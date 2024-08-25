Кто худший гонщик Гран-при Нидерландов Формулы-1?

Мы продолжаем вести нашу традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего гонщика. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления пилотов именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.
По итогам гонки на трассе в Зандворте редакция отобрала шестерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!
Гуаньюй Чжоу
Понятно, что «Кик-Заубер» по темпу оказался слабейшим в пелотоне, но это не может служить полным оправданием китайцу, если мы говорим о внутрикомандном сражении. Чжоу в очередной раз проиграл Валттери Боттасу пропасть — если конкретнее, полминуты. Увы, в нынешнем сезоне швейцарская команда по сути выступает одним болидом.
Юки Цунода
Японец и его команда выдумали какую-то странную тактику, которая лишила Юки каких-либо шансов сразиться за место в очковой зоне. После отрезка на «софте» Цунода, пропустивший на старте Хюлькенберга, почему-то перешёл на шины «медиум», но на них потерял темп и поехал в боксы ещё раз — за «хардом». В итоге печальный финиш на 17-й позиции. Даниэль Риккардо, для сравнения, стал 12-м.
Серхио Перес
Не самое убедительное выступление мексиканца. Пропустив на старте Шарля Леклера — в оправдание Чеко, рванул он с места здорово, но неверно позиционировал машину перед первым поворотом — Чеко не только отыгрался, но и отстал от пилота «Феррари». А после волны пит-стопов Серхио не сдержал и второго представителя «Скудерии». В общем, Перес никак не помог «Ред Булл» сохранить свой отрыв в Кубке конструкторов — что уж говорить о помощи Ферстаппену в борьбе за титул.
Лэнс Стролл
В целом претензий к гонке канадца не так много, но Лэнс стал единственным, кто заработал в воскресенье штраф. Стролл ошибся при заезде на пит-лейн, заблокировал колёса и превысил скорость. Эти пять штрафных секунд лишили Лэнса даже теоретических шансов на финиш в очковой зоне.
Кевин Магнуссен
Отыграться после старта с пит-лейна Кевин не сумел. Длинный отрезок на «харде» ничего Магнуссену не дал, вдобавок к этому Кевин допустил ошибку и на первых кругах уехал в гравий. На финише гонки Магнуссен оказался впереди лишь двух гонщиков безнадёжного «Кик-Заубера».
Оскар Пиастри
Австралийский гонщик «Макларена» для начала плохо стартовал, пропустив вперёд Джорджа Расселла и застряв за ним. Опередить британца Пиастри так и не сумел, а оттянутый пит-стоп пусть и дал преимущество по резине, но в конечном счёте стоил Оскару подиума, поскольку он выпустил вперёд Шарля Леклера. Да, Пиастри жаловался на трафик всю гонку, но 27 секунд отставания от напарника — это очень много.