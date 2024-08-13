Неужели в RDS GP будет досрочный чемпион? У суперновичка 10 подиумов подряд!

Через рекорды к новым историческим достижениям — так можно описать сезон образца 2024 года в Гран-при Российской Дрифт Серии. Пятый этап турнира, прошедший на автодроме Moscow Raceway в его «обратной» конфигурации, показал, что в главном чемпионате страны по дрифту ярко зажглась новая звезда в лице Артёма Шабанова. Амбициозный новичок готов в доминирующем стиле досрочно — впервые за несколько лет! — оформить чемпионство, а заодно «забить гол престижа» сибирским пилотам, вернув наконец-то титул в Москву.

«Русский Джеймс Дин»

Феноменальная стабильность, помноженная на невероятное хладнокровие. Так можно описать выступление новичка RDS GP из команды TimeUp Артёма Шабанова, который ворвался в главную серию в статусе вице-чемпиона RDS Europe — 2023 и действующего обладателя титула Sochi Drift Challenge — 2023/2024. А ещё — в качестве завсегдатая призового подиума. Как москвич оказался в тройке призёров на финале «младшего» чемпионата в Рязани, так ни разу и не покидал её по ходу турнира в межсезонье, а с дебютом в Гран-при продолжил эту серию — в итоге за плечами у спортсмена 10 подиумов подряд и все шансы не просто стать чемпионом RDS GP с первой же попытки, но и сделать это досрочно, чего не удавалось никому в последние сезоны.

Самую серьёзную заявку на этот успех Шабанов сделал на Moscow Raceway, где пилоту впервые предстояло проехать по «обратной» конфигурации. В квалификации Артём выступил блестяще, получив за первую попытку 90 баллов, а во второй улучшился до 96 баллов, но этого хватило только для девятой строчки в протоколах. Так что работать пришлось уже со стадии топ-32, где сетка парных заездов свела новичка с Денисом Мигалём — основатель команды Fresh Racing сделал всё от него зависящее, однако помочь своему напарнику и одному из претендентов на чемпионство Дамиру Идиятулину не смог. Шабанов пробился в топ-16, но и Идиятулин смог это сделать, выиграв свою битву с молодым и перспективным пилотом «АВТОБАН AIMOL» Сергеем Кузнецовым.

Артём Шабанов Фото: RDS GP

Интересно, что парные заезды на пятом этапе изобиловали внутрикомандными сражениями. Не в последнюю очередь за это стоило поблагодарить погоду, которая и в субботу на стадии топ-32, и в воскресенье в полуфиналах обрушивала на Moscow Raceway короткие, но очень интенсивные дожди — кому-то удавалось проехать свои заезды посуху, кто-то устраивал уже парные заплывы, ну а кто-то оказывался в сверхсложной ситуации, будучи вынужденным выступать на частично сухом, частично влажном покрытии. Это в сочетании с непростой квалификацией и объясняет то, какими вышли сражения.

В воскресенье каждая дуэль могла стать решающей в плане определения лидера личного зачёта по итогам этапа. Сначала Шабанов встретился с напарником по TimeUp Леонидом Шнайдером. Дуэль получилась зрелищной, потому что в проезде лидером Шнайдер ушёл в занос после отказа гидроусилителя руля, а когда лидером был Шабанов, то он вылетел после поломки привода. TimeUp за отведённые ей пять минут починить машину Леонида не смогла, так что Артём был объявлен победителем этого хита через одиночный проезд bye run и получил место в топ-8. Там он взял верх над Ильёй Поповым, который все свои парные заезды проводил исключительно с напарниками по «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт» — в топ-32 он победил своего брата Владислава Попова, а в топ-16 превзошёл победителя квалификации Аркадия Цареградцева. А вот Шабанов остановил яркого юниора.

Дамир же в топ-8 уступил в сражении с Евгением Лосевым, который на стадии топ-32 победил вице-чемпиона сезона-2023 Антона Козлова из Carville Racing. Во внутрикомандном дерби Fresh Racing оба пилота неоднократно — судьям потребовались OMT-заезды для выявления победителя — демонстрировали сверхплотный и очень синхронный дрифт, но чуточку сильнее оказался всё-таки Лосев. Эта победа позволила Евгению отыграть отставание от Дамира в сражении за вторую строчку, ну а самому Идиятулину осложнила притязания на чемпионство.

