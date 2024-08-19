В Ф-1 берут гонщиков, которые не блещут и даже проваливаются в «молодёжке». Что за ерунда?

В следующем сезоне Формулы-1 чемпионат пополнит как минимум один новичок – «академик» «Феррари» Оливер Берман подписал контракт с «Хаасом». А вообще, в 2025 году на стартовой решётке Ф-1 может оказаться аж четыре молодых пилота: весьма вероятно, компанию британцу составят Андреа Кими Антонелли, Джек Дуэн и Лиам Лоусон. Что интересно, никто из них не блистал в главном юниорском первенстве планеты Формуле-2. Неужели результаты в «молодёжках» стали хуже котироваться командами Ф-1? И чем сегодня руководствуются гоночные боссы, выбирая пилотов?

Берман проваливает текущий сезон, Антонелли – неплох, но не разрывает

Оливер Берман

На фоне остальных потенциальных новичков Формулы-1 особенно выделяется воспитанник «Феррари» Оливер Берман – кстати, единственный, у кого уже есть на руках подписанный контракт с командой Ф-1. Британец был хорош в «трёшке», где с первой попытки едва не стал чемпионом, завершив дебютный сезон на третьей строчке, но вот в Ф-2 у него совсем не задалось.

Первый сезон в «двушке» Берман провёл относительно неплохо (особенно для дебютанта): взял три поула (лучший результат наравне с Мартинсом), выиграл три основные гонки и завершил чемпионат на шестом месте. Но вот вторая попытка покорить Формулу-2 у молодого британца откровенно провалилась. За четыре этапа до конца сезона Берман занимает лишь 15-ю строчку в личном зачёте! Напомним, речь идёт о пилоте, у которого есть на руках контракт с командой Ф-1.

Немного цифр, фиксирующих провальный сезон Бермана. Лишь четыре раза Оливер квалифицировался в топ-10, в его активе всего пять финишей в очковой зоне и всего лишь один подиум (победа в спринте на «Сильверстоуне»), а в воскресных гонках он не финишировал выше четвёртой позиции.

Из успехов Бермана можно вспомнить разве что две квалификации. В Джидде британец взял поул, но не принял участия ни в одной из гонок, так как в экстренном порядке отправился в «Феррари» подменять Сайнса, а в Имоле Оливер стартовал вторым в воскресном заезде и даже лидировал какое-то время, но по собственной вине заглох во время пит-стопа, тем самым лишив себя хорошего шанса на победу. Не густо для без пяти минут пилота Ф-1.

Босс «Хааса» Комацу верит в Бермана Фото: Getty Images

Андреа Кими Антонелли

С большой долей вероятности в следующем году дебютирует в Формуле-1 и напарник Бермана по «Преме» Андреа Кими Антонелли – по сообщениям инсайдеров, контракт с «Мерседесом» – вопрос решённый. Напомним, итальянскому пилоту в этом месяце исполняется лишь 18. Насколько оправданно поднимать в Формулу-1 (да ещё и сразу в топ-команду) столь юного гонщика – вопрос хороший. А вот в чём можно быть уверенным, так это в том, что в «Мерседесе» сложилась какая-то запредельная вера в Антонелли.

Для начала немцы протащили своего «академика» из ФРЕКА прямиком в Формулу-2, минуя чемпионат Ф-3, через который прошли, в общем-то, все видные юниоры последних лет. А уже спустя полгода выступлений в Ф-2 в Брэкли готовы подписать в главную команду 18-летнего юнца. Кстати, как там дела у Антонелли в «двушке»?

Понятно, что в отношении Андреа Кими нужно делать кучу скидок и поблажек, ведь, повторимся, в Формуле-2 он проводит первый сезон, а в Ф-3 и вовсе никогда не выступал (в отличие от Бортолето, Арона и прочих дебютантов). И если принять во внимание все обстоятельства, то Антонелли проводит, в общем-то, неплохой сезон. На данный момент он занимает седьмую строчку в личном зачёте – частенько квалифицируется в топ-5, регулярно борется за хорошие очки и даже выиграл основную гонку в Венгрии. Одним словом, вполне органично смотрится на фоне более опытных соперников. Хотя и ничего сверхъестественного не показывает. А ведь чего-то такого все ожидают от потенциального пилота «Мерседеса». Не так ли?

Джек Дуэн

Ещё одним новичком Формулы-1 в следующем году с большой долей вероятности станет Джек Дуэн – уж больно активно в последние месяцы его прочат инсайдеры на место напарника Пьера Гасли. В отличие от Бермана и Антонелли, «академик» «Альпин» в этом сезоне лишён соревновательной практики и выполняет функции резервного пилота французской команды, лишь изредка принимая участие в пятничных практиках. Стало быть, выбор в пользу австралийца был сделан на основе его выступлений в прошлом сезоне.

В 2023-м Дуэн провёл относительно неплохую кампанию в Формуле-2, заняв третье место по итогам чемпионата. С учётом того, что для юниора «Альпин» это был уже второй полноценный сезон в «двушке», результат нельзя назвать выдающимся – к тому же от борьбы за титул австралиец был откровенно далёк. Впрочем, боссам «Альпин» хватило и этого, чтобы включить Дуэна в шорт-лист кандидатов на место боевого пилота.

