На лидера не тянет. Почему в «Мерседесе» не рассчитывают на Расселла

В следующем году Льюис Хэмилтон отправится в «Феррари», а значит, безоговорочным лидером «Мерседеса» должен стать Джордж Расселл. Впрочем, вряд ли Расселлу удастся надолго удержаться в этом статусе: неубедительные результаты вкупе со слухами об интересе команды Тото Вольфа к Максу Ферстаппену ставят под сомнения перспективы Джорджа в «Мерседесе». Как британский гонщик оказался в таком положении и насколько всё серьёзно?

В условиях борьбы за победы Расселл выглядит слабее Хэмилтона

В «Мерседес» Расселл приходил два года назад, и тогда перед молодым британцем стояла ровно одна задача – не проиграть Хэмилтону в одну калитку, ведь в таком случае он рисковал на долгие годы отойти на вторые роли в команде. К чести Джорджа, задачу-минимум он не то что выполнил, а перевыполнил. Первая часть сезона-2022 для Расселла сложилась если не идеально, то близко к тому. Да, «Мерседес» серьёзно регрессировал с началом новой технической эры, откатившись к статусу лишь третьей силы пелотона. В подобных обстоятельствах сражаться за победы не представлялось возможным, но в контексте личных амбиций Расселла творилось нечто более важное: он буквально громил Хэмилтона во внутрикомандном сражении.

Сухие цифры: в первых девяти гонках сезона Джордж набрал 111 очков, в то время как Льюис – 77, лишь два раза финишировав впереди напарника. Почему за ориентир мы взяли именно стартовые девять этапов? А потому что на 10-й по счёту Гран-при в Сильверстоуне «Мерседес» привёз масштабные обновления, позволившие «серебряным стрелам» серьёзно прибавить. И вот как только «Мерседес» подтянулся к лидерам, от преимущества Расселла над напарником не осталось и следа: в оставшихся 13 Гран-при Джордж набрал лишь на один балл больше, а по финишам в топ-3 Льюис так и вовсе оказался впереди (7-5).

Второй сезон в составе «Мерседеса» выдался у Расселла «похмельным». «Серебряные стрелы» прибавили ещё больше, окончательно утвердившись в статусе второй силы пелотона (по крайней мере, являлись ей на большей части этапов). В условиях какой-никакой, а конкурентоспособности Хэмилтон чувствовал себя куда увереннее молодого напарника: 234-175 — по очкам и 6-2 – по количеству финишей в топ-3. Что уж говорить, если Льюис завершил чемпионат на третьей строчке личного зачёта (лучший, не считая пилотов «Ред Булл»), а Расселл – на восьмой, опередив лишь Пиастри и Стролла из представителей команд первой пятёрки (и это при том, что «Мерседес» занял второе место в командном зачёте).

Ну а третий сезон Расселла в «Мерседесе» (то есть текущий) окончательно превратил в аксиому теорию, что в условиях борьбы за высокие места Джордж смотрится откровенно слабее Хэмилтона. На первых восьми этапах, когда «серебряные стрелы» пребывали на позициях четвёртой команды пелотона, Расселл частенько опережал напарника, набрав за этот отрезок на 12 очков больше (в квалификационном сражении так и вовсе разгром — 7-1 в пользу Джорджа).

Начиная с девятого этапа «Мерседес» вернулся в группу лидеров, и повторился сценарий двухлетней давности: за высокие места Хэмилтон борется куда увереннее Расселла. Да, Джордж выиграл гонку в Австрии, но эта победа стала возможной исключительно благодаря столкновению Ферстаппена и Норриса на последних кругах – исходя из гоночного темпа, молодой британец должен был финишировать третьим.

Победа в Австрии — не гарантия светлого будущего для Расселла Фото: Mark Thompson/Getty Images

Расселл хорош в квалификациях, однако ни один из двух поулов он так и не смог конвертировать в победу. В Монреале Джордж откровенно потерялся в дождевых условиях (Ферстаппен и Норрис смотрелись куда убедительнее), а в Сильверстоуне во многом повторился канадский сценарий: как только заморосило над трассой, Расселла откровенно «съел» Хэмилтон. В дальнейшем Джордж завершит гонку из-за механических проблем, но к борьбе с напарником это отношения не имеет.

В защиту Расселла можно было бы вспомнить его героический перформанс в Бельгии, однако вряд ли стоит учитывать результат, добытый на машине, имевшей нелегальное преимущество (1,5 кг – вес внушительный). Собственно, за это британец и получил дисквалификацию.

«Мерседес» ищет нового лидера на стороне. Ферстаппен – кандидат №1

Какие выводы можно сделать из всего вышеперечисленного? Расселл – антипод Хэмилтона. То есть Джордж выглядит менее убедительно именно в условиях борьбы за высокие места. Трудно сказать, с чем именно это связано: то ли Хэмилтон теряет мотивацию за рулём слабой машины, то ли Расселл ментально не готов к постоянным сражениям за победы. А может, всё вместе.

Как бы там ни было, а с подобными раскладами будущее Джорджа в «Мерседесе» видится весьма туманным. Да, такой гонщик, как Расселл, способный не выключиться, получив слабую технику, и тащить команду вперёд в трудные времена, однозначно пригодился бы «Мерседесу». Однако подобный функционал можно взвалить на второго пилота, но никак не на лидера команды. От гонщика №1 требуется ровно обратное: выжимать из машины максимум, когда она находится в наилучшей форме. И вот с этим, как показывает практика, у Джорджа не всё в порядке.

Даже сугубо визуально складывается впечатление, что в «Мерседесе» не особо-то и рассчитывают на Расселла. Вспомните: когда активизировались слухи об интересе «серебряных стрел» к Максу Ферстаппену – как раз после того, как «Феррари» объявила о переходе Хэмилтона. То есть, лишившись первого пилота, Тото Вольф предпочёл искать нового лидера на стороне, а не строить команду вокруг уже числящегося на контракте Расселла.

Макс Ферстаппен угрожает будущему Расселла в «Мерседесе» Фото: Mark Thompson/Getty Images

Кстати о контракте. Соглашение Джорджа с «Мерседесом» истекает в конце 2025 года. До конца следующего сезона у Ферстаппена будет время оценить дальнейшие перспективы «Ред Булл», взвесить все за и против ухода из команды. И если Макс всё же надумает примкнуть к «Мерседесу», Расселл, вполне вероятно, будет вынужден начать подыскивать себе новую команду.

Сезон-2025 рискует стать для Джорджа едва ли не ключевым в карьере. Ведь в том случае, если Ферстаппен всё же надумает переехать в Брэкли, британцу придётся в очной дуэли сразиться за место в команде со своим новым напарником Андреа Кими Антонелли (вопрос с его контрактом практически решён). К ошибкам итальянского дебютанта в «Мерседесе» наверняка отнесутся с определённой долей понимания, поэтому единственным вариантом остаться в команде для Расселла станет тотальный разгром напарника. При любом другом раскладе Джордж рискует отправиться на биржу труда. А там уже и контракт с «Ауди» будет за счастье….