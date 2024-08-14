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Проблемы Феррари в Формуле-1 сезона-2024: неудачные обновления, дельфинирование, уход Энрико Кардиле

Что опять случилось с «Феррари»? Вместо борьбы за титул «Скудерия» снова страдает
Дмитрий Захарченко
Проблемы Феррари в Формуле-1 сезона-2024
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Есть ли надежда догнать лидеров или тифози остаётся ждать лишь нового регламента в 2026 году?

«Феррари» вновь разочаровывает болельщиков. В межсезонье команда полностью переделала болид и рассчитывала побороться за чемпионство — и именно «Скудерия» первой в этом сезоне сумела одолеть «Ред Булл», когда у Ферстаппена возникли проблемы в Австралии и Монако.

Однако затем инженеры обновили машину — и всё стало гораздо хуже. На фоне прогресса «Макларена» и «Мерседеса» «Феррари» оказалась лишь четвёртой по скорости машиной. Если на восьми первых этапах Сайнс и Леклер одержали по одной победе и на двоих девять раз поднимались на подиум, то в семи следующих гонках пилоты «Скудерии» были в топ-3 лишь два раза.

После летнего перерыва «Феррари» планирует вновь обновить автомобиль — и это будет последний большой пакет в этом году. Пока в паддоке гадают, позволит ли он «Скудерии» выбраться из кризиса, вспомним, как она в нём оказалась.

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Дельфинирование возвращается

Перед этапом в Барселоне в «Феррари» рассчитывали, что обновления позволят догнать «Ред Булл» и «Макларен» — «Мерседес» тогда был далеко позади. Цели не достигли: с новой конфигурацией машины пилоты столкнулись с сильным дельфинированием — казалось, уже забытой в паддоке проблемой.

При этом само по себе обновление сработало: прижимной силы стало больше, в медленных поворотах машина смотрелась лучше. Однако потери из-за усилившегося дельфинирования перекрывали все выгоды. У пилотов пропала уверенность в кокпите, а инженерам пришлось отказываться от части «прижима».

Борьба Шарля Леклера и Карлоса Сайнса на Гран-при Испании

Борьба Шарля Леклера и Карлоса Сайнса на Гран-при Испании

Фото: Peter Fox/Getty Images

К этапу в Венгрии в «Скудерии» подготовили новое днище — оно само по себе стало шагом назад, поскольку в задней части его конфигурация напоминала ту, что использовалась до Барселоны. Из-за особенностей «Хунгароринга» оценить эффективность решения было трудно, зато более ясной картина стала в Бельгии.

В квалификации Шарль Леклер взял поул, показав, что уверенность за рулём вернулась, а в гонке доехал (после дисквалификации Расселла) до подиума, сдержав Ферстаппена и Норриса. Догнать лидеров «Феррари» действительно не удалось, по чистому темпу машина по-прежнему лишь четвёртая, но уикенд оказался обнадёживающим.

Подводим итоги первой половины сезона:
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Всё равно не тот уровень

В то же время сам по себе тренд оптимизма не внушает. Придя в «Феррари», Фредерик Вассёр вроде бы навёл порядок, однако первая же построенная под его руководством машина вновь буксует. Гран-при Бельгии обнадёживает, но не слишком, ведь в Маранелло пока даже не надеются догнать остальные топ-команды. Сравните это с ожиданиями в межсезонье, когда «Феррари» планировала быть по меньшей мере второй силой в пелотоне.

Из команды продолжают уходить специалисты. Маранелло покинул возглавлявший разработку шасси Энрико Кардиле. Его заменит Лоик Серра, однако он приступит к обязанностям только с 1 октября, а полностью войти в курс дела сможет лишь к старту сезона-2025. Как бы там ни было, технический отдел «Феррари» неизбежно ждёт некий переходный период, за время которого Серра будет перестраивать команду под себя.

Энрико Кардиле покидает «Феррари»

Энрико Кардиле покидает «Феррари»

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Возможно, готовящийся финальный пакет обновлений позволит совершить настоящий рывок — такой, как в «Макларене», и ближе к концу сезона «Феррари» будет по силам регулярно бороться за победы. Но пока надежд на это не так много. Кажется, всё идёт к тому, что и в следующем году «Феррари» среди фаворитов не будет. Однако хорошая новость в том, что у Вассёра ещё есть время собрать команду и подготовиться с ней к переходу на новый регламент в 2026 году.

Считается, что «Феррари» во время таких перемен лишь проигрывает, но в начале сезона-2022 и в 2017–2018 годах именно «Скудерия» была ближе всех к доминирующим командам («Ред Булл» и «Мерседесу» соответственно). К тому моменту освоится в Маранелло и Льюис Хэмилтон. В общем, хоть от «Феррари» и хотелось большего уже в этом году, ставить на ней крест пока рано.

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