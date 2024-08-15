Моторное масло G-Energy прошло испытание дрифтом в ходе этапа RDS GP

Бренд моторных масел G-Energy стал официальным партнером этапа Российской Дрифт Серии (RDS GP) и техническим партнером ее двукратного вице-чемпиона Никиты Шикова. Сотрудничество с топовым пилотом включает использование на его технике масел G-Energy, а также исследование их свойств при максимальных нагрузках в ходе соревновательных и тренировочных заездов. Результаты испытаний планируется применить в дальнейшей разработке рецептуры моторных масел.

В мире дрифта Никита Шиков широко известен по выступлениям за команду Carville Racing на Toyota Supra A90 по прозвищу «Гроза». Под капотом «Грозы» установлен культовый двигатель 2JZ-GTE с увеличенным объёмом 3,4 литра, способный выдавать 1013 л.с. в отсечке 7900 об/мин. и раскручивать колеса до скорости 280-300 км/ч. Для сравнения при обычной езде по городу мотор дорожного автомобиля редко работает на отметке выше 4000 оборотов.

Для того, чтобы справляться с запредельным режимом работы во время дрифтовых дуэлей, двигателю необходимо качественное моторное масло. Нагрузки на силовую установку в таких соревнованиях длятся меньше минуты, но по сравнению с кольцевыми гонками или ралли отличаются большей интенсивностью. Кроме того, в отличие от гонок, где автомобили движутся прямолинейно и охлаждаются набегающим потоком воздуха, в дрифте они едут боком и не получают достаточного обдува, из-за чего мотор нагревается в среднем до 130оС. При таких экстремальных температурах критически важно, чтобы масло сохраняло свою вязкость и защитные свойства.

В партнерстве с G-Energy на пятом этапе RDS GP Никита Шиков использовал моторное масло на основе полиальфаолефинов (ПАО) и сложных эфиров. Продукт обладает высокой вязкостью, которая не падает при повышенных температурах, а его присадки медленнее сгорают во время эксплуатации, позволяя маслу дольше сохранять свои качества.

В течение трех дней Шиков выжимал из мотора все, чтобы дать зрителю красивые и дымные заезды. В это время в гоночном боксе его команды мобильная лаборатория G-Energy проводила анализ проб работающего масла, в том числе проверку кинематической вязкости, щелочного числа, степени загрязнения и других параметров. Результаты исследования показали, что ключевые показатели G-Energy, использовавшегося на машине пилота, остались в норме. Особенность работы двигателя в режиме дрифта — частые перегазовки и попадание несгоревшего топлива в масло, что ведет к снижению кинематической вязкости. По результатам тестов основной показатель вязкости масла при 100оС держится в классе SAE 60, не выходит за нижнюю границу 21,9 сСт, что позволяет обеспечивать оптимальное давление в системе смазки и защиту от износа. Поэтому команда была спокойна за состояние двигателя «Грозы» на протяжении всего гоночного уикенда.

«Моторное масло G-Energy превосходно справляется с защитой и охлаждением мотора в режиме гонок и обеспечивает работоспособность двигателя. Ресурса одной заливки масла хватает более чем на 60 заездов – это много, отличный результат!», – добавил Шиков.

Масло G-Energy обеспечивает защиту двигателя в экстремально высоких рабочих температурах, благодаря специальным компонентам:

Полиальфаолефины (ПАО-основа) — отвечают за высокую термоокислительную стабильность и низкую испаряемость.

Органический молибден — снижает трение и создает защитный слой на деталях двигателя в момент высоких нагрузок и высокой температуры.

Эстеры — благодаря особой молекулярной структуре притягиваются к металлическим поверхностям, снижают коэффициент трения, помогая двигателю выдавать большую мощность.

G-Energy совершенствует продукт, который гарантирует бесперебойную работу силового агрегата в самых экстремальных условиях. Правильный выбор масла — один из важнейших факторов для защиты двигателя.

G-Energy — это инновационный бренд, предлагающий широкий ассортимент современных высокотехнологичных смазочных материалов для легковых и коммерческих автомобилей. Моторные, трансмиссионные, гидравлические масла производятся с использованием синтетических технологий качественных базовых масел — Base Synthetic Technology* и передовых разработок в области присадок. Современные технологии производства и высочайшее качество масел G-Energy позволяют превосходить требования автопроизводителей и соответствовать высоким ожиданиям самых опытных и взыскательных автолюбителей.

Реклама. ООО «Газпромнефть — смазочные материалы». ИНН 7728640182. erid 2Ranykm724Y