И в полуфинале ситуация могла переломиться в пользу спортсменов Fresh Racing, поскольку Лосев и Шабанов встретились в топ-4. Вновь пришлось потрудиться в OMT-заездах, по итогам которых Артём отправился в решающую дуэль дня, а Евгению предстояло побороться за последнюю ступень пьедестала. И кто бы мог предположить, что сражение за третье место поведут два опытнейших пилота RDS GP, включая обладателя четырёх титулов Гочу, а за победу на этапе Гран-при Российской Дрифт Серии поспорят новичок серии и впервые вышедший в финал главного чемпионата страны по дрифту Андрей Астапов.

Лидер Takayama Forward Auto Георгий Чивчян в топ-32 победил представителя VSTeam CarX Евгения Спирина, а в топ-16 Гоче уступил Денис Сорокопуд из LUKOIL Racing Drift Team. На стадии топ-8 самый титулованный пилот российского дрифта встретился с новичком серии Владиславом Ерофеевым и забрал путёвку в полуфинал. А там Астапов оказался крепким орешком — Гоча допустил редкую для себя ошибку, доведя дело до контакта с представителем LUKOIL Racing Drift Team, так что Андрей отправился в финал, а Чивчян — в сражение за третье место.

И все проезды за призовые позиции прошли под знаком OMT. В битве Лосев vs Чивчян победу судьи отдали Гоче, который тем самым обеспечил своему новому спорткару на базе Nissan Z второй подряд подиум. В решающем противостоянии Шабанова и Астапова судьям пришлось потрудиться, чтобы выявить сильнейшего в «синхронном плавании», в которое финальные хиты превратила непогода. В итоге второй раз подряд победа досталась представителю TimeUp Артёму Шабанову, а Андрей Астапов второй раз в карьере (впервые в тройке призёров пилот оказался ровно год назад на такой же «обратной» версии Moscow Raceway) поднялся на подиум и добился лучшего своего результата в RDS GP — на пути к этому успеху он победил выступавшего по уайлд-кард пилота RDS Europe Артура Зелёного (STAR PЁR STARS AIMOL), затем Антона Дмитриенко и опытнейшего Сергея Сака из «АВТОБАН AIMOL».

«В дрифте история такая, что всегда побеждает самый стабильный — у нас каждая ошибка стоит очень много баллов. Плюс Артём ездит стабильно в любых условиях: и посуху, и по дождю, и по миксту, что самое сложное. В топ-8 в RDS GP едут уже такие профи, которые в любых условиях едут хорошо. А Шабанов – это дарование. Это прямо такой бриллиант в короне российского дрифта. У него все перспективы стать российским Джеймсом Дином, потому что он стабилен. Он просто иногда до какого-то холодка такого стабилен — мне иногда кажется, что не может человек ехать так, как он едет.

При этом без команды, без машины подготовленной его мастерство будет ничто, потому что я помню, когда мы ездили с ним в RDS Europe, то никаких уникальных показателей у него не было. Но в прошлом году, как только оказался в TimeUp, он сразу стал серебряным призёром. То есть ключ к победе — это баланс между мастерством пилота, инженерными навыками и работой команды.

Астапов удивил и обрадовал. Потому что Андрюха — один из самых, наверное, упорных пилотов. И не просто пилотов, а людей, которые строят свою машину сами. Он инженер. У него внутреннее понимание есть очень качественное, так что я рад за него как за пилота и как за человека. Очень радостно, что он смог.

Приятно, что сегодня не было ни одной случайной победы. То есть каждый, кто стоял на подиуме на пятом этапе, оказался там заслуженно, пилоты и их команды были лучшими и отработали мощнейше. Я уже много раз говорил, что конкуренция в дрифте растёт — в дрифте, как и в принципе в любой другой дисциплине автоспорта, ключевую роль играет команда, и как только команды начали подтягиваться к уровню «Форварда» того же, пошли победы и смена поколений пилотов», — отмечает руководитель Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский.

«Всем «джипишникам» надо бояться!»

