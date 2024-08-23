Россиянин блеснул на ГП Нидерландов. Хватит ли этого, чтобы Шварцман стал пилотом Ф-1?

В пятницу на Гран-при Нидерландов выступал российско-израильский гонщик Роберт Шварцман, который в первой сессии свободных заездов заменял в «Кик-Заубере» Валттери Боттаса. Несмотря на сложные погодные условия, Шварцману удалось себя неплохо показать — на кону место призового пилота на сезон-2025. При этом, по последним слухам, даже если с Формулой-1 у Роберта не получится, его ждут в IndyCar.

Шварцман блестяще смотрелся под дождём

В начале сессии над трассой шёл дождь, казалось, что как следует потренироваться никому не удастся, однако состояние трассы позволяло выехать на дождевых шинах, а затем перейти на «промежуточные». И именно в этот момент Роберт показал себя во всей красе.

Уже на дождевых шинах Шварцман был быстрее Чжоу, опередив куда более опытного китайца на 0,52 секунды. Но по-настоящему блестяще Роберт проехал круг на «промежуточных» шинах — 1.20,857 против 1.22,939 у Гуаньюя. К концу сессии трасса просохла настолько, что пилоты перешли на слики, и в этой фазе Шварцман оказался медленнее основного пилота: 1.13,965 против 1.14,658.

Разрыв получился большим, но, во-первых, для Роберта, в отличие от Чжоу, это был первый опыт управления C44, во-вторых, на последних минутах на трассе были все 20 пилотов, был плотный трафик, а в-третьих, Шварцман наверняка осторожничал, чтобы не поскользнуться на сырой части трассы и не разбить машину Боттаса. В целом это была очень достойная сессия в исполнении Роберта — и дождь парадоксальным образом сыграл ему на руку.

На «промежуточных» шинах Шварцман на две секунды опередил Чжоу Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Я считаю, что «Зандворт» — это одна из самых требовательных трасс, к тому же в таких условиях — с ветром и под дождём. Но я, если честно, люблю такие условия. Они показывают настоящий уровень пилота, — рассказал после тренировки Шварцман. — Я доволен сегодняшним результатом, день прошёл хорошо. На «промежуточных» шинах всё было очень здорово, я хорошо чувствовал машину, мы были быстры.

В концовке, когда мы перешли на слики, был сильный трафик и проехать быстрый круг было сложно. У меня был в концовке лишь один круг, но, не зная точек торможения и других нюансов, собрать всё воедино было трудно. В паре поворотов я потерял время. Однако если бы у меня был ещё один круг на сликах, мы показали бы отличное время. В целом я доволен и очень благодарен «Кик-Зауберу» за эту возможность».

Отдельно стоит отметить, что за руль новой для себя машины Шварцман сел практически без подготовки — у Роберта была лишь одна сессия на симуляторе. Это показывает, что, хоть россиянин и не выступает в гонках с открытыми колёсами уже более двух лет, его навыки на месте — как и способность быстро адаптироваться к технике.

Есть шанс дебютировать в Гран-при?

Ещё до объявления о том, что Шварцман заменит Боттаса в тренировке в Зандворте, в прессе появились слухи, что Роберта в качестве кандидата в призовые пилоты рассматривает «Ауди» (пока — «Кик-Заубер»). Проект немецкой марки возглавил Маттиа Бинотто, который работал с Робертом в «Феррари» и высоко ценит его скорость.

У «Кик-Заубера», напомним, есть резервный пилот Зейн Мэлоуни, прежде тесные связи с командой были у Тео Пуршера, оставшегося без места в IndyCar, и тем не менее в Хинвиле предпочли выставить в тренировке именно Шварцмана. Так что теперь это не просто слухи — в «Ауди» действительно рассматривают Роберта.

Роберт Шварцман на Гран-при Нидерландов Фото: Clive Rose/Getty Images

В то же время у Шварцмана есть ещё один конкурент — Габриэл Бортолето, который в прошлом году стал чемпионом Формулы-3, а сейчас борется за титул в Формуле-2. Бортолето — протеже Фернандо Алонсо и входит в программу молодых пилотов «Макларена», что может сыграть против него. Зачем «Ауди» гонщик, которого в любой момент могут забрать конкуренты? Шварцман же комментирует слухи о своём дебюте осторожно: «Есть ли у меня шанс попасть в Формулу-1? Я хочу в это верить».

При этом, если с «Большими призами» у Роберта всё-таки не получится, мы всё равно почти наверняка увидим его в гонках с открытыми колёсами: по слухам, он уже подписал контракт с командой «Према», которая в следующем сезоне дебютирует в IndyCar. Машины американской серии Шварцман уже пилотировал — и тоже очень недурно. Нам же теперь остаётся лишь ждать новостей.