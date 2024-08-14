Что опять случилось с «Феррари»? Вместо борьбы за титул «Скудерия» снова страдает

«Феррари» вновь разочаровывает болельщиков. В межсезонье команда полностью переделала болид и рассчитывала побороться за чемпионство — и именно «Скудерия» первой в этом сезоне сумела одолеть «Ред Булл», когда у Ферстаппена возникли проблемы в Австралии и Монако.

Однако затем инженеры обновили машину — и всё стало гораздо хуже. На фоне прогресса «Макларена» и «Мерседеса» «Феррари» оказалась лишь четвёртой по скорости машиной. Если на восьми первых этапах Сайнс и Леклер одержали по одной победе и на двоих девять раз поднимались на подиум, то в семи следующих гонках пилоты «Скудерии» были в топ-3 лишь два раза.

После летнего перерыва «Феррари» планирует вновь обновить автомобиль — и это будет последний большой пакет в этом году. Пока в паддоке гадают, позволит ли он «Скудерии» выбраться из кризиса, вспомним, как она в нём оказалась.

Дельфинирование возвращается

Перед этапом в Барселоне в «Феррари» рассчитывали, что обновления позволят догнать «Ред Булл» и «Макларен» — «Мерседес» тогда был далеко позади. Цели не достигли: с новой конфигурацией машины пилоты столкнулись с сильным дельфинированием — казалось, уже забытой в паддоке проблемой.

При этом само по себе обновление сработало: прижимной силы стало больше, в медленных поворотах машина смотрелась лучше. Однако потери из-за усилившегося дельфинирования перекрывали все выгоды. У пилотов пропала уверенность в кокпите, а инженерам пришлось отказываться от части «прижима».

Борьба Шарля Леклера и Карлоса Сайнса на Гран-при Испании Фото: Peter Fox/Getty Images

К этапу в Венгрии в «Скудерии» подготовили новое днище — оно само по себе стало шагом назад, поскольку в задней части его конфигурация напоминала ту, что использовалась до Барселоны. Из-за особенностей «Хунгароринга» оценить эффективность решения было трудно, зато более ясной картина стала в Бельгии.

В квалификации Шарль Леклер взял поул, показав, что уверенность за рулём вернулась, а в гонке доехал (после дисквалификации Расселла) до подиума, сдержав Ферстаппена и Норриса. Догнать лидеров «Феррари» действительно не удалось, по чистому темпу машина по-прежнему лишь четвёртая, но уикенд оказался обнадёживающим.

Всё равно не тот уровень

В то же время сам по себе тренд оптимизма не внушает. Придя в «Феррари», Фредерик Вассёр вроде бы навёл порядок, однако первая же построенная под его руководством машина вновь буксует. Гран-при Бельгии обнадёживает, но не слишком, ведь в Маранелло пока даже не надеются догнать остальные топ-команды. Сравните это с ожиданиями в межсезонье, когда «Феррари» планировала быть по меньшей мере второй силой в пелотоне.

Из команды продолжают уходить специалисты. Маранелло покинул возглавлявший разработку шасси Энрико Кардиле. Его заменит Лоик Серра, однако он приступит к обязанностям только с 1 октября, а полностью войти в курс дела сможет лишь к старту сезона-2025. Как бы там ни было, технический отдел «Феррари» неизбежно ждёт некий переходный период, за время которого Серра будет перестраивать команду под себя.

Энрико Кардиле покидает «Феррари» Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Возможно, готовящийся финальный пакет обновлений позволит совершить настоящий рывок — такой, как в «Макларене», и ближе к концу сезона «Феррари» будет по силам регулярно бороться за победы. Но пока надежд на это не так много. Кажется, всё идёт к тому, что и в следующем году «Феррари» среди фаворитов не будет. Однако хорошая новость в том, что у Вассёра ещё есть время собрать команду и подготовиться с ней к переходу на новый регламент в 2026 году.

Считается, что «Феррари» во время таких перемен лишь проигрывает, но в начале сезона-2022 и в 2017–2018 годах именно «Скудерия» была ближе всех к доминирующим командам («Ред Булл» и «Мерседесу» соответственно). К тому моменту освоится в Маранелло и Льюис Хэмилтон. В общем, хоть от «Феррари» и хотелось большего уже в этом году, ставить на ней крест пока рано.