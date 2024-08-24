Болид Формулы-1 уничтожили аварией и пожаром. Босс команды в шоке

Во время третьей сессии свободных заездов перед Гран-при Нидерландов в Зандворте произошла крупная авария: Логан Сарджент зацепил колесом влажный газон и через мгновение на огромной скорости влетел в отбойник с противоположной стороны трассы.

Момент удара о противоположный отбойник Фото: x.com/f1

От удара шасси практически полностью разрушилось, а затем и вовсе загорелось, скорее всего, уничтожив также и двигатель. Инцидент произошёл через 17 минут после начала заездов и привёл к появлению красных флагов, из-за которых остальные пилоты не смогли толком потренироваться.

Гонщик остался невредим, но теперь под угрозой его участие в квалификации: у механиков менее трёх часов, чтобы собрать вокруг чудом уцелевшего шасси новый автомобиль. Однако проблема не только в этом: у Сарджента в этот уикенд была обновлённая машина, и все новинки были уничтожены. Теперь же Логану крупно повезёт, если он сможет продолжить уикенд хотя бы на автомобиле прежней конфигурации.

Шасси практически уничтожено Фото: x.com/f1

«На обновления потрачены сотни часов, казалось, они работают. И это худший момент, чтобы разбить машину, — прокомментировал инцидент своего пилота руководитель команды «Уильямс» Джеймс Ваулз. — Количество запчастей ограничено, и, если что-то случится с другой машиной, нужно будет убедиться, что у нас достаточно подходящих компонентов, чтобы заменить их в режиме закрытого парка».

При этом известно, что Логан Сарджент по окончании сезона покидает «Уильямс» — вместо него в 2025 году будет выступать Карлос Сайнс. Таким образом, карьера американца, который провалил прошлый сезон и не смог продемонстрировать прогресса в нынешнем, завершается на, пожалуй, худшей ноте из возможных.