/ч разгоняться в пределах трёх секунд, а максимальная скорость составляет 400 км/ч. Интересно, что Саша Селипанов не заявляет точных цифр разгонной динамики — по его словам, интенсивность ускорения «зависит от водителя» (это официальная формулировка!). И от его умения работать с коробкой передач.

Двигатель Hartley Engines сочетается с семиступенчатой механической коробкой передач итальянской компании CIMA, продукты которой считаются лучшими в автомобильном мире. С тремя педалями без помощи электронных ассистентов эффективно справиться сможет не каждый, потому и цифры разгона будут плавающими в каждом конкретном случае. Но 1085-сильное купе сухой массой 1200 кг точно медленным не будет.

Nilu27 — вид сверху Фото: Nilu

Снизить массу, улучшить доступ к агрегатам, облегчить отвод тепла и добавить эстетики помогло шасси, в основе которого лежит монокок из углеродного волокна с лёгкими трубчатыми подрамниками из алюминиевого сплава и керамическим покрытием. Машина имеет подвеску типа push-rod на очень-очень длинных поперечных рычагах, что в сочетании с 20-дюймовыми спереди и 21-дюймовыми сзади дисками итальянской фирмы AppTech с шинами Michelin Pilot Sport Cup 2 R обещает выдающуюся управляемость. За замедление отвечают карбон-керамические тормоза Brembo — золотой стандарт для гиперкаров — которые позиционируются как самые производительные механизмы в линейке компании. Автомобиль лишён видимых элементов аэродинамики, так что водителю придётся довериться заверениям Селипанова, что кузов тщательно проработан и обеспечивает заднеприводному гиперкару достаточный уровень прижимной силы для быстрой и агрессивной езды.

«В то время как мир движется к электрификации, мы твёрдо верим, что вневременность автомобилей Nilu27 не только сохранит их актуальность, но и обеспечит себе место в коллекциях страстных автолюбителей. Мы были восхищены реакцией на тизеры нашей модели в социальных сетях, что значит, что мы выбрали правильный путь и у нас есть люди, которые разделяют те же ценности, что и мы», — говорит соучредитель и главный операционный директор Инна Селипанова.

Nilu27 — вид сбоку Фото: Nilu

Но не все ценители получат возможность купить Nilu27 — всего запланировано к производству 69 экземпляров гиперкара Саши Селипанова, из которых 15 машин сделают в трековой версии, а оставшиеся 54 автомобиля получат сертификацию для дорог общего пользования. В их число войдут четыре эксклюзивных экземпляра, призванных «способствовать дальнейшему развитию языка дизайна компании». Стоимость уникальных купе не названа, как и не обозначены сроки начала производства, зато озвучена дата публичного дебюта Nilu27 — широкой аудитории машину продемонстрируют в Калифорнии 18 августа в рамках выставки Pebble Beach Concours d’Elegance.