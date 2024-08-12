Пилот NASCAR отправил двух соперников в стену ради победы. Так вообще можно?

Очередной этап регулярного сезона NASCAR Cup Series завершился зрелищно: на финише овертайма Остин Диллон буквально раскидал в стены своих соперников ради победы и путёвки в плей-офф. И да, дирекция гонки никак не наказала пилота, который после финиша открыто признал, что устроил всё это намеренно.

Битва в Ричмонде

На старте овертайма — за два круга до клетчатого флага, если не будет нового овертайма, — Остин Диллон был первым, бок о бок с ним рестартовал экс-чемпион Джоуи Логано, а следом за ним — Денни Хэмлин, один из фаворитов текущего сезона. Логано в первом-втором поворотах поравнялся с Диллоном и на задней прямой прорвался в лидеры. Хэмлин тем временем оставался третьим — в таком порядке тройка лидеров ушла на последний круг.

К возвращению на заднюю прямую Логано уже на корпус опережал Диллона, но тот не стал как надо тормозить в третьем повороте и отправил машину лидера в разворот. Остин на этом потерял темп — и на первое место проскользнул Хэмлин, однако его — ударом в заднюю боковую панель — Диллон тоже выбил. И как ни в чём ни бывало первым пересёк линию финиша.

Права на видео принадлежат NBC. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Motorsports on NBC.

Традиционное интервью победителя репортёр начал с вопроса: «Ты считаешь, это было честно с твоей стороны?». «Не знаю, откровенно говоря, — сказал Диллон. — Прошло уже два года с моей последней победы, у меня впервые появился шанс, и я обязан был это сделать. За два круга до финиша мы уверенно лидировали — пока Рикки не устроил аварию. Я не хотел этого делать, но должен был».

В защиту Остина следует отметить, что перед овертаймом он действительно шёл к победе. За два круга до финиша гонки Диллон опережал Хэмлина на 3,2 секунды, а Логано — на 4,4. В этот момент прямо перед лидером произошло столкновение отставшего на круг Рикки Стенхауса-младшего с Райаном Присом.

Права на видео принадлежат NBC. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Motorsports on NBC.

И, по правилам NASCAR, если для рестарта недостаточно кругов, гонка продлевается овертаймом — и, если понадобится, ещё одним, пока пелотон не уйдёт без проблем на финальный круг. Другими словами, если бы не авария аутсайдеров, Диллон выиграл бы гонку без всяких овертаймов.

Победа Диллона стала первой в сезоне для его деда Ричарда Чилдресса, основателя Richard Childress Racing — некогда великой команды, которая в 1980-е и 1990-е выигрывала с Дэйлом «Устрашителем» Эрнхардтом чемпионаты, а теперь находится в кризисе. Так, напарник Диллона — двукратный чемпион NASCAR Cup Series Кайл Буш — идёт в чемпионате лишь 20-м и зоне плей-офф уступает более сотни очков. Диллон перед гонкой в Ричмонде занимал 32-ю строчку — и пройти в плей-офф он мог лишь в случае победы. Отчасти именно поэтому он готов был биться до конца — Логано и Хэмлин, отметим, места в плей-офф себе забронировали давно.

Так можно было?

Дед встал на сторону внука: «Он знал, что должен это сделать. И они на его месте сделали бы то же самое». У Логано и Хэмлина мнение, разумеется, иное. «Это было трусливо с его стороны. Он был в четырёх корпусах позади, даже не близко, и просто въехал в меня, — сказал Логано. — Я понимаю, бамп-н-ран (небольшой толчок в бампер впереди идущей машины, чтобы сбить её с оптимальной траектории. — Прим. «Чемпионата»), я сам так делал, но в данном случае он просто приехал в меня». «Называть такое гонками даже не смешно. Это что угодно, но не гонки. Это было непрофессионально», — добавил крю-чиф Джоуи Пол Вольф.

«У нас нет штрафов за чересчур жёсткую борьбу, и это позволяет Остину делать всё, что ему заблагорассудится. Я ехал по своей части трассы, а он зацепил мою машину сзади, — поделился мнением Хэмлин. — Статистике всё равно, что здесь произошло, у него будет эта победа. Но в плей-офф он далеко не пройдёт, потому что за свои действия приходится расплачиваться. Впрочем, это того стоило: в чемпионате он отыграл позиций 20. Я понимаю, почему он так поступил, жаль, что я оказался вовлечён».

Джоуи Логано после финиша гонки в Ричмонде Фото: Sean Gardner/Getty Images

В NASCAR действительно обычно не штрафуют за такие действия, хотя в 2022-м ассоциация отстранила Буббу Уолласа за то, что тот намеренно выбил Кайла Ларсона, а после финиша накинулся на него с кулаками. В подавляющем большинстве случае границы разумного в борьбе остаются на усмотрение пилотов. И если ты позволяешь себе грязные действия в отношении соперников, рано или поздно в стену отправят тебя.

Как бы там ни было, таков характер NASCAR — и зрелище вроде финиша в Ричмонде в этих гонках в порядке вещей. Отчасти именно такие моменты, в которых ярко проявляются характеры пилотов, и составляют уникальность этих гонок. Только в них гонщик может специально врезаться в стену, чтобы, высекая искры, обогнать на финише пятерых! Собственно, и в текущем сезоне плей-офф уже не за горами — до конца регулярного сезона осталось три гонки, а 13 из 16 мест уже заняты победителями. Решающие битвы уже совсем скоро.