Ферстаппен пять раз подряд выигрывал со второго места. Снова победит? Гран-при Ф-1 — LIVE!

В субботней квалификации на трассе «Зандворт» Ландо Норрис блестяще реализовал преимущество «Макларена» в скорости и завоевал поул-позишен. Но на пути к победе британца в гонке есть две проблемы. Во-первых, Ландо почему-то плохо стартует с первого места. Во-вторых, в последних пяти случаях, когда Макс Ферстаппен стартовал со второй позиции, пилот «Ред Булл» каждый раз одерживал победу. К тому же трёхкратный чемпион мира ещё ни разу не проигрывал на домашнем Гран-при. Продолжится ли эта серия сегодня?
Все подробности Гран-при Нидерландов Формулы-1 сезона-2024, а также заездов женской Академии Ф-1 — в нашей онлайн-трансляции!
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F1 Academy: уверенная победа Пен
Дориан Пен пересекает линию финиша и одерживает вторую победу в сезоне. Майя Вёг финиширует второй, Эбби Пуллинг остаётся третьей.
Дориан Пен одерживает вторую победу в сезоне
Фото: x.com/f1academy
Нина Гадеман финиширует четвёртой, но из-за штрафа откатывается на десятую строчку. Четвёртой в итоге становится Хамда Аль-Кубейси, топ-5 замыкает Аурелия Нобельс, а следом расположились Кэрри Шрайнер, Лола Ловинфоссе, Нереа Марти и Тина Хаусманн.
Вторая гонка F1 Academy (топ-10):
1. Дориан Пен (Prema) — 17 кругов.
2. Майя Вёг (Prema) +1,8 сек.
3. Эбби Пуллинг (Rodin) +2,2.
4. Хамда Аль-Кубейси (MP) +15,2.
5. Аурелия Нобельс (ART) +23,1.
6. Кэрри Шрайнер (Campos) +23,5.
7. Лола Ловинфоссе (Rodin) +24,0.
8. Нереа Марти (Campos) +24,3.
9. Тина Хаусманн (Prema) +24,5.
10. Нина Гадеман (Prema/«уайлдкард») +24,9.
Отметим, что в общем зачёте Пуллинг по-прежнему уверенно опережает Пен — Эбби потеряла десять очков, но разрыв сократился лишь до 74 очков.
Сезон F1 Academy продолжится через месяц — 21-22 сентября, в дни Гран-при Сингапура Формулы-1.
Дориан Пен уходит на последний круг, у француженки комфортное преимущество, а у Пуллинг последний шанс опередить Вёг и подняться на второе место.
Три круга до финиша, преимущество Пен достигло уже двух секунд, а Пуллинг по-прежнему ничего не может сделать с Вёг в борьбе за второе место. Первая тройка оторвалась от остального пелотона на 11 секунд.
Поторопился ваш автор, когда сказал, что Пен теряет преимущество: на 12-м круге Дориан почти полсекунды отыгрывает у Вёг и доводит отрыв до 1,7 секунды.
12/17: 1 Пен — 2 Вёг — 3 Пуллинг — 4 Гадеман (штраф) — 5 Х. Аль-Кубейси — 6 Нобельс — 7 Шрайнер — 8 Ловинфоссе — 9 Марти — 10 Хаусманн.
Дориан Пен начинает терять преимущество — на 11-м круге француженка порядка полутора десятых отдала Вёг.
Шесть кругов до финиша.
Нина Гадеман атакует Аурелию Нобельс в шикане и происходит контакт! Нобельс выезжает на гравий и пропускает также Хамду Аль-Кубейси на пятое место.
Инцидент с участием Гадеман и Нобельс
Фото: x.com/f1academy
Однако за контакт, вину за который судьи возложили на Гадеман, Нина получает десять секунд штрафа.
09/17: 1 Пен — 2 Вёг — 3 Пуллинг — 4 Гадеман — 5 Х. Аль-Кубейси — 6 Нобельс — 7 Шрайнер — 8 Ловинфоссе — 9 Марти — 10 Хаусманн.
Инженер сообщает Пуллинг, что ей нужно в течение двух кругов пройти Вёг. Эта пара продолжает отставать от Пен — Дориан поставила новый лучший круг (1.36,912) и отрывается от пелотона уже на 1,3 секунды.
Хамда Аль-Кубейси атакует Нину Гадеман в первом повороте, но блокирует колёса и остаётся позади. Это борьба позади идущей на третьей позиции Аурелии Нобельс.
Борьба Хамды Аль-Кубейси и Нины Гадеман
Фото: x.com/f1academy
Пять кругов позади.
Дориан Пен отбирает у Эбби Пуллинг лучший круг гонки — 1.36,963. Немного увеличивает отрыв от соперниц француженка — 1,2 секунды отделяет её от пары Вёг-Пуллинг.
Эбби Пуллинг ставит лучший круг гонки — 1.37,285. Британка продолжает прессинговать Вёг в борьбе за второе место, а Пен тем временем оторвалась от пелотона на 1,1 секунды.
Стартовала вторая гонка F1 Academy! Пен блестяще разгоняется после сигнала светофоров, а вот Пуллинг немного замешкалась и пропустила на второе место Вёг. Следом Нобельс и Гадеман, а топ-6 замыкает Хамда Аль-Кубейси.
Старт второй гонки F1 Academy в Зандворте
Фото: x.com/f1academy
01/17: 1 Пен — 2 Вёг — 3 Пуллинг — 4 Нобельс — 5 Гадеман — 6 Х. Аль-Кубейси — 7 Шрайнер — 8 Ловинфоссе — 9 Марти — 10 Хаусманн.
Участницы F1 Academy отправились на прогревочный круг.
Во второй гонке с поула стартует Пен, Пуллинг разделит с ней первый ряд стартового поля. Следом расположились Майя Вёг, Аурелия Нобельс и Нереа Марти.
Стартовая решётка второй гонки F1 Academy в Зандворте
Фото: x.com/f1academy
Автоспортивный день в Зандворте начался с заездов женской серии F1 Academy. Утром состоялась первая гонка, которая была перенесена с субботы из-за дождей, и победу в ней завоевала стартовавшая с поула Эбби Пуллинг. Дориан Пен финишировала только пятой и теперь уступает британке в общем зачёте 84 очка. На подиум же вместе с Пуллинг поднялись Нереа Марти и Майя Вёг.
А мы в ожидании старта второй гонки этапа — на прогревочный круг пилотессы уйдут в 11:40 по московскому времени.