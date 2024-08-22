Феттель вернётся, Ньюи шокирует выбором? 6 неочевидных интриг второй части сезона Ф-1

Дождались! Формула-1 наконец-то возвращается с летних каникул – впереди нас ожидает вторая часть сезона. Главный вопрос в преддверии возобновления чемпионата: сможет ли Норрис по-настоящему побороться с Ферстаппеном за титул? Впрочем, не только чемпионским сражением живёт Формула-1. Вашему вниманию шесть куда менее очевидных интриг второй части сезона.

Увидим ли мы дебют Бермана в «Хаасе» уже в этом году?

В этом сезоне Берман успел провести первый Гран-при в Формуле-1, удачно подменив Карлоса Сайнса в кокпите «Феррари» на этапе в Джидде. Летом Оливер подписал вступающий в силу в следующем году контракт с «Хаасом», однако дебютировать за американскую команду он может уже в этом сезоне. Для этого нужна только одна вещь – дисквалификация Кевина Магнуссена.

На сегодняшний день в пассиве датского пилота числится 10 штрафных баллов: наберёт ещё два – будет вынужден пропустить один Гран-при. А поскольку Берман, помимо всего прочего, является ещё и резервным пилотом «Хааса», именно ему придётся заменять дисквалифицированного Магнуссена. Да, Оливер – не единственный запасной «Хааса», в резерве числится также и ныне выступающий в IndyCar Пьетро Фиттипальди. Однако вряд ли американская команда проигнорирует своего будущего пилота – хорошая возможность получить дополнительный опыт.

Станет ли Перес худшим среди пилотов топ-команд?

Серхио Перес проваливает второй сезон подряд. И если в прошлом году монструозная форма «Ред Булл» позволила ему стать вице-чемпионом, даже несмотря на нестабильные выступления, то в этом году над мексиканцем нависла реальная угроза стать худшим среди пилотов топ-команд («Ред Булл», «Макларен», «Феррари», «Мерседес»). На данный момент Чеко занимает седьмую строчку в личном зачёте, опережая Джорджа Расселла на 15 очков.

С учётом того, что «Мерседес» в последних гонках набрал ход (три победы в четырёх Гран-при), а Перес по-прежнему не пришёл в себя, мексиканец вполне может завершить сезон восьмым – провальный результат на фоне вероятного титула Ферстаппена. Кстати, Чеко остаётся единственным представителем команд первой четвёрки без единой победы в этом сезоне – остальные семь пилотов выиграли как минимум по одному Гран-при.

Кто получит второе место в «Ауди»? Неужели в Ф-1 вернётся Феттель?

Самое событийное трансферное окно последних лет в Формуле-1 постепенно закрывается – интриг осталось не так много. Да, формально вакантных мест в пелотоне предостаточно, но лишь формально. «Мерседес» сделал выбор в пользу Антонелли и ждёт момента, чтобы официально объявить об этом, Дуэн, скорее всего, получит место в «Альпин», Лоусон – в «РБ». А вот кто станет напарником Хюлькенберга в «Ауди», большой вопрос.

За последние полгода инсайдеры перебрали ворох пилотов, которые в теории могли бы присоединиться к заводской команде немецкого концерна. Со временем список потенциальных пилотов «Ауди» несколько сократился (Сайнс, Гасли и Окон подписали контракты с другими командами), но тем не менее немцам по-прежнему есть из кого выбирать. Сегодня среди кандидатов на контракт с «Ауди» фигурируют фамилии Боттаса, Переса, Риккардо, Лоусона (трое последних – в случае проблем с контрактом с «Ред Булл») и, внезапно, Феттеля. Да, слухи о возможном возвращении четырёхкратного чемпиона в Ф-1 тоже ходят, причём распускает их не кто-нибудь, а Хельмут Марко.

Также стоит отметить, что пятничную практику в Зандворте в составе «Заубера» проведёт Роберт Шварцман. Рассуждать о шансах Роберта стать напарником Хюлькенберга пока что рановато, но тем не менее руководство команды проигнорировало своих «академиков» Пуршера и Мэлоуни… Кто знает, быть может, это неспроста.

Удивит ли своим выбором Эдриан Ньюи?

В этом году сложилась уникальная ситуация: главная трансферная эпопея разворачивается вокруг перехода инженера, а не гонщика, как это обычно бывает. Самый ценный лот «трансферного окна» – гениальный конструктор Эдриан Ньюи. Кто только им не интересовался: «Феррари», «Мерседес», «Уильямс», «Астон Мартин» – все они желали заполучить в свои ряды британского инженера. А не так давно число претендентов на контракт с Ньюи неожиданно пополнила «Альпин». Французский концерн якобы сделал Эдриану щедрое предложение – внушительная зарплата вкупе с широкими полномочиями. Если Ньюи всё же сделает выбор в пользу «Альпин», это будет едва ли не самый шокирующий трансфер XXI века.

Упустит ли «Ред Булл» Кубок конструкторов?

В начале сезона казалось, что «Ред Булл» ничего не может помешать оформить третий Кубок конструкторов кряду, но по истечении первой четверти чемпионата и Перес резко сдал, и «Макларен» серьёзно прибавил. Шутка ли, за последние восемь этапов тандем Норрис – Пиастри отыграл у «быков» 74 очка! На сегодняшний день отставание «Макларена» от «Ред Булл» составляет всего лишь 42 балла – не так и много на дистанции 12 этапов. Если Перес продолжит проваливать один этап за другим, а «Макларен» серьёзно не сдаст после летнего перерыва, «Ред Булл» рискует упустить, казалось бы, гарантированную победу в командном зачёте.

Сможет ли кто-нибудь из середняков завоевать подиум?

Текущий сезон радует нас изобилием победителей – только за первые 13 этапов семь разных гонщиков поднимались на первую ступень пьедестала почёта (лучший результат с 2012 года). А вот чего чемпионату пока что не хватает, так это неожиданно ярких перформансов в исполнении середняков. О борьбе за победы (пусть и в виде разовых акций) речь, конечно, не идёт, но вот редкие подиумы – уже что-то более реалистичное.

В текущем сезоне финишировать в топ-3 удавалось только представителям четырёх сильнейших команд – то есть тем, кто периодически или регулярно сражается за победы. Для сравнения, в прошлом году на пьедестал почёта поднимались представители шести разных команд – суммарно 11 пилотов. В этом сезоне разрыв между топ-командами и середняками увеличился, но, быть может, в отдельно взятой гонке Алонсо, Цуноде или кому-либо ещё удастся преподнести сюрприз.