Третий этап кряду на старт заездов RDS GP вышли пилоты «младшей» серии RDS Europe, которым в этом году регламент позволяет выбрать один из этапов Гран-при и выступить там. На Moscow Raceway дебютом решили отметиться четверо: пилот STAR PЁR STARS AIMOL Артур Зелёный своим Flanker F удвоил представительство российского гиперкара в серии, а Кирилл Мацкевич, Георгий Бибаев и Егор Губин выставили на старт сразу три «трёшки» BMW под эгидой команды «Шабанята». И да, никакого совпадения здесь нет — их наставником, давшим имя команды, является Артём Шабанов, которому впервые в его недолгой пока карьере в RDS GP пришлось осваивать роль играющего тренера в рамках одного этапа.

В квалификации в неофициальный «клуб 90+» попали 20 пилотов, причём Кириллу Мацкевичу путёвка в это престижное дрифт-сообщество досталась в драматичном ключе. Первую попытку пилот RDS Europe обнулил из-за ошибки, а во втором проезде уже не стал осторожничать и выдал яркий проезд — судьи оценили его на 91 балл. В итоге он стал единственным из четырёх представителей «младшей» серии, выступавших на пятом этапе RDS GP по уайлд-кард, кто проехал на 90 с лишним баллов. Правда, в топ-16 никто из молодёжи не пробился. Хотя и по разным причинам.

«Очень хорошо показали себя пилоты RDS Europe. Удивили все ребята своей готовностью именно эмоционально. Я больше всего боялся, что они будут под слишком большим давлением и будут совершать ошибки, которые в своей серии не совершили бы. Ничего подобного, все молодцы! Получилось, что, допустим, у того же Мацкевича команда облажалась, а не пилот. Пилот вообще ехал прекрасно, и было очень приятно на него смотреть.

Как уже много раз мы говорили, это, наверное, одно из лучших решений. Вот этот формат уайлд-кард, который мы сделали в этом году, мне он нравится очень сильно. Самое главное, что ребята почувствовали этот вкус победы. То есть они поняли, что это реально. Что это не какие-то заоблачные вершины, о которых ты можешь только мечтать, однако вживую даже боишься к этому подойти. Ты будешь зажмуриваться, но не захочешь это потрогать, а здесь вот они — вот она, живая история, вот он, паддок, вот он, старт, вот твой соперник. Ты выезжаешь и ты не отвалился от другого пилота, ты ехал близко с ним и проиграл в очень-очень плотной борьбе. Это же охрененно! Это, мне кажется, даёт всему чемпионату младшему стимул. Стимул, чтобы вот прям идти-идти, двигать, развивать свои машины.

Кстати говоря, ещё тоже очень хорошее впечатление оставили ребята с точки зрения работы с автомобилями. Допустим, у Артура Зелёного тачка достаточно мощная, она подготовлена именно под уровень RDS GP, но он на ней мало очень ездил — лишь один этап на Flanker F проехал, а в основном ездил на BMW и в неё прикатанный. Получается, он практически с корабля на бал пришёл — сел в не очень знакомую для себя машину, не очень привычную и сразу показал, что может ехать!

Наоборот, допустим, у Егора Губина тачка очень слабая, по сравнению с «джипишными» машинами — он проигрывал, не знаю, 200-300 сил. И меня поразило его несколько ОМТ с Григорием Гусевым! Просто взял с Грихой так проехал! Да все они молодцы — эти четверо показали, какая у нас смена растёт и что всем «джипишникам» надо бояться!» — высоко оценил перспективную молодёжь Дмитрий Добровольский.

Артур Зелёный Фото: RDS GP

«Flanker F — это любовь с первого взгляда»

Самым ярким во всех отношениях дебютантом RDS GP стал Артур Зелёный. Выступающий в составе STAR PЁR STARS AIMOL в RDS Europe пилот на Moscow Raceway привёз российский гиперкар Flanker F. Машина, которой тесно на трассах «младшего» чемпионата, оказалась в своей стихии и позволила спортсмену громко заявить о себе в непростых условиях.

