Сможет ли Норрис на сей раз реализовать преимущество поула? Старт гонки Ф-1 — в 16:00 мск.

Ферстаппен пять раз подряд выигрывал со второго места. Снова победит? Гран-при Ф-1 — LIVE!

В субботней квалификации на трассе «Зандворт» Ландо Норрис блестяще реализовал преимущество «Макларена» в скорости и завоевал поул-позишен. Но на пути к победе британца в гонке есть две проблемы. Во-первых, Ландо почему-то плохо стартует с первого места. Во-вторых, в последних пяти случаях, когда Макс Ферстаппен стартовал со второй позиции, пилот «Ред Булл» каждый раз одерживал победу. К тому же трёхкратный чемпион мира ещё ни разу не проигрывал на домашнем Гран-при. Продолжится ли эта серия сегодня?

Все подробности Гран-при Нидерландов Формулы-1 сезона-2024, а также заездов женской Академии Ф-1 — в нашей онлайн-трансляции!

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