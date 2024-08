Вадим Галыгин (тот самый!) с головой погрузился в дрифт. Как он дошёл до своей команды?

Легендарный юморист, чемпион Высшей лиги КВН и один из первых резидентов Comedy Club актёр Вадим Галыгин для спорта человек не чужой. В 2019 году шоумен стал заместителем председателя президиума Белорусской федерации панкратиона и смешанных боевых единоборств, а в 2021 году заявил о себе в дрифте — причём не в роли почётного гостя этапов Российской Дрифт Серии, а в качестве сооснователя команды. О том, как звезда телеэкранов оказалась в дрифте, о планах Галыгина самому сесть за руль дрифт-кара и впечатлениях от чемпионатов RDS GP и RDS Europe мы и поговорили с Вадимом.

— Первый и главный вопрос — как вообще Вадим Галыгин оказался в дрифте?

— Всё это случилось благодаря моему близкому другу Сергею Саку — это наш прославленный гонщик из Беларуси. Дело было так. Затащил он как-то нас на гонки, которые проходили в Беларуси. Мы приехали с детьми на эту весёлую движуху, потому что любые соревнования — это всегда ярко, массово. Тот выезд на дрифт с Сергеем стал для меня первичным контактом с этой большой спортивной культурой — всё это меня захватило.

Конечно, в Беларуси всё не так массово и масштабно, как в России, но потом случился момент, что я приехал на этап RDS GP в Сочи, и Серёга говорит: «Давай, быстро! Ты ещё сможешь прокатиться — вот, знакомься, это Гоча!» Так я познакомился с Георгием Чивчяном, и мне, буквально только что приехавшему из аэропорта, говорят прыгать к нему в тачку.

Я сел в машину, достал телефон, пристегнулся. Гоча меня спрашивает: «Ты будешь снимать?» Я говорю: «Ну да». Он дальше: «А тебе не страшно?» — «Да нет». «Ну ладно...» А мы не просто покатушки ехали, а именно парный заезд — Серёга и Гоча. И всё это на одной из самых скоростных трасс! Вот мы стартанули — я просто всю конфигурацию так сидел и всё снимал — считаные какие-то секунды, дым, огонь, ничего не видно, ничего не понятно… Мы проехали, и Гоча говорит: «Тебе точно надо ездить, раз не испугался!» Ну и буквально за какие-то часы Серёга меня перезнакомил со всеми в Российской Дрифт Серии. Я сразу понял, что это не какие-то угрюмые спортсмены, учитывая, что они друг другу всё-таки конкуренты, а очень позитивные, весёлые, классные ребята. Несмотря ни на что, все друзья, дружеская атмосфера и соответствующее отношение, так что я окунулся во всё это — так и попал в дрифт.

Я всем рекомендую, если по какой-то причине эта дисциплина автоспорта прошла мимо вас, уважаемые читатели, обязательно посмотрите сериал «RDS GP: Шинная борьба». Вам станет гораздо интереснее — будете всё понимать. Из всех автомобильных спортивных дисциплин, я считаю, именно дрифт — наиболее зрелищный на сегодняшний момент спорт. Быстренько посмотрите, вам понравится — сначала познакомьтесь с сериалом, а потом уже приезжайте на этапы, чтобы своими глазами увидеть, как мы тут раздаём угла и дымим!

Вадим Галыгин и Сергей Сак Фото: Пресс-служба RDS GP и команда «АВТОБАН AIMOL»

— В общем, дрифт быстро вас поглотил...

— Потом уже всё стало по-серьёзному у нас развиваться — организовали свою команду BY Motorsport, а в этом году получилось сделать объединённую команду «АВТОБАН AIMOL», за которую выступают Сергей Сак, Дмитрий Ермохин и Сергей Кузнецов. Сергей Сак очень рад, что мы едем. Для него как для спортсмена главное — ехать. Для меня как сооснователя, идейного вдохновителя и «талисмана» команды, как меня называет комментатор RDS GP Николай Свистун, — всегда приятно выбираться на этапы. Я стараюсь не пропускать ни одного, но не всегда получается из-за насыщенного графика.

Так что сейчас мне в дрифте осталось только самому прыгнуть за руль. Хотя был у меня такой опыт — с инструктором Ильей Полищуком, прокатился. У него своя школа дрифта — мы попробовали, и у меня даже что-то получилось.