«Я всю жизнь занимаюсь гонками, и у меня большая коллекция различных автомобилей — самая большая коллекция Rolls-Royce в России, так далее. И мне давно хотелось ещё научиться дрифту. Потом мы познакомились с Дмитрием Добровольским, который меня привёл на трассу Moscow Raceway, где я впервые увидел Flanker F — это была любовь с первого взгляда! После этого мы начали заниматься. У меня четыре машины — это Flanker, две BMW 3-Series E92 Eurofighter и BMW 3-Series E30 — и в зависимости от этапа, в зависимости от трассы я выбираю, на чём ехать.

Что касается Flanker F, то это потрясающая машина, с которой, считаю, мы сломали любые мнения об этом. Я как дебютант года, дебютант серии, который в принципе год назад только оказался в руле, выехал на первую гонку RDS Europe и квалификацию проехал на 93 балла — мне кажется, это отвечает на любые вопросы насчёт платформы и машины, которую я очень люблю. Это потрясающий автомобиль, лучший. В следующем году поеду весь сезон Гран-при Российской Дрифт Серии за рулём Flanker F.

На дебют в RDS GP я поставил себе задачу пройти квалу и сделал это. Сделал весьма неплохо, на 88,5 балла — единственное, я расстроился, что не добрал один клип. Во всём остальном я безумно доволен, мне всё понравилось. В топ-32 нам с Андреем Астаповым, к сожалению, досталось самое тяжёлое покрытие — реально, это был единственный заезд из всего дня, просто с ну самым плохим покрытием. Ну и, конечно, по моей небольшой неопытности всё пошло немножко не так… Но там и Андрей сам подскользнулся, а я уже встал за ним — на трассе снаружи скользко, внутри сухо, однако в дугу мы с ним качественно, мощно раскрылись, наверх прилетели, ставимся в ручник, а там — никого! Вот так и случилось лёгкое столкновение с Андреем», — резюмировал свой первый опыт в Гран-при Российской Дрифт Серии Артур Зелёный.

Артур Зелёный Фото: RDS GP

«Кричал «Просто проедь по квадратикам!»

Отдельный интерес представлял выезд «Шабанят» — пилотов младшей серии, с которыми в статусе наставника работает Артём Шабанов. Сразу трое его подопечных дебютировали в RDS GP на Moscow Raceway и, хотя ни один не пробился в топ-16, всё трио заявило о себе в полный голос как о будущих звёздах главной серии.

«С двумя моими товарищами, которые являются учениками Артёма Шабанова, Кириллом Мацкевичем и Егором Губиным, мы давно целились воспользоваться возможностью уайлд-кард, чтобы поучаствовать в RDS GP. Куда-то далеко ехать не хотелось, так что в своём региональном чемпионате договорились на MRW поучаствовать. Поэтому выбрали Moscow Raceway.

Очень понравилась конфигурация, понравилась больше, чем классическая версия трассы. Тут немного больше поворотов, и трасса идёт в разгон. Не то что первая версия, где сначала разогнались и потом всё к замедлению. Очень интересная трасса. Выступили не так, как хотели, но всё равно опыт.

Артём Шабанов сначала стал моим другом, а потом мы плавно пришли в дрифт. С ним комфортно работать, и однозначно у него есть чему поучиться. И хотя он больше наставник для своих учеников, а меня по-дружески споттерит, всё равно это очень сильно помогает», — поделился впечатлениями о своём дебюте в RDS GP Георгий Бибаев.

Георгий Бибаев Фото: RDS GP

«Вообще я приехал поучиться крутить бублики на «эмке», но в итоге меня затянуло в дрифт. Для новичка Артём — это хороший вход в мир дрифта, потому что, кроме езды, он может помочь с выбором машины, организовать механиков и сопровождение на трассе. Для дебюта в RDS GP я выбирал трассу поближе к дому, а это для меня или Мячково, или Moscow Raceway. На ADM Raceway я ездил в RDS Europe, поэтому для расширения кругозора решил поехать в Волоколамске. Основное впечатление от этапа — то, насколько шумно в техпарке! Если серьёзно, то, думаю, в следующем году поеду в RDS GP и, возможно, в RDS Europe тоже.

