На родине Ферстаппена доминировал «Макларен». Для чемпионата это здорово

Ландо Норрис во второй раз в карьере поднялся на верхнюю ступень подиума.

Формула-1 вернулась после летнего перерыва, и вместе с ней на трассы вернулась и интрига — кто бы мог подумать год назад, что будет читать в отчётах о гонке что-то подобное. Однако, судя по квалификации в Нидерландах, расклад сил не особо поменялся, а «Ред Булл» по-прежнему остаётся не быстрейшей машиной в пелотоне. Это подтвердили и субботние сессии — по итогам квалификации поул достался Ландо Норрису. Однако очень много для итогового результата, по мнению экспертов, зависело в том числе и от рывка к первому повороту.

Норрис провалил старт…

И этот самый рывок остался за Максом Ферстаппеном — Норрис очень плохо стартовал и пустил вперёд нидерландца, позади позицию потерял и Оскар Пиастри, не сдержав Джорджа Расселла.

Позади небольшой прорыв после провала в квалификации совершил Льюис Хэмилтон, поднявшись на три позиции вверх. В остальном ситуация на трассе стабилизировалась, Норрис отстал от Ферстаппена на полторы секунды и не обозначал никаких посягательств на первую позицию.

Чуть впереди Хэмилтона прорывался и Карлос Сайнс, также проваливший квалификацию, поднявшись к 10-му кругу на восьмую позицию, а затем опередив и Пьера Гасли в борьбе за седьмое место.

…но довольно быстро отыгрался

Норрис к 15-му кругу подобрался к Максу Ферстаппену в зону DRS, а Хэмилтон позади разобрался со Строллом, поднявшись в первую десятку. К 18-му кругу Норрис чуть лучше сохранил резину и смог-таки дожать Ферстаппена в борьбе за лидерство, выйдя на первое место.

Норрис после обгона почти моментально улетел от Ферстаппена едва ли не в космос, оторвавшись на две с половиной секунды. Позади же проблемы возникли у Оскара Пиастри: к австралийцу подъехал в борьбе за четвёртое место Шарль Леклер.

На первой волне пит-стопов для Леклера выбрали чуть более ранний пит-стоп, и это позволило Шарлю опередить Джорджа Расселла. Пиастри при этом остался на трассе и подставил себя под всё тот же андеркат от «Феррари».

Норрис и Ферстаппен после своих пит-стопов остались при своих, при этом разница после остановки между ними составила уже пять секунд.

Ситуация на трассе вновь стабилизировалась, а отрывы после волны пит-стопов только выросли. Важной перестановкой стало то, что Пиастри вернулся после поздней остановки позади и Леклера, и Расселла.

Борьбы под конец почти не было

Оскар, правда, всего через несколько кругов подобрался к Расселлу и легко опередил британца. За 25 кругов до конца Сайнс доехал до Переса и с третьей попытки в красивой борьбе расправился с мексиканцем, поднявшись на шестое место. Пиастри к этому моменту доехал до Леклера.

В погоне, правда, австралиец перегрел покрышки и так и не смог опередить монегаска. Расселл и Хэмилтон приняли решение заехать за свежим комплектом «софта», и если для Льюиса это не привело к потере позиций, то в ситуации с Джорджем он пустил вперед и Сайнса, и Переса.

В итоге эта стратегия не позволила «Мерседесу» зацепиться за места повыше, разве что Льюис Хэмилтон сумел было увести быстрый круг у конкурентов, однако даже этого Норрис на последнем круге представителей подопечных Тото Вольфа лишил.

Ландо Норрис довёл гонку до уверенной победы, которая стала для него лишь второй в карьере. Вторым финишировал Ферстаппен, тройку всё-таки замкнул Шарль Леклер. Очки набрать удалось, кроме того, Пиастри, Сайнсу, Пересу, Расселлу, Хэмилтону, Гасли и Алонсо, который под конец гонки смог дожать Нико Хюлькенберга.

Несмотря на месячный перерыв, особых изменений в раскладе сил не произошло, более того, как будто «Макларен» даже увеличил своё преимущество над конкурентами. Но впереди нас будет ждать специфическая Монца, по которой пока сложно делать прогнозы из-за особенностей трассы.