— То есть скоро мы увидим фамилию Галыгин на дрифт-каре?

— Ну не думаю, что это будет скоро, но, по крайней мере, мысли научиться ездить есть. Главное, что в дрифте возраст не помеха. Наш близкий друг и один из самых известных людей в дрифте — не только как пилот, но и как инженер — Сергей Кабаргин пришёл в дисциплину уже в зрелом возрасте. Не мальчик, но муж — он пришёл и поехал. И дошло до того, что создал даже собственную машину — первый в мире специально построенный для дрифта гиперкар Flanker F. Один такой сейчас у нас в команде «АВТОБАН AIMOL» едет.

То есть я к тому, что палитра пилотов в дрифте с точки зрения возраста очень широкая — кто-то катается совсем-совсем юный, а кто-то уже абсолютно зрелый. Поэтому я не думаю, что мой возраст может помешать — тут разве что не хватит свободного времени. Заниматься надо, тренироваться — не просто сел и поехал… Но не исключено, что, может быть, когда-нибудь…

— Раз уж мы заговорили о машинах — из всех автомобилей, представленных сейчас в RDS GP, на каком бы хотелось лично проехать за рулём?

— Я хотел бы на «зетке» Гочиной прокатиться. Кстати, почему бы это и не сделать?! Надо приехать да попросить Гочу проехать — думаю, что не откажет мне. Я действительно ничего не знаю про эту машину, поэтому интересно, как она сделана, как настроена. Думаю, это знают пока только сам Гоча и его механики.

— Вы упомянули команду BY Motorsport. А как она вообще появилась, кто был инициатором этого проекта?

— Инициатором был я. Хотя, ну как… Мы вместе — сложилась такая ситуация, что Сергей Сак остался без команды, и в разговорах было видно, что он очень сожалеет, что не едет. Я сказал: «Погоди!» У меня контакты были с бизнесменами, которые владеют брендом BY. Я пришёл к ним, предложил эту идею и сказал: давайте познакомимся с Сергеем. Приехал Сергей, из первых уст добавил красок, ну и так случилось, что появилась команда BY Motorsport. Это, вообще-то, расшифровывается как «Баба-Яга», а не Беларусь, но совпадение оказалось хорошее — BY, Беларусь. По разным причинам сотрудничество продолжить не получилось, но проект хороший у нас всё же состоялся — не побоюсь этого слова, у нас была одна из самых ярких команд. Мы выезжали на старт все под единым брендом. Сразу было видно, что едет BY Motorsport — яркая ливрея, одинаковая раскраска всех машин, так что всё было красиво!

В этом сезоне мы едем как «АВТОБАН AIMOL» — мы все этому очень рады, а я прежде всего радуюсь за Серёгу, что он выступает. Другой вопрос, как мы едем, но нет ничего страшного — всё выправится, это же спорт. Главное, что спортсмены не сидят дома на табуретке, а рулят машинами. В этом году у нас в команде очень яркий дебютант Серёжа Кузнецов — он молодой, амбициозный пилот и очень хороший парень. На эту боевую единицу мы возлагаем большие надежды: если пилот попал в RDS GP, то здесь он заслуженно. Ни в этой серии, ни в RDS Europe случайных людей нет.

Хотя дрифт и довольно молодой вид спорта, я считаю, что это самая динамично развивающаяся дисциплина. Огромное количество зрителей, всегда билеты раскуплены. И что интересного я отмечаю: приходят семьи вообще с малявочками такими — как-то на автограф-сессии девочка не могла дотянуться, чтобы заглянуть в машину, хотя ей это было очень интересно. Эти дети, подростки, которые пришли на RDS GP сегодня, через четыре-пять лет впрыгнут в машину и уже будут рулить. Это здорово.

Вадим Галыгин общается с болельщиками Фото: Пресс-служба RDS GP и команда «АВТОБАН AIMOL»

— Вы упомянули RDS Europe. Сами за этой серией следите?

— Слежу. Я подписан на все паблики в соцсетях. Смотрю, потому что хочется понимать, кто из пилотов потенциально может перейти сюда. И в принципе задача команды и часть моей работы — присматриваться, кто может быть потенциально готов войти в какой-то сезон с нами. Это же тоже такие переменчивые моменты: создаются новые команды, здесь нет такого, что пришёл на века. Случаются коллаборации, совместные проекты, как Star Pёr Stars Aimol, например — в любом случае все всегда строят планы, с кем можно ехать следующий сезон. Поэтому слежу, но, конечно, в большей степени наблюдаю за тем, что происходит в RDS GP. Однако и в RDS Europe очень много хороших пилотов — после перехода в GP они доказывают, что действительно соответствуют высшему уровню соревнований.