К своей первой квалификации я особо не готовился — очень расслабляет небольшое количество пилотов, в отличие от «младшей» серии. Думаю, поэтому и балл у меня такой невысокий. Грустно, что первую попытку не доехал, поэтому во второй не было возможности рисковать. Но фактически я сюда приехал на экскурсию, так что ехал безопасно», — рассказал Кирилл Мацкевич.

Кирилл Мацкевич Фото: RDS GP

«В своё время я хотел научиться тренироваться на BMW M — знакомые порекомендовали мне Артёма как тренера, а потом меня затянуло. С ним очень комфортно, он всё объясняет доступно и понятно. Всегда поддерживает и подсказывает, что и как лучше сделать. Ну и в какой-то момент мы решили приехать в RDS GP на Moscow Raceway — на ADM Raceway мы катались много раз, поэтому хотелось попробовать что-то новое и недалеко от Москвы

Отличный этап и его организация — мне всё очень понравилось! Я уверен, что ещё появится возможность поучаствовать в этом чемпионате. Из ярких воспоминаний — заезды с Григорием Гусевым. Гриха — очень профессиональный пилот, с которым можно ездить на полном доверии. С ним мы встречались на этапе RDS Europe на «Игора Драйв», где у нас был только один ОМТ-заезд, так что могу сказать без ложной скромности, что у меня есть небольшой прогресс в проездах с ним. Если поправлю заезды лидером, то, возможно, получится избежать такого количества ОМТ, но уверен, что зрителям понравились наши проезды. Ну а из полученного опыта — выяснилось, что с тонированным визором в тёмное время суток не совсем комфортно ездить», — резюмировал свой опыт в RDS GP Егор Губин.

Егор Губин Фото: RDS GP

«Жора Бибаев очень хорошо ехал тренировки, всё прекрасно — просто чуть-чуть Flanker оказался быстрее. Кирилл Мацкевич… К огромному сожалению, произошла невероятно глупая техническая ошибка (в топливный бак по ошибке вместо спирта залили воду, и команде не хватило времени, чтобы устранить ошибку и вовремя отправить пилота к старту — Прим. «Чемпионата»), но я уверен, что он очень сильно поедет — и пилоты многие в RDS GP это знают. Но ничего, в следующем году его увидим.

Егор Губин — красавчик, бился до последнего и дал Грихе понервничать! Но, к сожалению, чуть-чуть опыта не хватило. С учётом того, что он вторым всё сделал прекрасно, я кричал: «Просто проедь по квадратикам!», но нервы, всё-таки надо время на адаптацию, потому что Егор у нас по факту дебютант. В том году Губин дебютировал в RDS Europe и потихоньку-потихоньку, в этом году уже гораздо лучше едет. И очень сильные проезды в RDS GP показал. Я вообще не сомневаюсь в езде «Шабанят», но им надо с эмоциями поработать», — отметил выступления своих подопечных Артём Шабанов.

Битва Москвы и Сибири

После уикенда в Москве Артём Шабанов довёл своё преимущество в личном зачёте до практически двукратного над идущим вторым Дамиром Идиятулиным. На третьей строчке остаётся Евгений Лосев, но его главным соперником теперь становится Георгий Чивчян. А вот в командном зачёте сменился лидер — TimeUp обошла чемпионские коллективы Fresh Racing и Takayama Forward Auto, имея все шансы на первый в своей истории титул. Но если TimeUp и Fresh Racing разделяют несколько десятков очков, то Takayma Forward Auto отстаёт сильнее — для неё главной задачей будет защитить свою позицию от притязаний LUKOIL Racing Drift Team и «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт», которые подбираются ближе.

Следующий, шестой этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдёт в самом сердце Сибири — 7 и 8 сентября главный чемпионат страны отправляется на родину российского дрифта, в Красноярск. Трасса «Красное кольцо» будет новой для Артёма Шабанова и домашней для его главных соперников. Не исключено, что именно в Красноярске будет поставлена точка в принципиальном соперничестве москвича и сибирских пилотов, а также впервые за несколько лет досрочно определится чемпион RDS GP сезона-2024, которым впервые с 2016 года и титула Евгения Сатюкова может стать москвич. А это значит, что соперничество двух школ дрифта может выйти на принципиально новый уровень.