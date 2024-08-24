Ферстаппен был на поуле лишь несколько секунд. А Хэмилтон взял и провалился

Перед квалификацией на «Зандворте» были две интриги: какой окажется погода и сможет ли «Уильямс» выпустить из боксов Логана Сарджента после серьёзнейшей аварии американца на тренировке с последующим пожаром. Забежим вперёд: главная субботняя сессия прошла посуху, ну а покидающий Ф-1 Сарджент наблюдал за заездами со стороны.

Q1: привычный провал «Кик-Заубера»

Вопреки прогнозам погоды, квалификация стартовала на сухой трассе, так что результаты должны были оказаться более-менее традиционными. И таковыми точно можно назвать новый провал «Кик-Заубера»: представители будущей заводской команды «Ауди» стали только 18-м и 19-м, причём Гуаньюй Чжоу по недоброй традиции проиграл Боттасу больше секунды — ужас. Финн и китаец оказались впереди лишь Сарджента, с машиной которого механики не сумели сотворить чуда.

Ещё двумя неудачниками первого сегмента оказались Даниэль Риккардо и Эстебан Окон. Француз жаловался на ужасное поведение машины (Окон проиграл Гасли почти три десятые), ну а австралиец крайне невовремя уступил Цуноде те же три десятые — на фоне продолжающихся обсуждений, кто сохранит места в двух командах «Ред Булл» на 2025 год.

Также отметим, что по ходу сегмента Серхио Перес пожаловался на блокировку со стороны Льюиса Хэмилтона и даже назвал семикратного чемпиона мира идиотом. Инцидент будут расследовать после сессии, но после первых повторов нет ощущения, что пилот «Мерседеса» сильно помешал и при этом мог сделать что-то по-другому. Но дождёмся вердикта судей.

Q2: дальше без Сайнса и Хэмилтона

Плотность результатов намекала, что есть серьёзный шанс на неожиданный вылет кого-то из лидеров по итогам второго сегмента — так и вышло. Льюис Хэмилтон что на первой, что на второй попытке выступил не лучшим образом, проиграл Джорджу Расселлу почти полсекунды и оказался только 12-м. Чуть больше оправданий у Карлоса Сайнса: «Феррари» смотрится в Зандворте так себе, так что и за 11-ю позицию вроде можно не критиковать совсем сильно — вот только Шарль Леклер прошёл дальше, опередив напарника на две с лишним десятые.

К слову, если бы Хэмилтон и Сайнс собрали круги, а Гасли или Алонсо проехали куда быстрее, то в Q3 не пробился бы Макс Ферстаппен: в «Ред Булл» рискнули, не выпустив нидерландца на вторую попытку. Риск оправдался, но в какой-то момент на командном мостике «быков», вероятно, нервно кусали ногти.

Что касается ещё трёх гонщиков, завершивших выступления, то ими стали Цунода и два пилота «Хааса». И если Юки действительно участвовал в борьбе за топ-10, то представители американской команды объективно не имели шансов подняться выше 14-й и 15-й позиций. При этом Хюлькенберг, ошибавшийся весь уикенд, всё равно оказался в субботу чуть шустрее Магнуссена.

Q3: без шансов для соперников Норриса

Стартовые попытки решающей части квалификации остались за «Маклареном», чья машина в целом смотрелась по ходу уикенда быстрейшей. Норрис захватил лидерство, опережая Пиастри на десятую, а совсем рядом с Оскаром находился Ферстаппен. А вот Расселл не намекал на борьбу за поул, уступая времени Ландо более четырёх десятых.

На второй попытке Ферстаппену удалось сместить Норриса с первой строчки, но лишь на несколько секунд — Ландо с запасом ответил на быстрейший круг нидерландца и привёз трёхкратному чемпиону мира более трёх десятых! Однако Макс всё-таки стартует с первого ряда: Пиастри не сумел собрать хороший финальный круг и остался в полутора десятых позади пилота «Ред Булл».

Джордж Расселл стал четвёртым — до Пиастри пилоту «Мерседеса» не хватило менее десятой, при этом британец опередил Переса и тем более Леклера — лидер «Феррари» проиграл времени поула аж девять десятых. Монегаск с трудом опередил Алонсо и Албона, которые сформируют четвёртую линию стартового поля — отличный результат для «Уильямса»! Наконец, на девятом и 10-м местах оказались Лэнс Стролл (подвёл слабый финальный сектор) и Пьер Гасли.

Воскресная гонка Гран-при Нидерландов Формулы-1 стартует в воскресенье, 25 августа, в 16:00 мск.