— Если просто взять Вадима Галыгина как зрителя дрифта — кого из пилотов RDS GP вы бы отметили, за кем интересно наблюдать?

— Я всегда болею за Гочу — мы близко подружились. Все его регалии подчёркивают, что это пилот номер один. Конечно, ему в этом году немножко тяжело, потому что после многих лет он вкатывается в новую машину, и это было, пожалуй, одно из самых обсуждаемых событий. Заходишь на все сайты — стоит эта «зетка», все о ней говорят. Ему немножечко сейчас трудно, потому что хорошая вещь — привычка, но тем не менее всё должно развиваться. В какой-то момент ему нужно было перепрыгнуть дальше. И всем остальным пилотам тоже — я думаю, это будет хорошее начало, которое задал Гоча.

Это вопрос времени, когда Гоча вкатится в машину. Когда ему только привезли «зетку», пацаны уже ждали с болгарками, чтобы машину переоборудовать, а он говорит: «Стойте, пожалуйста, дайте мне два дня поездить на ней!» — на настоящей, до переделки.

Ну, молодёжь едет хорошо — я имею в виду Серёжу Кузнецова и ребят, которые пришли в последние годы: Лёню Шнайдера, Артёма Шабанова. Повторю: здесь случайных людей нет. Но всё-таки когда я болею и переживаю — болею за своих. Всегда за Сергея Сака переживаю, потому что он человек импульсивный, такой атомный ураган, который надо немножечко всё время сдерживать.

— Если говорить об этом сезоне. Сергей Кузнецов — дебютант команды, дебютант RDS GP. Вообще ожидали, что он так хорошо поедет на такой сложной машине, как Flanker F?

— Ну, Flanker мы видели под управлением разных пилотов — если есть экспертиза, когда все катались на том, на сём, то все примерно понимают, что это за машина. Понятно, что все делают настройки под себя, но учитывая, что у Сергея хватает скилла, они как-то сошлись и подружились с машиной.

У всех гонщиков разные требования к эргономике. Даже во время автограф-сессии идёт обсуждение типа: «А ты так низко сидишь, а тебе удобно?», «Тебе вот так вот комфортно? А я вот так делаю». Я очень рад, что у Кузнецова получается, что они подружились с Flanker F. Думаю, дальше это всё будет оттачиваться, потому что это машина, специально разработанная и созданная для дрифта.

ddKaba рассказывал, что когда он её строил и лепил, то учёл все аспекты, чтобы это действительно была полностью инженерная разработка под дрифт, тогда как все остальные машины фактически из серийных подгоняют под гонки. Поэтому когда сочетаются технические характеристики и профессионализм, то всё должно быть хорошо. И пока что хорошо. Дай бог, чтобы так было!

Вадим Галыгин и гонщики команды «АВТОБАН AIMOL» Фото: Пресс-служба RDS GP и команда «АВТОБАН AIMOL»

— В целом на сезон для вашей команды какие цели вы лично ставите?

— Надо выбираться с хвоста — ещё есть этапы, можно что-то наверстать. Есть моменты какого-то невезения, безусловно, есть вопросы к судейству, и я не могу об этом не говорить — то есть почему так или иначе? Но решения принимаются, их нужно уважать — это не моя вотчина, и вообще спорить с судьями не комильфо. Однако всё равно какие-то моменты требуют разбора более детально, чтобы учесть это на следующих этапах.

Мне бы очень хотелось всё-таки, чтобы мы не болтались там, где находимся сейчас, в конце турнирной таблицы. Мне кажется, у «АВТОБАН AIMOL» всё для этого есть. И каждый этап — это новая страница, потому что меняется конфигурация трасс. Вот на «Игора Драйв» мы ехали по-новому — думаю, что и дальнейшие этапы будут полны каких-то сюрпризов. Для успеха всё у нас есть: замечательные пилоты, великолепно технически всё сделано. Нам бы немножечко удачи, а пилотам — чуточку спокойствия. А судейству… А судейству последнее предупреждение! Шутка, конечно!