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Лиам Лоусон

Из всей четвёрки «завтрашних» пилотов Ф-1 Лоусон обладает наиболее внушительным бэкграундом. Во-первых, в прошлом году Лиам провёл пять этапов за «Альфа Таури» и даже набрал очки в одной из гонок. А во-вторых, протеже «Ред Булл» достойно откатал дебютный сезон в чемпионате Супер Формулы, который считается быстрейшей гоночной серией после Формулы-1: Лиам выиграл первую же гонку и совсем немного не дотянул до чемпионского титула.

Прошлым сезоном Лоусон во многом спас свою карьеру, ведь на основе выступлений в Формуле-2 новозеландца вряд ли бы рассматривали на роль пилота младшей команды «быков». Первый сезон в «двушке» Лиам завершил лишь на девятом месте, второй – на третьем, без каких-либо намёков на борьбу за титул – даже поулов и побед в основных гонках не было. В общем, повезло Лоусону, что Хельмут Марко предоставил ему второй шанс в виде японской командировки, а потом Риккардо сломал руку.

Формула-2 перестала быть показательным чемпионатом. Команды Ф-1 собирают данные об «академиках» другими способами

После долгого введения в контекст пора бы уже ответить на главный вопрос: неужели результаты в Формуле-2 больше не являются главным критерием при рассмотрении кандидатуры молодого пилота? Если коротко, то да, на сегодняшний день сложилась именно такая картина.

Да, многие ныне выступающие за топ-команды пилоты Ф-1 показывали впечатляющие результаты в «двушке» (Леклер, Расселл, Норрис и Пиастри), причём было это не так уж и давно. Однако за последние пару лет в восприятии гоночными боссами Формулы-2 действительно многое поменялось — и на то есть свои причины.

Начнём с того, что в последнее время «двушка» стала куда менее показательной с точки зрения оценки мастерства пилотов. Виной тому «моторная лотерея» – система распределения двигателей между машинами путём слепого жребия. Формула-2 – это моносерия, однако некий элемент неравенства в чемпионате всё же присутствует, и заключается он в моторах. Двигатели на каждой машине установлены одинаковые, но вот состояние при поступлении с производства у них разное — число «лошадок» скачет туда-сюда, причём достаточно существенно. И если фортуна отвернётся от гонщика, он может получить «убитый» мотор, что естественным образом скажется на уровне его конкурентоспособности.

Во многом именно «моторной лотереей» можно объяснить кардинально отличающиеся друг от друга результаты одного гонщика в разные моменты сезона. То есть в одной части чемпионата пилот откровенно проваливается, а в другой – переживает чудесное преображение. Таких примеров предостаточно – из свежих можно вспомнить прошлогодние выступления Джека Дуэна. За первые четыре этапа он лишь один раз квалифицировался в топ-10, набрав всего лишь 22 очка. А вот на пяти финальных этапах австралиец завоевал два поула и трижды побеждал в основных гонках. Будь у него столь конкурентоспособная машина на протяжении всего сезона, наверняка бы поборолся за титул. Кстати, Дуэн лично говорил о неудовлетворительном техническом состоянии болида в начале чемпионата.

На фоне регресса Формулы-2 как чемпионата, отражающего реальную силу пилота, гоночные боссы стали больше доверять другим данным при оценке своих «академиков». В частности, у команд Ф-1 есть возможность собрать информацию о своих юниорах на симуляторе (а он вполне котируется) или тестах уже неактуальных болидов – недаром на подобные испытания частенько приглашают более опытных пилотов, так сказать, для ориентира.

Также добавить веса в глазах наставников юниорам могут выступления за пределами «молодёжек». Хельмут Марко, к примеру, достаточно высоко котирует Супер Формулу, поэтому успехи Лоусона в японском первенстве серьёзно повысили акции молодого гонщика. Ну и удачный дебют в Ф-1, конечно, утвердил Лиама в статусе кандидата №1 на повышение. По схожему пути пошёл и Берман. Да, Оливер провёл лишь один Гран-при, но самое главное – он не растерялся в экстренной ситуации, с ходу показав приемлемый результат на достаточно пилотажной трассе в Джидде. Хотя, конечно, и промашки случаются на фоне очарования пилотом по итогам одной удачной гонки – Ник де Врис не даст соврать.

Но вернёмся к нашей четвёрке молодых гонщиков. Берман, Антонелли, Дуэн, Лоусон – все они являются «академиками» конкретных команд Ф-1, которые наблюдают за ними не один год и имеют о них куда более обширное представление, нежели мы с вами. И уж если «Феррари» так рьяно тащит Бермана в Формулу-1, закрывая глаза на провальный сезон в Ф-2, значит, в Маранелло что-то знают о своём протеже – в том числе и причины его неудач. Усадить молодого гонщика в Формулу-1 – удовольствие дорогое, поэтому, если та или иная команда этим занимается, на то у неё есть основания.