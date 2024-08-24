Машины американской команды Ф-1 на грани ареста из-за иска от кинутых россиян. Доигрались?

Давненько в Формуле-1 не было подобного рода новостей: в четверг в паддок Гран-при Нидерландов пожаловали судебные приставы, чтобы описать имущество команды «Хаас» по иску её бывшего титульного спонсора — российской компании «Уралкалий». Если в Зандворте американцы точно выступят, то вот до следующего Гран-при в Монце запросто могут и не добраться. Что вообще происходит?

Почему на имущество «Хааса» накладывают арест?

Разборки между «Хаасом» и «Уралкалием» длятся с марта 2022 года, когда американская команда Ф-1 экстренно разорвала соглашение с российским спонсором после начала СВО и уволила Никиту Мазепина. «Уралкалий» требовал вернуть уже выплаченный взнос за сезон-2022 и передать болид 2021 года, как этого предписывал контракт, «Хаас» ссылался на форс-мажорные обстоятельства и угрожал, наоборот, потребовать компенсацию за своего рода «моральный ущерб». В общем, дело предсказуемо дошло до суда.

Как вы, возможно, знаете, точку в споре в середине июля 2024 года поставил Швейцарский арбитраж, который принял соломоново решение. С одной стороны, арбитраж признал, что «Хаас» имел право разорвать контракт. С другой — постановил, что американцы должны вернуть бо́льшую часть полученного спонсорского взноса (по слухам, речь идёт о 9 млн евро или долларов) и передать-таки гоночный болид.

Обе стороны с решением арбитража согласились, после чего «Уралкалий» начал ждать машину и деньги. Когда месяц спустя вердикта «Хаас» не зашевелился, российская компания сделала об этом публичное заявление. То была лишь прелюдия перед обращением в суд страны, принимающей первый Гран-при Формулы-1 после летнего перерыва. «Уралкалий» попросил суд Харлема арестовать болиды «Хааса» и другое имущество (вплоть до моторхоума), пока команда не вернёт долг. При этом российская сторона проявила определённое снисхождение: «Хаас» имеет право использовать имущество в «рабочие часы» во время Гран-при, так что участие американцев в гоночном уикенде не находится под угрозой.

Однако при этом «Хаасу» запрещено вывозить описанное имущество из Нидерландов. Это ставит под угрозу участие американцев в следующем Гран-при в Монце, ведь он запланирован на 30 августа — 1 сентября. То есть планировалось, что грузовики со всем скарбом «Хааса» отправятся в сторону Монцы уже вечером в воскресенье или утром в понедельник. Однако это будет невозможно, если американцы не отправят деньги «Уралкалию».

Один из болидов «Хааса» 2021 года с российской ливреей Фото: Lars Baron/Getty Images

В чём проблема заплатить?

В «Хаасе», повторимся, решение Швейцарского арбитража признают и от выплаты долга не отказываются. Однако когда мы говорим о перечислении миллионов долларов от американской компании российской, неминуемо встаёт вопрос: не запрещено ли это нынешними санкциями?

«Уралкалий» в своём пятничном заявлении заверил, что подобной проблемы нет: «У «Хааса» было более двух месяцев на выполнение решения, и, как сообщалось ранее, «Уралкалий» обращался к представителям «Хааса» с вариантами того, как произвести платёж и куда отправить гоночный автомобиль, однако так и не получил существенного ответа. Сейчас нет и никогда не было никаких санкционных проблем, препятствующих «Хаасу» выполнить свои обязательства. Тем не менее они остались невыполненными».

Сама команда не настолько уверена, что ничего не нарушит. Вот её заявление: «Хаас» намерен выплатить все суммы, причитающиеся «Уралкалию» в соответствии с арбитражным решением, и споров по поводу этих сумм нет. «Хаас» работает со своими юристами, чтобы гарантировать, что платёж соответствует всем соответствующим санкционным законам и правилам США, ЕС, Великобритании и Швейцарии. Мы продолжим работу с «Уралкалием» в ближайшие дни, чтобы окончательно решить этот вопрос».

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Так пропустит ли «Хаас» этап в Монце?

В самой команде надеются, что всё будет в порядке. Правда, если «Хаас» действительно не мог заплатить на протяжении двух месяцев из-за санкций, то вопрос, как команда резко решит эту проблему всего за одни выходные. Впрочем, возможно, тут ей как раз поможет решение суда, ведь теперь никто не скажет, что американцы сами загорелись идеей отправить миллионы долларов в Россию.

«Процесс перевода этих средств сложен, мы работаем над этим, — отметил руководитель «Хааса» Аяо Комацу. — Это занимает больше времени, чем мне бы хотелось. Но мы полностью сосредоточены на том, чтобы перевести их как можно скорее. Всё должно быть в порядке. Я не вижу никаких проблем с нашим выступлением в Монце».

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В «Уралкалии» между тем считают, что проблема всё-таки не в сложности денежных переводов в Россию, а в том, что даже после решения арбитража «Хаас» не спешил возвращать деньги.

«Арбитражное решение было вынесено 12 июня с немедленным вступлением в силу, но было проигнорировано «Хаасом». Мы рады слышать, что после визита нидерландских властей «Хаас» наконец-то обратил внимание на арбитражное решение. «Уралкалий» не хочет ничего, кроме как получить то, что ему присудили в ходе справедливого судебного процесса, и надеется, что «Хаас» быстро исправит ситуацию, чтобы все стороны могли двигаться дальше», — отметил официальный представитель «Уралкалия».

«У них было время, чтобы исполнить решение, но они играли в прятки. Мяч на их стороне, они должны найти решение», — заключил нидерландский адвокат Юрьен де Корте из компании OSK Advocaten, которая представляет интересы россиян.

Прятки закончены. А закончены ли гонки для «Хааса», мы узнаем уже совсем скоро.