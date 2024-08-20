Так вот почему «Ред Булл» стал проигрывать? В Ф-1 изменили правила прямо по ходу сезона

Международная автомобильная федерация (ФИА) внесла изменения в технический регламент Формулы-1 — отныне на болидах запрещено использовать механизмы, которые перераспределяют тормозное усилие между колёсами одной оси. Изменения вступают в силу немедленно, то есть уже на предстоящем в эти выходные Гран-при Нидерландов за применение подобных систем будут наказания.

Это не должно стать проблемой — сейчас в Формуле-1 асимметричное торможение никто не использует. Но, говорят, раньше такая система была у «Ред Булл» — и именно после отказа от неё у австрийцев начались проблемы.

«Возвращение тормоза Ньюи»

В конце прошлой недели в пункте 11.1.2 (раздел «Тормозная система») технического регламента Формулы-1 2024 года появилось следующее дополнение: «Любая система или механизм, который систематизированно или управляемо создаёт ассиметричное торможение в рамках оси, запрещён». Речь в данном случае идёт не о запрете какого-то конкретного механизма, а о самом принципе.

На новость отреагировал Питер Уиндзор, который в 80-90-е годы работал в «Уильямсе» и «Феррари», а теперь известен как журналист. «Похоже, в «Ред Булл» использовали хитрый инерционный клапан, пока их не заставили снять его перед Гран-при Майами. Это может объяснять проблемы Ферстаппена с правым задним тормозом в Мельбурне и проблемы на входе в повороты в Китае», — отметил Уиндзор.

Сайнс и Ферстаппен на Гран-при Австралии Фото: Mark Thompson/Getty Images

«В этом есть смысл. Это своего рода возвращение скрытого тормоза Ньюи, только автоматического и создающего задними тормозами вращающий момент», — отметил технический эксперт Крэйг Скарборо, вспомнивший другую машину британского инженера — «Макларен» 1998 года с дополнительной тормозной педалью, которая позволяла распределять усилие внутри одной оси.

В дискуссию тем временем ворвался механик «Ред Булл» Калум Николас. «Полная чушь. Я делал эту машину последние 14 гонок, а он нет», — сказал Николас в ответ на слова Скарборо. «Если честно, меня это беспокоит только потому, что другие команды заслуживают большего уважения за вложенный труд, который и позволил им догнать. Не всё в мире объясняется заговором», — добавил Калум.

А был ли клапан?

Версия Уиндзора и Скарборо звучит логично — и именно на Гран-при Майами Ландо Норрис, наверное, впервые в сезоне поехал в более высоком темпе, чем Ферстаппен. И «Ред Булл» в последние месяцы действительно испытывает проблемы с балансом — Максу тяжелее пилотировать эту машину, чем в начале сезона. Однако к этой версии есть вопросы.

Почему «Ред Булл» заставили снять эту систему именно перед этапом в Майами? Команды постоянно консультируются с ФИА, чтобы то или иное решение не попало под запрет и не стало пустой тратой ограниченного бюджета. Получается, сначала ФИА разрешила «Ред Булл» этот клапан, а потом передумала, и никакого скандала в паддоке не было?

Эдриан Ньюи и Кристиан Хорнер на Гран-при Майами Фото: Chris Graythen/Getty Images

Или в ФИА не знали о наличии этой системы? Если она всё-таки у «Ред Булл» была, то когда она появилась — в этом году или раньше? Почему, в конце концов, регламент не уточнили в мае, когда с «Ред Булл» якобы эту систему сняли, а только сейчас? Австрийцы, получается, были вправе использовать клапан вплоть до Гран-при Бельгии?

Не менее вероятным объяснением появления этой поправки может быть и то, что какая-либо из команд обратилась к ФИА с запросом о легальности подобной системы асимметричного торможения, ей отказали, а федерация решила на будущее уточнить этот запрет в правилах. И не факт, что это был именно «Ред Булл». Впрочем, был ли действительно на машине Ферстаппена этот самый клапан, достоверно знают лишь в Милтон-Кинсе.

Как же тогда подтянулись соперники?

У «Ред Булл» действительно возникли проблемы с балансом, но, например, в Монако Ферстаппен объяснял их неровностями трассы и сложностями работы с подвеской, что вряд ли связано с клапаном асимметричного торможения. В тот же уикенд, к слову, Макс признался, что подобные сложности — не сюрприз для «Ред Булл».

«Мы знали об этой проблеме с 2022 года, но её никто не замечал, потому что мы много выигрывали в поворотах, где бордюры и неровности не играют особой роли. И если ты не решил проблему, пока тебя догоняли, тебя поймают. Именно это с нами и произошло», — сказал Ферстаппен после квалификации в Монако.

Боксы «Ред Булл» на Гран-при Бельгии Фото: Mark Thompson/Getty Images

Это объяснение больше похоже на правду. На фоне прогресса «Макларена» (а теперь — и «Мерседеса») у чемпионов уже нет возможности игнорировать проблемы за счёт преимущества в других областях — машину необходимо настраивать на максимально возможную скорость, и в таких условиях упустить оптимальный баланс намного легче.

Как бы там ни было, был ли у «Ред Булл» этот клапан или нет, на текущий расклад сил поправка регламента уже не повлияет. Впереди Гран-при Нидерландов, домашний для действующего чемпиона мира, и Макс наверняка будет готов рисковать ради победы. Однако, по словам Хельмута Марко, проблемы с шасси не решены — и к этапу на «Зандворте» решены не будут. Так что сражение вновь обещает быть ярким и непредсказуемым.